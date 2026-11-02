Abacum lanza Abra, un agente de IA unificado para la planificación empresarial en toda la organización

(Información remitida por la empresa firmante)

Abra integra agentes de IA especializados en una única experiencia, coordinando expertos en torno a datos, modelos y contextos bajo un marco de gobernanza, para transformar cada pregunta en resultados.

NUEVA YORK y BARCELONA, España, 2 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Abacum, la plataforma de planificación empresarial nativa de IA, ha lanzado hoy Abra, un agente de IA orquestador que reúne todo el potencial de Abacum en una única experiencia. Diseñado para equipos de toda la organización, Abra transforma las preguntas en tareas ejecutables, sin necesidad de que los usuarios sepan qué agente de IA activar ni cómo coordinarlos.

Detrás de Abra hay un equipo de agentes diseñados específicamente para asumir las tareas que los equipos realizan a diario; aquellas labores que, anteriormente, quedaban a la espera de la única persona que sabía cómo ejecutarlas. Pregunta qué se necesita para alcanzar un objetivo de ingresos, por qué han variado los márgenes o cómo influye un plan de contratación en las previsions. Abra identifica el trabajo requerido, incorpora a los especialistas adecuados y coordina la tarea utilizando los datos, modelos, planes y el contexto empresarial de la compañía. Cada conversación permanece accesible, las propuestas quedan pendientes de aprobación y cada paso queda registrado.

Este anuncio surge en un momento en que las empresas se enfrentan a un nuevo desafío en la adopción de la IA. Si bien los primeros experimentos demostraron lo que es posible lograr, integrar capacidades aisladas en el flujo de trabajo diario ha resultado ser una tarea más compleja. A medida que el software empresarial incorpora más agentes de IA especializados, los empleados necesitan una forma de aprovechar esa experiencia sin tener que asumir la carga adicional de coordinarla.

Abra propone un enfoque distinto: un único punto de partida, donde conocimientos especializados colaboran entre bastidores, todo ello articulado a través del contexto empresarial de la organización.

A medida que el software empresarial integra más agentes de IA, las empresas se enfrentan a un nuevo reto: transformar capacidades inconexas en trabajo real, sin añadir una capa adicional de herramientas que gestionar. Abra ofrece una alternativa: un punto de acceso único, mientras expertos especializados trabajan de forma coordinada en segundo plano.

Este lanzamiento se sustenta en una adopción ya consolidada: más del 85 % de los clientes de Abacum utilizan mensualmente las capacidades basadas en agentes de la plataforma. Abra aglutina estas funcionalidades para hacer que la planificación empresarial avanzada sea accesible a un mayor número de personas dentro de la organización.

Cómo funciona Abra

Pregunta una sola vez y obtén al agente experto adecuado: plantea cualquier consulta en lenguaje sencillo, por ejemplo: "¿Qué se necesitaría para alcanzar 50 millones de dólares en ARR el próximo año?". Abra analiza lo que requiere la pregunta, solicita la información que falta y deriva la tarea al agente más capacitado para resolverla.

Crea modelos con Modeler: transforma instrucciones en lenguaje natural o una hoja de cálculo existente en un modelo dinámico basado en variables clave, todo en cuestión de minutos. Modeler puede explicar la estructura y los cálculos línea por línea, facilitando que más personas comprendan y utilicen modelos complejos.

Analiza con Analyst: investiga el rendimiento y los factores que lo impulsan. Indaga sobre las causas de las variaciones en el margen bruto, explora dichas desviaciones y genera explicaciones fundamentadas en los datos de la empresa.

Elabora informes con Reporter: crea y edita Abacum Spaces, informes, presentaciones, tablas y gráficos utilizando datos empresariales en tiempo real, lo que permite a los equipos agilizar la elaboración de informes recurrentes y presentaciones para la dirección.

Planifica y prepara con Data Manager: transforma hojas de cálculo en conjuntos de datos estructurados, crea tablas de entrada y versiones de planificación, y actualiza los valores de planificación para adaptarlos a las necesidades cambiantes del negocio.

Abra también ofrece asistencia guiada sobre el producto y respuestas a través de su Academia; tanto las conversaciones como los cambios propuestos están accesibles en un espacio de trabajo dedicado.

IA en la que la empresa puede confiar

Abra opera a partir de los datos financieros y operativos, modelos, suposiciones y planes de Abacum, además de utilizar documentos estratégicos y conocimientos empresariales proporcionados por la propia compañía. Esto dota a sus agentes del contexto que hay detrás de las cifras, y no solo de los números en sí.

Cada agente actúa dentro de los permisos ya establecidos para el usuario, mientras que el motor de cálculo determinista de Abacum se encarga de las operaciones matemáticas. Los cambios propuestos requieren aprobación humana antes de aplicarse, lo que garantiza que los equipos mantengan el control sobre los flujos de trabajo críticos para el negocio.

Con motivo del lanzamiento de Abra, Julio Martínez, cofundador y consejero delegado de Abacum, señaló: "Las empresas no necesitan gestionar otro equipo más, aunque este esté compuesto por agentes de IA. Lo que necesitan es un lugar único donde plantear una pregunta y tener la certeza de que el trabajo adecuado se llevará a cabo".

"Con Abra, reunimos conocimientos especializados en IA para que más personas en toda la organización puedan realizar tareas que antes dependían de un puñado de especialistas. Y, dado que más del 85 % de nuestros clientes ya utilizan IA cada mes, dejamos atrás el debate sobre si un software es nativo de IA. El siguiente paso es lograr que equipos enteros sean nativos de IA".

Disponibilidad

Abra ya está disponible para todos los clientes de Abacum como una funcionalidad estándar, incluida en la plataforma Abacum sin coste adicional. Para ver Abra en acción, visite https://www.abacum.ai/product/intelligence.

Acerca de AbacumAbacum es la plataforma de planificación empresarial nativa de IA. Diseñada originalmente para el área financiera y extendida a todos los departamentos, Abacum integra los datos, la lógica de negocio y el contexto de una empresa en una única capa gobernada, donde los agentes de IA y los equipos planifican el negocio de forma conjunta. Los agentes se encargan de los flujos de trabajo recurrentes, mientras que las personas aportan el criterio.

Más de 500 clientes en más de 40 países —entre ellos DISH, ThoughtSpot, Strava, Acorns y Replit— utilizan Abacum para su planificación. Fundada en 2020 y con sede en Nueva York, con oficinas en Toronto, Barcelona, Buenos Aires y Londres, Abacum cuenta con el respaldo de más de 100 millones de dólares de inversores como Scale Venture Partners, Atomico e Y Combinator. Abacum cuenta con la certificación ISO/IEC 27001, cumple con las normas SOC 2 Tipo II y el RGPD, y es la única plataforma de planificación nativa de IA que NetSuite ha incorporado a su programa Built for NetSuite. Más información en https://www.abacum.ai/

Contacto para mediosConnor Mitchellconnor@mitchell-communications.comMitchell Communications

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