La abogada especializada en fusiones y adquisiciones, Aubry Daerden, se une a Crowell & Moring en Bruselas

(Información remitida por la empresa firmante)

Fortalece las capacidades transaccionales transfronterizas

BRUSELAS, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aubry Daerden se ha incorporado a la oficina de Crowell & Moring en Bruselas como socia del Grupo Corporativo, ampliando la capacidad de la firma para representar a clientes en complejas transacciones corporativas belgas y de la UE.

Daerden cuenta con una sólida trayectoria en la gestión exitosa de operaciones nacionales e internacionales, incluyendo fusiones y adquisiciones estratégicas, transacciones de capital privado y empresas conjuntas en sectores como ciencias biológicas, salud, transporte e infraestructura. Asesora frecuentemente a empresas tecnológicas emergentes, firmas de capital riesgo e inversores corporativos en todas las etapas del ciclo de inversión. Daerden se incorpora a la firma procedente de DLA Piper.

"La incorporación de Aubry a nuestro equipo de Bruselas mejora nuestra capacidad para atender a clientes que se enfrentan a asuntos corporativos complejos. Su amplia experiencia en transacciones y su visión comercial aportarán un valor significativo a nuestros clientes y reforzarán nuestro compromiso de ofrecer un servicio de excelencia", afirmó Thomas De Meese, socio codirector de la oficina de la firma en Bruselas.

"Nos complace dar la bienvenida a Aubry a nuestro equipo de Derecho Corporativo. Con más de una década de experiencia en fusiones y adquisiciones y capital riesgo, Aubry aporta valiosas habilidades y conocimientos a nuestra práctica. Ha asesorado a clientes de todo el mundo en numerosos sectores, incluyendo transacciones en el ámbito de las ciencias de la vida, un área clave en la que hemos ampliado recientemente nuestras capacidades. Su incorporación impulsa nuestro objetivo estratégico de consolidar nuestras capacidades en transacciones corporativas en Bruselas y Londres, y de expandir nuestra presencia en mercados europeos clave", declaró John Koenigsknecht, presidente del Grupo Corporativo de Crowell.

Daerden ha desempeñado un papel fundamental en varias transacciones belgas emblemáticas de la última década. Asimismo, asesora con frecuencia a clientes en sus inversiones en Luxemburgo. Gracias a su profundo conocimiento del mercado francés, Daerden ha participado en numerosas operaciones transfronterizas franco-belgas de gran envergadura, colaborando a menudo con empresas del CAC 40 y fondos de capital riesgo con sede en Francia, en relación con sus intereses en la región del Benelux. Además de su práctica transaccional, Daerden es un asesor de confianza para accionistas familiares, empresas privadas y asociaciones comerciales en materia de gobierno corporativo, cumplimiento normativo y otros asuntos generales de derecho societario.

"Me siento honrado de incorporarme a Crowell, un bufete de abogados de gran prestigio con algunos de los profesionales jurídicos más brillantes de Bruselas y del mundo. El bufete ha mantenido con éxito su integración, agilidad y capacidad de análisis, al tiempo que ha crecido a escala global. En Crowell, percibí de inmediato un auténtico espíritu de equipo y una cultura de excelencia, unidos por una visión compartida: servir a los clientes con los más altos estándares, sin tomarnos demasiado en serio. Espero contribuir a la continua ambición del bufete de expandir sus capacidades corporativas en Europa y en todo el mundo, y colaborar estrechamente con los clientes en sus proyectos estratégicos", comentó Daerden.

Daerden posee una licenciatura en derecho y un máster en derecho privado por la Universidad Libre de Bruselas, y un LL.M. en derecho económico internacional por la Universidad China de Hong Kong.

Desde el año 2023, Daerden ha sido clasificado consistentemente como una "Estrella en Ascenso" en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y derecho comercial por Legal 500.

Acerca de Crowell & Moring LLPCrowell & Moring es un bufete de abogados internacional con oficinas en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Norte de África (MENA) y Asia. Gracias a su amplia experiencia en los ámbitos gubernamental, empresarial, industrial y jurídico, el bufete ayuda a sus clientes a aprovechar las oportunidades y ofrece soluciones creativas a cuestiones complejas de regulación y política, litigios, transacciones y propiedad intelectual. El bufete es reconocido constantemente por su compromiso con el servicio pro bono, así como por sus programas e iniciativas integrales para impulsar el desarrollo profesional y personal de todos los miembros de la comunidad Crowell.

Contacto de Medios: E-mail: prteam@crowell.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1801193...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-abogada-especializada-en-fusiones-y-adquisiciones-aubry-daerden-se-une-a-crowell--moring-en-bruselas-302613530.html