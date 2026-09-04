Se acabó el registro manual de alimentos: ODYSS presenta su collar con IA en la IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Ir más allá del seguimiento para comprenderte verdaderamente y lograr una mejor salud.

BERLÍN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ODYSS, pionera en tecnología portátil con IA y ganadora del premio IFA Innovation Award 2026, presentó su revolucionaria visión para el futuro de la salud: el collar dietético con IA ODYSS N1, que pone fin al registro manual de alimentos. Si bien los dispositivos portátiles dominan desde hace tiempo el seguimiento del sueño y la actividad física, la gestión de la dieta sigue siendo la pieza clave que falta en el rompecabezas de la salud personal.

Fin del registro manual

A pesar de que las aplicaciones más populares para registrar la ingesta de alimentos cuentan con más de 300 millones de usuarios registrados, la adherencia a largo plazo sigue siendo poco común. Un estudio de CHI de 2015 (Universidad de Washington) atribuyó esta disminución al cansancio que supone el registro y a la vergüenza social. Los métodos tradicionales de seguimiento de alimentos requieren una introducción manual constante de datos, mientras que ODYSS funciona discretamente en segundo plano. Equipada con un sensor G y sensores de contacto, detecta automáticamente si el dispositivo se está usando. Además, su cámara gran angular captura señales visuales de la comida y los movimientos de la mano a la boca para identificar los hábitos alimenticios.

El compañero nutricional siempre activo

Los relojes inteligentes registran el gasto energético, pero no la ingesta alimentaria. ODYSS N1 captura datos de alimentación en tiempo real para ofrecerte una visión completa de tu salud. Genera tres puntuaciones dietéticas: Calidad, Energía y Ritmo, y explica el impacto de cada comida en la energía, la recuperación y el sueño. Funciona discretamente en segundo plano, convirtiéndose en un compañero nutricional constante que se integra a la perfección en tu día a día.

Privacidad desde el diseño

Defendiendo el principio de que la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al revés, ODYSS integra la privacidad en su esencia. Un interruptor físico específico permite activar o desactivar instantáneamente todas las funciones de detección, mientras que el funcionamiento silencioso por defecto reduce automáticamente la actividad cuando no se está comiendo. A nivel de software, ODYSS se centra exclusivamente en la información relacionada con los alimentos, filtrando automáticamente todo lo demás, difuminando rostros y rasgos personales en las imágenes, y eliminando las imágenes sin procesar tras su procesamiento. Es una privacidad diseñada desde el hardware, no una solución improvisada.

Acerca de ODYSS

ODYSS es pionera en dispositivos portátiles de inteligencia nutricional basados en IA, dedicada a redefinir la relación del ser humano con la comida. Creada por un equipo de ingenieros, expertos en IA, profesionales de la medicina e innovadores, la empresa desarrolla tecnología que permite a los usuarios comprender su cuerpo sin prejuicios. ODYSS cree que la mejor tecnología debe integrarse a la perfección en la vida diaria y funcionar discretamente en segundo plano. Inspirada por el espíritu de autodescubrimiento, la marca transforma cada bocado en una oportunidad para una mejor salud, construyendo la próxima generación de inteligencia nutricional.

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