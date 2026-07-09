Abacum obtiene la certificación "Built for NetSuite"

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva SuiteApp para planificación y análisis financiero cumple con los estándares y las mejores prácticas de desarrollo de la plataforma Oracle NetSuite SuiteCloud

NUEVA YORK, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Abacum, una plataforma de planificación y análisis financiero (FP&A) basada en IA, ha dado a conocer hoy que su SuiteApp ha conseguido hacerse con la certificación "Built for NetSuite". La nueva SuiteApp, desarrollada con la plataforma Oracle NetSuite SuiteCloud, ayuda a las organizaciones a optimizar aún más los flujos de trabajo financieros y simplificar los procesos de planificación.

"Obtener la certificación Built for NetSuite es un hito importante para Abacum", declaró Julio Martínez, consejero delegado y cofundador de Abacum. "Los equipos financieros necesitan herramientas de IA que se integren con los flujos de trabajo existentes y aceleren los procesos. Con esta SuiteApp, las empresas pueden conectar NetSuite y Abacum para reducir aún más la integración manual de datos, obtener información en tiempo real y tomar decisiones más rápidas e inteligentes".

Gracias a la combinación de la potencia del sistema ERP en la nube con IA líder de NetSuite con las capacidades de planificación de IA de Abacum, la SuiteApp de Abacum ofrece una experiencia de planificación integrada que ayuda a los equipos financieros a mejorar la velocidad y la precisión de los procesos de presupuestación, previsión y análisis de escenarios. Aprovechando las capacidades de gestión financiera de NetSuite, la SuiteApp sincroniza los datos de NetSuite para optimizar aún más la planificación y la elaboración de informes, automatizar la previsión y el análisis de escenarios, y aumentar la visibilidad de la planificación y el rendimiento en los equipos de finanzas, ingresos y operaciones.

"Los equipos financieros necesitan datos integrados para potenciar las herramientas de IA de forma eficaz", afirmó Scott Derksen, vicepresidente de Alianzas y Desarrollo de Negocios de Oracle NetSuite. "Esta nueva SuiteApp amplía nuestra sólida solución para la gestión financiera y ayuda a los clientes de NetSuite a conectar datos y flujos de trabajo con IA de forma segura y flexible para agilizar y optimizar los procesos de planificación financiera".

Built for NetSuite es un programa para socios de NetSuite SuiteCloud Developer Network (SDN) que proporciona la información, los recursos y la metodología necesarios para que los socios verifiquen que sus aplicaciones e integraciones cumplen con los estándares y las mejores prácticas de NetSuite. El programa Built for NetSuite está diseñado para ofrecer a los clientes de NetSuite mayor confianza en que las SuiteApps, como Abacum, se han desarrollado para cumplir con estos estándares.

Si desea más información sobre las SuiteApps Built for NetSuite, visite www.netsuite.com/BuiltforNetSuite. Para obtener más información sobre la SuiteApp Abacum, visite www.suiteapp.com.

Acerca de SuiteCloudNetSuite SuiteCloud es una plataforma en la nube para ampliar y personalizar NetSuite, que permite a las organizaciones adaptarlo a sus necesidades empresariales específicas. La SuiteCloud Developer Network (SDN) es el programa de NetSuite para proveedores de software independientes (ISV) que crean aplicaciones basadas en los estándares de SuiteCloud. Estas SuiteApps amplían las funcionalidades de la suite con mejoras específicas del sector, capacidades regulatorias, automatización inteligente y análisis basados en IA. Todas las SuiteApps disponibles y aprobadas se encuentran en SuiteApp.com, el mercado en línea de NetSuite para aplicaciones desarrolladas con SuiteCloud. Para obtener más información sobre SuiteCloud y el programa SDN, visite netsuite.com/portal/developers.

Acerca de AbacumAbacum es una plataforma de planificación y análisis financiero basada en IA que permite a los equipos financieros modernos planificar, pronosticar y generar informes con rapidez y confianza. Contando con la confianza de los líderes financieros de empresas de rápido crecimiento, Abacum reemplaza las hojas de cálculo manuales y las herramientas obsoletas con una experiencia de planificación conectada e inteligente. Para obtener más información, visite www.abacum.ai.

Marcas registradasOracle, Java, MySQL y NetSuite son marcas registradas de Oracle Corporation. NetSuite fue la primera empresa de computación en la nube, marcando el comienzo de la nueva era de la computación en la nube.

Contacto para mediosConnor Mitchell connor@mitchell-communications.com

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