- Cruzando culturas, disciplinas y generaciones: Una academia de arte para el futuro. Camping Asia 2025 llega a su fin con éxito

TAIPEI, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Este año, Camping Asia 2025, una colaboración entre el Centro de Artes Escénicas de Taipéi, el Centro Nacional de la Danza (CND) de Francia y CHANEL, se celebró del 10 al 21 de noviembre. Se trata de una versión asiática única del concepto de "camping" iniciado por el CND. Durante Camping Asia, los participantes conectan e interactúan libremente en un ambiente muy abierto, creando un vibrante viaje artístico.

Este año, Camping Asia, con su espíritu de romper barreras y promover el intercambio, alcanzó nuevos hitos. Reunió a 16 escuelas de arte de Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, Austria y Francia. Veintitrés artistas interdisciplinarios fueron invitados a dirigir los talleres, mientras que los estudiantes aportaron el contenido para las clases matutinas. Las clases gigantes desafiaron a los participantes, con ejemplos como cantos indígenas o movimientos circenses, mientras que las proyecciones brindaron la oportunidad de ver películas y analizar diversas formas creativas. Durante el Simposio Público, se exploraron temas como la transformación del cuerpo y los sistemas académicos, y el Maratón Escolar ofreció una plataforma para que las instituciones mostraran sus características únicas. Finalmente, la presentación de cinco emocionantes actuaciones permitió al público experimentar el arte contemporáneo de cerca.

"La libertad de ser lo que se quiera" no es solo un eslogan fantasioso. Es un concepto vital para que los jóvenes creadores se expandan y descubran infinitas posibilidades para sus prácticas. La inclusividad y la naturaleza vanguardista de la educación artística contemporánea se reflejaron plenamente durante Camping Asia 2025. Con casi 9.000 participantes, se destacó una vez más su importancia en la promoción de la educación artística internacional, los intercambios interculturales y las prácticas creativas.

