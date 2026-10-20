A1 amplía sus posibilidades: Antigravity presenta tres nuevas formas de volar, crear y explorar con A1

(Información remitida por la empresa firmante)

LOS ÁNGELES, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Antigravity ha anunciado hoy tres innovaciones* diseñadas para llevar su galardonado dron a nuevas alturas.

Paquete Sígueme: Transforma A1 en un dron con seguimiento automático y grabación 8K en 360°, capaz de seguir a los sujetos de forma fiable mientras captura todos los ángulos.

Transforma A1 en un dron con seguimiento automático y grabación 8K en 360°, capaz de seguir a los sujetos de forma fiable mientras captura todos los ángulos. Control remoto ** : Incorpora al A1 los conocidos controles de doble joystick, combinando la inmersión del vuelo en 360° con la precisión necesaria para conseguir cualquier toma.

** Incorpora al A1 los conocidos controles de doble joystick, combinando la inmersión del vuelo en 360° con la precisión necesaria para conseguir cualquier toma. Módulo de Conexión Móvil 4G***: Añade conectividad 4G para mejorar la fiabilidad de la transmisión y ayudar a los creadores a mantener la conexión en entornos difíciles.

A diferencia de los drones tradicionales con seguimiento automático, el Paquete Sígueme captura todo lo que lo rodea, para que los usuarios puedan centrarse en el momento sin perderse ninguna toma. Tras el aterrizaje, disfrutan de una mayor flexibilidad creativa: pueden cambiar dinámicamente de un sujeto a otro, añadir panorámicas y efectos de revelación cinematográficos o incluso descubrir momentos que habían pasado inadvertidos, todo a partir de un único vuelo.

El paquete también combina el seguimiento visual con el GPS integrado en el reloj remoto para ofrecer un seguimiento más constante. Los nuevos controles tipo "arrastra-para-volar" permiten a los usuarios controlar el dron con el anillo remoto y ajustar manualmente el encuadre mediante gestos de la mano.

Con el Control remoto, los pilotos pueden volar en cualquier dirección y realizar maniobras aéreas complejas. El controlador también incorpora el nuevo modo de vista fija, que alinea la vista con la orientación del dron y permite a los pilotos controlar con precisión el ángulo de la cámara mediante el gimbal virtual.

Como complemento de la conexión OmniLink 360 del A1, el Módulo de Conexión Móvil 4G proporciona una conexión 4G de respaldo si el enlace de transmisión principal sufre interferencias. En entornos complejos, ayuda a mantener una conexión de vídeo más fiable y favorece una transmisión más fluida a mayores distancias. El módulo también incorpora una eSIM para facilitar la conectividad durante los viajes.

"Nuestras últimas propuestas reflejan nuestro compromiso de mejorar la experiencia con los drones y convierten al A1 en el mejor dron de seguimiento automático en 360° para capturar recuerdos de los momentos en familia y las actividades deportivas", afirmó Michael Shabun, CEO de Antigravity. "A medida que crece el ecosistema Antigravity, seguiremos ampliando las capacidades del A1 y abriendo nuevas posibilidades para la creatividad aérea."

El Paquete Sígueme, el Control remoto y el Módulo de Conexión Móvil 4G estarán disponibles a partir del 20 de octubre de 2026 a través del sitio web de Antigravity.

Acerca de Antigravity

Incubada por Insta360 en colaboración con terceros, Antigravity utiliza las últimas tecnologías de 360° para desarrollar drones potentes con una experiencia de vuelo inmersiva y controles intuitivos.

* La disponibilidad del producto puede variar según la región.

** Se requieren las gafas Vision para volar.

*** Los servicios del Módulo de Conexión Móvil 4G, los planes de datos y la disponibilidad de la red pueden variar según la región.

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