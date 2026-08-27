Se acerca la celebración del 11º aniversario de Anycubic: 11 años, 11 millones de ideas

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic, una marca internacional de impresión 3D, se prepara para celebrar su 11º aniversario con el lema "11 años, 11 millones de ideas: hazlo realidad con Anycubic".

A partir del 2 de septiembre, la oferta de aniversario incluirá precios especiales, la Caja Misteriosa de Aniversario, una campaña para creadores y ventajas adicionales para los usuarios de Anycubic de todo el mundo.

La campaña se desarrollará en tres fases:

Acceso anticipado: del 26 de agosto al 1 de septiembre

del 26 de agosto al 1 de septiembre Celebración del aniversario: del 2 al 28 de septiembre

del 2 al 28 de septiembre Última oportunidad: del 29 de septiembre al 8 de octubre

Los precios del aniversario siguen siendo un secreto

Aún no se han revelado los precios del aniversario. Los clientes que se suscriban a las alertas de acceso anticipado de Anycubic recibirán una notificación cuando los precios se publiquen el 2 de septiembre, y estos incluirán impresoras 3D, materiales, accesorios y mucho más.

La caja misteriosa del aniversario

Los usuarios que cumplan los requisitos podrán abrir hasta tres cajas durante la campaña, con una oportunidad disponible al día.

Los premios incluyen impresoras 3D de Anycubic, reembolsos de pedidos de hasta 1.000 dólares, 12 kg de materiales de impresión 3D y cupones de descuento de 5 dólares para impresoras. Cinco ganadores podrán elegir entre una Photon P1 Max y Kobra 3 Max V2 Combo, mientras que 11 ganadores recibirán un reembolso de su pedido por un valor de hasta 1.000 dólares. Otros 11 ganadores recibirán 12 kg de materiales. Las condiciones completas están disponibles en la página oficial de la campaña de aniversario.

Comparta lo que hace

Los creadores también pueden participar en la campaña de Anycubic "11 años, 11 millones de ideas" compartiendo sus proyectos de impresión 3D y sus historias para tener la oportunidad de ganar hasta 1.000 puntos Makeronline.

Más ventajas para los miembros de Anycubic

Los miembros disfrutarán de ventajas adicionales durante la campaña de aniversario, entre las que se incluyen un plazo de devolución de 30 días, un 70 % de descuento en la compra de filamentos de 1 kg y 180 días adicionales de garantía.

El programa Invita y gana también regalará tanto a la persona que recomiende como al nuevo cliente una tarjeta regalo por valor del 5 % del importe del pedido una vez que este se haya entregado.

Suscríbase a las alertas de acceso anticipado de Anycubic para recibir los precios de aniversario y las novedades de la campaña cuando se publiquen el 2 de septiembre.

Campaña de aniversario: del 26 de agosto al 8 de octubre de 2026

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