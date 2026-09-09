ABB y BCG destacan el papel creciente de las tecnologías de corriente continua en los sistemas eléctricos

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un nuevo informe de ABB y BCG destaca el papel creciente de las tecnologías de corriente continua en los futuros sistemas eléctricos

La rápida expansión de la computación basada en IA, la creciente electrificación y el auge de las energías renovables están impulsando un renovado interés en la tecnología de corriente continua (CC) como parte de los futuros sistemas eléctricos.

Tanto los sistemas de corriente alterna (CA) como los de corriente continua (CC) desempeñan papeles estratégicos clave para satisfacer la futura demanda de electricidad.

Establecer normas comunes y desarrollar competencias específicas en tecnología de CC puede ayudar a acelerar su despliegue.

ZÚRICH, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ABB ha publicado hoy un nuevo informe titulado The Strategic Case for Hybrid AC/DC Power: Shaping the Transition to the Next Electrical Architecture (El argumento estratégico a favor de la energía híbrida CA/CC: dando forma a la transición hacia la próxima arquitectura eléctrica), elaborado en colaboración con Boston Consulting Group (BCG). El informe sostiene que la tecnología de corriente continua (CC) está pasando de la periferia al centro de las infraestructuras industriales, comerciales y digitales, y que las decisiones que adopten los líderes empresariales y los responsables políticos en los próximos dos o tres años determinarán quién lidera dicha transición y quién la hereda.

El futuro de la distribución de energía no consiste en elegir entre corriente alterna (CA) y corriente continua (CC), sino en un sistema híbrido que combine las fortalezas de ambas tecnologías. Si bien la CA seguirá siendo la columna vertebral de la mayoría de las redes de transmisión y distribución regional, se prevé que la CC desempeñe un papel cada vez más importante en instalaciones donde muchas fuentes de energía y cargas clave ya operan de forma nativa con corriente continua. Las tecnologías de mayor crecimiento —entre ellas los sistemas solares fotovoltaicos, las baterías, los vehículos eléctricos, los centros de datos para IA y numerosos sistemas de automatización industrial— se basan intrínsecamente en la CC. A medida que estas tecnologías se expanden, reducir el número de etapas de conversión de energía entre la generación, el almacenamiento y el consumo puede mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad utilizable de una conexión a la red existente y simplificar la integración.

El informe identifica a los centros de datos de IA como uno de los principales impulsores inmediatos de la adopción de esta tecnología. A medida que las cargas de trabajo de IA siguen aumentando las exigencias de densidad de potencia, las arquitecturas eléctricas convencionales están alcanzando sus límites prácticos. El informe señala que la distribución a 800 VDC está emergiendo como la arquitectura clave para la infraestructura de IA de próxima generación, lo que permite a los operadores maximizar la capacidad de cómputo dentro de las limitaciones de conexión a la red y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, este cambio resulta relevante para otras industrias clave, ya que la investigación destaca diversas oportunidades más allá de los centros de datos. Las instalaciones de fabricación con un alto grado de automatización, los edificios comerciales y —a más largo plazo— los edificios en general también pueden beneficiarse de los sistemas o subsistemas de corriente continua (CC) gracias a una reducción de las pérdidas por conversión, una integración más eficaz de las fuentes renovables y el almacenamiento locales, y una mayor flexibilidad operativa.

"En un mundo que demandará más energía y que deberá operar dentro de las limitaciones de la infraestructura existente, fomentar una adopción más amplia de los sistemas de corriente continua (CC) requerirá una colaboración más estrecha entre líderes empresariales, responsables de políticas y actores clave del sector tecnológico, así como una mayor atención al papel que puede desempeñar la CC", afirmó Morten Wierod, consejero delegado de ABB. "Durante más de 25 años, las soluciones de CC de ABB han ayudado a los clientes a reducir las pérdidas por conversión, mejorar la eficiencia en la transferencia de energía y disminuir la demanda eléctrica. Para lograr una adopción más generalizada allí donde el caso de negocio es más sólido, necesitamos tecnologías comunes, normas armonizadas y la capacidad de la fuerza laboral necesaria para respaldar la implementación a gran escala. Tanto la corriente alterna (CA) como la continua (CC) desempeñan papeles importantes y, juntas, pueden contribuir a construir un sistema eléctrico más eficiente, resiliente y preparado para el futuro".

Como parte del informe, ABB y BCG abordan varios conceptos erróneos arraigados que han frenado la adopción de la corriente continua (CC), concluyendo que las preocupaciones sobre la escala, la seguridad y la viabilidad económica reflejan cada vez más suposiciones obsoletas en lugar de las capacidades de las tecnologías actuales. En cambio, la fragmentación de las normas y la escasez de competencias específicas en materia de CC se identifican como los principales desafíos que deben abordarse con urgencia para acelerar su despliegue.

ABB fue la primera empresa en demostrar el potencial de ahorro energético de la corriente continua (CC) en buques mediante un sistema de energía a bordo basado en CC que logró ahorros de combustible de hasta el 27 %, y lanzó el primer disyuntor de estado sólido del sector en 2022. Con más de 700 patentes relacionadas con la CC, ABB está llevando ahora la distribución de CC a una gama mucho más amplia de aplicaciones, incluidos el transporte eléctrico, las microrredes y los centros de datos. Asimismo, colabora con socios del sector para explorar cómo la distribución de CC puede contribuir a la producción de aluminio con bajas emisiones de carbono y a la producción de hidrógeno verde.

El informe completo está disponible aquí: https://www.abb.com/global/en/company/innovation/hybrid-ac-dc-power

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a operar con un alto rendimiento y a ser más eficientes, productivas y sostenibles para superar a la competencia. En ABB, denominamos a este enfoque "Engineered to Outrun". La compañía cuenta con más de 140 años de historia y cerca de 110.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la bolsa SIX Swiss Exchange (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com

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