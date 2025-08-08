Abu Dabi impulsa los Games of the Future 2025 con una serie de disciplinas phygital (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Se anuncian 11 disciplinas phygital mientras Abu Dabi se prepara para acoger a atletas y aficionados phygitaleste diciembre

Hay 5 millones de dólares en premios en juego en una exhibición mundial que combina la destreza física y el dominio digital

ABU DABI, EAU, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Games of the Future 2025 están listos para revolucionar el calendario deportivo mundial con una emocionante selección de disciplinas phygital , una fusión entre el atletismo físico y los phygital games, inmersivos. Este torneo híbrido, que se celebrará del 18 al 23 de diciembre en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC), reunirá a los mejores atletas phygital del mundo durante seis días de competición repletos de acción en 11 disciplinas de vanguardia.

Con un premio total de 5 millones de dólares en juego, clubes y atletas phygitales de todo el mundo lucharán por el derecho a proclamarse campeones de la disciplina en la que participan.

Games of the Future son la cumbre del calendario deportivo phygital, y cada elemento del torneo está diseñado para atraer tanto al público físico como al digital. Las 11 disciplinas que se disputarán en el evento son:

Phygital footbal : comienza con un videojuego de fútbol antes de que los atletas jueguen al fútbol en un campo.

comienza con un videojuego de fútbol antes de que los atletas jueguen al fútbol en un campo. Phygital basketball: una ronda de videojuego de baloncesto seguida de acción física en la cancha.

una ronda de videojuego de baloncesto seguida de acción física en la cancha. Phygital Fighting : los atletas compiten primero en un videojuego de lucha y luego continúan el combate en un estadio físico.

los atletas compiten primero en un videojuego de lucha y luego continúan el combate en un estadio físico. Phygital Dancing : los atletas sincronizan sus movimientos en directo con un videojuego interactivo de ritmo.

: los atletas sincronizan sus movimientos en directo con un videojuego interactivo de ritmo. Phygital Shooter : los clubes se enfrentan en una ronda de tirador digital seguida de una ronda de láser tag.

los clubes se enfrentan en una ronda de tirador digital seguida de una ronda de láser tag. Battle Royale: un formato competitivo en el que los clubes luchan por ser el último en quedar en pie.

un formato competitivo en el que los clubes luchan por ser el último en quedar en pie. MOBA PC: un torneo de arena de batalla multijugador online que se juega en PC.

un torneo de arena de batalla multijugador online que se juega en PC. MOBA móvil: un torneo multijugador de arena de batalla en línea que se juega en el móvil.

un torneo multijugador de arena de batalla en línea que se juega en el móvil. Carreras de drones: los pilotos navegan con drones de alta velocidad a través de una pista de obstáculos utilizando cascos de realidad virtual.

los pilotos navegan con drones de alta velocidad a través de una pista de obstáculos utilizando cascos de realidad virtual. Juegos de realidad virtual: entornos virtuales en los que los jugadores dependen de sus reflejos y su percepción espacial.

entornos virtuales en los que los jugadores dependen de sus reflejos y su percepción espacial. Batalla de robots: robots controlados a distancia se enfrentan en combates rápidos y cara a cara.

Para estar en la cima de estas disciplinas se requiere un nuevo tipo de atleta, que combine destreza física y habilidad digital, capaz de rendir bajo una intensa presión en un formato de competición innovador y emocionante que atraerá a aficionados de todas las edades.

Stephane Timpano, consejero delegado de ASPIRE, destacó: Este torneo es el punto de encuentro entre clubes de élite y experiencias orientadas al futuro. La celebración de los Games of the Future en Abu Dabi refleja nuestro compromiso por impulsar el debate global sobre la futura combinación del deporte y la tecnología, y Abu Dabi es el anfitrión perfecto para este audaz experimento. Teniendo en cuenta la Visión 2031 de los Emiratos Árabes Unidos y el Año de la Comunidad, estamos fomentando la participación diversa, la innovación compartida y las nuevas conexiones entre culturas y generaciones.

Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International, afirmó: Con la confirmación de estas 11 disciplinas y el premio acumulado, todo está listo para que Abu Dabi sea el centro de los deportes phygital en los emocionantes Games of the Future de este año. Los atletas y los aficionados se unirán a nosotros para vivir la experiencia inmersiva y llena de adrenalina de los deportes phygital, creados para la próxima generación. Como guardianes del movimiento phygital, estamos orgullosos de dar vida a los Games of the Future. Se trata de un escenario global para la innovación, la inclusión y la imaginación.

Antes de que la atención se centre en Games of the Future este diciembre, se celebró el Phygital Contenders: Abu Dabi – Fútbol en el ADNEC, transformando el recinto en un estadio dinámico donde los contendientes globales participaron en la fase final de clasificación para luchar por un puesto en la disciplina de phygital football en los Games of the Future de este año. El torneo preparó el escenario para los 21 clubes participantes en un espacio hiperinteractivo donde la inteligencia táctica y la precisión atlética se combinaron a la perfección. A medida que se desarrollaba la acción, tanto los atletas como los aficionados pudieron saborear por primera vez la energía que caracterizará a los Games of the Future 2025.

El ADNEC también será el escenario de Games of the Future en diciembre. Como espacio dinámico construido específicamente para la innovación y la escala, se transformará en un estadio futurista adecuado para este evento mundial sin precedentes, ofreciendo el entorno ideal para presentar un espectáculo deportivo phygital de talla mundial. Su infraestructura estratégica y su excelencia operativa siguen posicionando a Abu Dabi como un destino líder para eventos internacionales en la intersección de la tecnología, el deporte y la cultura.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir los deportes. Es el custodio y titular de los derechos de Games of the Future y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Si desea más información visite: https:// Phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future:

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y retos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana, Kazajistán.

Para más información visite la página web: https://gofuture.games/

Acerca de ASPIRE:

ASPIRE impulsa la creación de tecnologías transformadoras del futuro como brazo acelerador de la innovación del Consejo de Investigación en Tecnología Avanzada (ATRC) de Abu Dabi. El ATRC es responsable de definir la estrategia de investigación y desarrollo de Abu Dabi, consolidar fondos para una inversión eficiente e impulsar políticas y regulaciones. ASPIRE trabaja en colaboración con partes interesadas de diversos sectores industriales, universidades e institutos de investigación para definir los problemas. También lanza grandes retos y concursos internacionales para resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo. ASPIRE reúne a personas, ideas, recursos y tecnologías excepcionales para resolver retos complejos.

Si desea más información visite la página web sita en www.aspireuae.ae/

Acerca de ETHARA:

Ethara está dando forma al futuro del entretenimiento, el deporte, la cultura, los servicios para eventos y la gestión de activos a nivel regional e internacional. Con oficinas en Abu Dabi, Dubái y Riad, la empresa cuenta con más de 300 profesionales que ofrecen una riqueza inigualable de experiencia, conocimientos y habilidades. Ethara, que significa emoción en árabe, gestiona una impresionante cartera de activos, entre los que se incluyen el Circuito Yas Marina, el Etihad Park, el Etihad Arena, el Centro de Conferencias Yas, la Ciudad Deportiva Zayed y la Casa de la Sostenibilidad. La empresa colabora con las principales empresas de eventos, propietarios de propiedad intelectual y socios de entretenimiento a nivel local e internacional para ofrecer eventos y experiencias de primera clase y pioneros en el mercado.

Si desea más información visite: www.ethara.com

