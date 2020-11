97% de las empresas dicen que mejorar la experiencia digital de los usuarios es una prioridad, 71% no sabe por dónde emp

- Nueva investigación de la industria:"El 97% de las empresas dicen que mejorar la experiencia digital de los usuarios es una prioridad, pero el 71% no sabe por dónde empezar"

AMSTERDAM, 26 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Amplitude [https://amplitude.com/], el líder en Inteligencia de Producto, anunció los resultados de una encuesta global que mide las actitudes y enfoques de las empresas para la construcción de productos y experiencias digitales. En este estudio [https://info.amplitude.com/product-intelligence-report] realizado por Adience, ejecutivos de nivel C, vicepresidentes, directores y gerentes que supervisan los equipos de negocios y productos fueron encuestados para entender cómo las empresas se están adaptando a su realidad digital. El informe encuentra que las empresas que no han adoptado la Inteligencia de Producto como una estrategia de crecimiento empresarial, están dejando los ingresos sobre la mesa, con la mayoría de las empresas diciendo que no tienen las herramientas adecuadas para entender y actuar sobre los datos de los clientes.

Principales hallazgos del informe Inteligencia de Productos [https://info.amplitude.com/product-intelligence-report] de Amplitude:

-- Las empresas tienen puntos ciegos cuando se trata del comportamiento de los clientes - Mientras que el 97% de las empresas ven que mejorar la experiencia digital para los usuarios es una prioridad, el 71% dijo que no saben exactamente por dónde empezar cuando se trata de entender los comportamientos de sus usuarios y el 38% dijo que no saben qué hacer para mejorar su experiencia digital. -- La retención de clientes en plataformas digitales sigue afectando a la mayoría de las empresas: el 69% de las empresas dijeron que no saben por dónde empezar cuando se trata de retener clientes en plataformas digitales. -- Los datos ocultos están costando a las empresas tiempo y dinero - el 69% de los equipos deben esperar en el mejor de los casos unos días y en el peor, hasta una semana completa, para obtener respuestas a preguntas de datos simples. El 59% de las organizaciones confiesa que sus equipos de Producto no pueden acceder a los datos de comportamiento inmediatamente. -- Los equipos a menudo toman decisiones críticas de Producto basadas en las mejores conjeturas: el 77% de los equipos de Producto confían en las mejores prácticas e instinto al crear hojas de ruta de Productos (roadmaps). Solo el 20% de los equipos de Producto tienen acceso a una herramienta de datos de comportamiento que es fácil de usar. -- Las empresas con información en tiempo real sobre los comportamientos de los clientes están teniendo éxito: las empresas que utilizan soluciones de inteligencia de Producto tienen 5,5 veces más probabilidades de ver más de un 25% de crecimiento de los ingresos año tras año.

Introducción de la nueva solución Journeys

Para ayudar a los equipos a centrar los momentos más importantes a lo largo de todo el recorrido del cliente, Amplitude presenta Journeys, una solución pionera en la industria que se apoya de la inteligencia artificial. Al evaluar los miles de eventos posibles a lo largo de un user path, Journeys analiza los pocos momentos exactos que tienen el mayor impacto empresarial (como los dropoffs más críticos o las acciones que producen la conversión más alta). Los equipos de Producto pueden aprovechar esta inteligencia predictiva en tiempo real para identificar la fricción o el punto de conversión exactos por usuario, y agrupar a los clientes en cohortes para posteriormente retarguetearlos con mensajes y ofertas específicos que aceleran su conversión.

Amplitude es la plataforma líder de inteligencia de producto que ayuda a las empresas a utilizar los datos de sus clientes para crear grandes experiencias de producto para el crecimiento digital. Con sede en San Francisco y con oficinas en Nueva York, Londres, París, Ámsterdam y Singapur, Amplitude es la solución de datos multiplataforma en tiempo real para equipos modernos de Producto, Data y Growth. Amplitude potencia más de 59.000 productos digitales en empresas como Microsoft, Ford, CapitalOne, NBC, Hubspot, y PayPal.

