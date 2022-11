(Información remitida por la empresa firmante)

- AACSB International anuncia la jubilación del vicepresidente ejecutivo y director de Europa, Oriente Medio y África

TAMPA, Fla., 28 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) anuncia hoy que Tim Mescon, vicepresidente ejecutivo y director de Europa, Oriente Medio y África, se jubila el 31 de diciembre de 2022. Mescon ha formado parte de AACSB desde enero de 2015, cuando ayudó a establecer y abrir la oficina de AACSB EMEA en Ámsterdam, Países Bajos.

"Ha sido un honor apoyar la misión y la visión de AACSB en EMEA -y en todo el mundo- y servir a los miembros de nuestra comunidad de educación empresarial", explicó Mescon. "Realmente creo que la educación empresarial creará un impacto positivo en la sociedad. Espero que AACSB siga creciendo y teniendo impacto en todo el mundo".

Durante los últimos ocho años, Mescon amplió la visibilidad y el impacto de AACSB en EMEA, ya que promovió con pasión el valor de la educación empresarial y la acreditación de AACSB a través del liderazgo de pensamiento, entrevistas con portavoces y funciones de asesoramiento. Bajo su liderazgo en la región, el número de escuelas acreditadas por AACSB se duplicó hasta llegar a 189; el número de miembros creció casi un 60%, hasta llegar a 542; y la oferta de aprendizaje y desarrollo creció de seis a casi 40 eventos anuales.

En el año 2016, Mescon puso en marcha la Red de Mejora Global para apoyar y guiar a las escuelas de negocios de África en su labor de cultivar líderes locales para los países emergentes. Mescon, junto con sus colegas de EMEA, sirvió de enlace con los gobiernos para establecer acuerdos de cooperación con la Organización de Acreditación de los Países Bajos y Flandes, la Comisión de Acreditación Académica de los Emiratos Árabes Unidos, el Consejo de Educación Superior de Turquía y la Asociación de Universidades Árabes, entre otros. Durante su mandato, Mescon publicó su quinto libro, una obra coeditada titulada Technologies, Artificial Intelligence and the Future of Learning Post-COVID-19: The Crucial Role of International Accreditation. Mescon fue nombrado miembro de la Chartered Association of Business Schools del Reino Unido.

"He tenido el placer de conocer y trabajar con Tim durante muchos años, antes de que ninguno de los dos trabajáramos juntos en AACSB", comentó Caryn Beck-Dudley, directora general y consejera delegada de AACSB. "A lo largo de ese tiempo, le he visto dedicar su vida a hacer de la educación empresarial una fuerza para el bien, no sólo a través de sus funciones académicas y de asesoramiento, sino a través de su liderazgo y compromiso con AACSB. Sus esfuerzos por llegar a las escuelas, empresas y gobiernos han ayudado a dar forma al futuro de la educación empresarial en EMEA".

Ron Tuninga fue nombrado recientemente vicepresidente y director administrativo de AACSB para EMEA y comenzó a desempeñar su función el 15 de noviembre. Tuninga, un líder innovador con experiencia global en los sectores de la educación superior pública y privada, se basará en el trabajo fundacional que Mescon ha logrado en la región.

