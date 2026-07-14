ABB invierte en la plataforma digital de Gridcog para ampliar los proyectos de energía de próxima generación

ABB invierte en Gridcog, que proporciona una plataforma digital para el modelado de última generación de microrredes complejas, recursos energéticos distribuidos (RED) y soluciones de energía como servicio para empresas de servicios públicos, productores independientes de energía y clientes comerciales e industriales.

Esta alianza ayuda a los clientes a adoptar soluciones energéticamente eficientes mediante el diseño, la comparación y la validación más rápidos de proyectos energéticos complejos, con una visibilidad clara tanto del rendimiento financiero como del impacto ambiental.

El software de Gridcog, combinado con los servicios de consultoría e ingeniería de ABB, acelerará la transición hacia soluciones energéticas integradas y basadas en servicios para clientes comerciales e industriales.

(Información remitida por la empresa firmante)

ZURICH, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ABB ha realizado una inversión minoritaria estratégica en la empresa emergente británica Gridcog para acelerar las capacidades de modelado avanzado que respaldan el despliegue de generación y almacenamiento de energía renovable, microrredes industriales, recursos energéticos distribuidos (RED), estrategias alternativas de adquisición de energía y soluciones de energía como servicio.

Esta alianza ayudará a los clientes de ABB a diseñar, comparar y validar proyectos energéticos complejos con una visibilidad clara tanto del coste como del impacto en las emisiones de carbono desde las primeras etapas. No se han revelado los términos financieros.

A medida que la electrificación se acelera y las energías renovables superan un tercio de la generación eléctrica mundial, los sistemas energéticos se vuelven más complejos, lo que impulsa la demanda de recursos energéticos flexibles y descentralizados que requieren un análisis técnico, financiero y ambiental más profundo.

La plataforma de software de Gridcog permite la modelización, el diseño y la simulación rápidos de escenarios para respaldar casos de negocio más consistentes y transparentes para proyectos de energías renovables y transición energética en diferentes regiones geográficas, mercados energéticos y tipos de activos. La plataforma ayuda a cuantificar tanto el desempeño financiero como el impacto en las emisiones de carbono, apoyando a los clientes comerciales e industriales en la creación de hojas de ruta creíbles y basadas en datos para lograr cero emisiones netas.

Stuart Thompson, presidente de la división de Servicios de Electrificación de ABB, declaró: "Al combinar las capacidades de modelado de Gridcog con nuestra experiencia en consultoría energética e ingeniería de microrredes, podemos ayudar a los clientes a pasar más rápidamente del concepto a la implementación, a medida que adoptan tecnologías y modelos de negocio innovadores para alcanzar sus objetivos de gestión energética. Juntos, ABB y Gridcog se centrarán en ayudar a los clientes a desenvolverse en un panorama energético cada vez más complejo y en constante evolución, reducir las emisiones y obtener mayor valor de los recursos energéticos distribuidos, al tiempo que respaldan el crecimiento de ABB en modelos de negocio digitales, de consultoría energética y basados en servicios".

Como la más reciente incorporación al creciente ecosistema de innovación de ABB, la colaboración con Gridcog fortalece la capacidad de ABB para conectar software, hardware y servicios en ofertas de servicios más integradas. Está dirigida a clientes comerciales e industriales que buscan soluciones tecnológicas alternativas que ofrezcan beneficios tanto económicos como de sostenibilidad.

Fabian Le Gay Brereton, consejero delegado de Gridcog, comentó: "La inversión de ABB es una clara señal de la importancia crucial que ha adquirido el modelado avanzado para gestionar la naturaleza dinámica del ecosistema energético. En Gridcog, nos centramos en brindar a nuestros clientes la claridad que necesitan para tomar decisiones con confianza sobre sistemas energéticos complejos. Junto con ABB, podemos ayudar a las empresas a pasar más rápidamente de la idea a la implementación, con una visión clara tanto del análisis financiero como del impacto ambiental".

ABB lidera esta ronda de financiación, junto con AXPO, DNV y Verbund Ventures. Al mismo tiempo, Albion y Clean Energy Finance Corporation mantienen su presencia como accionistas clave.

Esta inversión a través de ABB Electrification Ventures, el brazo de capital riesgo del área de negocio de Electrificación de ABB, representa una incorporación clave a las inversiones de capital de riesgo de ABB, reflejando el compromiso de la compañía con la creación de un ecosistema de socios innovadores que desarrollan soluciones que impulsan la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad. Con esta última alianza, ABB Electrification Ventures ha invertido más de 110 millones de dólares en 16 empresas emergentes desde 2021. ABB Electrification Ventures forma parte del marco de inversión de capital de riesgo del grupo, ABB Ventures. Desde su creación en 2010, la unidad de capital de riesgo de ABB, ABB Ventures, ha invertido alrededor de 500 millones de dólares en empresas emergentes alineadas con su cartera de electrificación, automatización y movimiento.

ABB es un líder tecnológico global en electrificación y automatización, que impulsa un futuro más sostenible y eficiente en el uso de recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a operar con alto rendimiento, al tiempo que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para superar a la competencia. En ABB, a esto lo llamamos "Diseñado para superar". La empresa tiene más de 140 años de historia y alrededor de 110.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en SIX Swiss Exchange (ABBN) y Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Acerca de Gridcog

Gridcog es la plataforma de confianza para modelar la flexibilidad energética. Ofrece a los profesionales del sector energético que desarrollan, invierten y operan proyectos que impulsan la transición energética una plataforma completa y transparente para modelar la generación, el almacenamiento, la carga flexible, las limitaciones de la red, las tarifas de red y la participación en el mercado a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Fundada originalmente en Australia y con oficinas en Londres, Berlín, Madrid, Perth y Melbourne, Gridcog presta apoyo a promotores de proyectos, inversores, empresas de servicios públicos, grandes compañías energéticas y consultores de todo el mundo. www.gridcog.com

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ABB Ltd Affolternstrasse 448050 Zurich Suiza

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