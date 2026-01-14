(Información remitida por la empresa firmante)

- Abu Dabi acogerá Shoptalk Luxe, la reunión de líderes mundiales del comercio minorista de lujo en la capital de EAU

El evento, que tendrá lugar del 27 al 29 de enero de 2026, reunirá a más de 2.000 asistentes y más de 170 ponentes para explorar conceptos pioneros que darán forma al próximo capítulo del comercio minorista de lujo.

ABU DABI, EAU, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Abu Dabi acogerá la edición inaugural de Shoptalk Luxe en Oriente Medio del 27 al 29 de enero de 2026, trayendo por primera vez a la capital de los Emiratos Árabes Unidos una de las plataformas más influyentes del mundo para el comercio minorista de lujo. El evento reunirá a más de 2.000 altos ejecutivos y más de 170 ponentes internacionales, incluyendo las intervenciones destacadas de Vera Wang, Marco Parsiegla, consejero delegado de Amouage, Daniel Griede, consejero delegado de Hugo Boss, Philippe Zube, consejero delegado de Kerzner International, Michael Ward, director general de Harrods, entre otros.

Se unirán a una lista más amplia de figuras clave de la industria, como Julia Goddard, consejera delegada de Harvey Nichols, Alexis Mourot, consejero delegado de Christian Louboutin, y Antony Lindsay, consejero delegado de Fabergé.

Sus sesiones ofrecen perspectivas innovadoras sobre la reinvención, la creatividad, la aceleración digital y la evolución de los valores de los consumidores de lujo, situando a Abu Dabi en el centro de la conversación internacional que define el futuro del lujo, la moda y las experiencias de consumo más elevadas.

Como parte de la reconocida serie Shoptalk, Shoptalk Luxe se lanza en Abu Dabi en colaboración estratégica con la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO). Este debut refleja la creciente importancia de Abu Dabi como centro global donde convergen la cultura, el comercio y la creatividad, y donde las marcas internacionales conectan cada vez más con consumidores sofisticados, mercados regionales y oportunidades de crecimiento a largo plazo. Con el respaldo de una sólida base económica, una base de consumidores exigentes y con visión internacional, e instituciones culturales de primer nivel como el Louvre Abu Dhabi, el Museo Nacional Zayed y el próximo Guggenheim Abu Dhabi, el emirato ofrece un entorno atractivo para las marcas de lujo que buscan una interacción significativa y una presencia a largo plazo.

La agenda de Shoptalk Luxe se elabora en colaboración con el sector, garantizando que cada sesión se base en desafíos, experiencia y prioridades reales. Estos conocimientos orientan directamente los cinco temas que sustentan el programa de Shoptalk Luxe:

Ofrecer valor más allá de la propiedad del producto examina los servicios, las experiencias y las comunidades que rodean al producto en sí.

examina los servicios, las experiencias y las comunidades que rodean al producto en sí. Profundizar en las relaciones con los consumidores explora nuevas maneras de fidelizar y generar valor a largo plazo.

explora nuevas maneras de fidelizar y generar valor a largo plazo. Redefinir las experiencias online y offline analiza cómo los puntos de contacto físicos y digitales crean experiencias fluidas y mejoradas.

analiza cómo los puntos de contacto físicos y digitales crean experiencias fluidas y mejoradas. Mejorar el enfoque de búsqueda y descubrimiento en cómo conectar las marcas con los clientes.

en cómo conectar las marcas con los clientes. Impulsar la excelencia a través del liderazgo destaca cómo organizar, empoderar e inspirar a los equipos.

Juntos, estos temas generan debates prácticos y honestos sobre cómo mantener la relevancia, crecer y servir a la próxima generación de clientes de lujo.

Shoptalk Luxe también facilitará conexiones estructuradas y de alto valor a través de su plataforma Meetup, que permite más de 20.000 reuniones específicas entre marcas, inversores y socios tecnológicos. Se espera la participación de más de 80 patrocinadores y proveedores de soluciones, incluyendo marcas líderes regionales e internacionales como Shopify, eBay y Snapchat, quienes presentarán innovaciones en personalización, estrategia omnicanal, inteligencia artificial y las tecnologías que definen el futuro del comercio minorista de lujo.

Zia Daniell Wigder, presidente global de Shoptalk, añadió: "Shoptalk Luxe es un catalizador que une a la comunidad global del lujo para abordar el futuro de la industria. Al reunir a líderes en Abu Dabi, creamos una plataforma para la colaboración y el conocimiento práctico, garantizando que los asistentes se lleven ideas que puedan aplicar a medida que la industria continúa evolucionando".

Shoptalk Luxe marca un momento decisivo para el papel de Abu Dabi en el panorama global del lujo. El evento subraya la creciente influencia del emirato como destino donde se entrelazan el diálogo estratégico, el intercambio creativo y la ambición comercial. A medida que las marcas y líderes del lujo miran hacia el futuro, Abu Dabi es cada vez más reconocido no solo como un lugar de encuentro, sino también como un lugar para moldear el futuro de la industria. Puede encontrar más información y detalles de inscripción en la página web oficial del evento.

Acerca de ShoptalkShoptalk es reconocido mundialmente como organizador de los mejores eventos del sector minorista. Los clientes asisten a nuestras ferias para escuchar a las mentes más brillantes del sector, descubrir las últimas tecnologías, conectar eficientemente a gran escala con colegas y socios, y sumergirse en una atmósfera inolvidable diseñada para impulsar un mundo de oportunidades innovadoras. Juntos, estamos creando el futuro del comercio minorista.

Shoptalk es propiedad de Hyve Group, una empresa global de eventos de última generación cuyo propósito es crear eventos iolvidables, donde clientes de todo el mundo impulsan la innovación del sector.

Para más información, póngase en contacto con Info@Shoptalk.com Acerca de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO):

La Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO) es el vehículo gubernamental responsable de acelerar el crecimiento de Abu Dhabi y facilitar la transformación económica del emirato. A través de servicios integrales de apoyo, ADIO permite a inversores locales y extranjeros dar forma a las industrias del futuro, preparadas para transformar la habitabilidad, la tecnología, los recursos y los servicios de valor añadido. Las iniciativas centradas en el desarrollo regional del turismo y el comercio minorista, así como las colaboraciones público-privadas, garantizan que el bienestar de la comunidad sea el eje central de la transformación económica de Abu Dabi. Con una sólida red de inversores, una sólida colaboración con actores clave y presencia global, ADIO se compromete a empoderar a quienes invierten en Abu Dabi para que generen un impacto global duradero. Para más información, visite: https://www.investinabudhabi.gov.ae .

Para más información, contacte con: DIO@edelman.com +971 50 542 2125

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/abu-dabi-acogera-shoptalk-luxe-la-reunion-de-lideres-mundiales-del-comercio-minorista-de-lujo-302660018.html