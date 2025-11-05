ACTO presenta ACTOverse en la Veeva Commercial Summit de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

-ACTO presenta ACTOverse: un mercado de soluciones para socios que impulsa la innovación y la eficiencia en la excelencia en el campo en la Veeva Commercial Summit de Europa

Con el apoyo de más de una docena de socios de confianza, ACTOverse reúne contenido, datos y soluciones de servicio que se integran a la perfección con la plataforma ACTO.

MADRID, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ACTO, líder en soluciones de excelencia de campo basadas en IA para las ciencias de la vida, socio de producto de Veeva y miembro del Programa de Socios de IA de Veeva, anunció hoy el lanzamiento de ACTOverse, un mercado digital que reúne un ecosistema selecto de soluciones de socios líderes en el sector para ampliar y enriquecer la plataforma ACTO. Este anuncio se realizó en la Veeva Commercial Summit en Europa.

ACTOverse simplifica la forma en que las empresas biofarmacéuticas y de dispositivos médicos descubren, evalúan e implementan contenido, datos y servicios complementarios que mejoran la capacitación y el desarrollo del personal de campo. Los proveedores de soluciones de ACTOverse han sido previamente evaluados por ACTO y están diseñados para integrarse perfectamente con la plataforma ACTO, lo que permite una implementación llave en mano y una rápida obtención de valor.

"ACTOverse representa un hito importante en nuestra misión de impulsar la excelencia en el sector de las ciencias de la vida, acelerando la adopción y la activación de la innovación y la IA", afirmó Parth Khanna, consejero delegado de ACTO. "Al reunir a los mejores proveedores de soluciones y colaborar con ellos para ofrecer contenido, datos y servicios en un mercado digital unificado, empoderamos a nuestros clientes para que implementen nuevas capacidades con mayor rapidez, sin la complejidad de los procesos de análisis ni las integraciones extensas".

En su lanzamiento, ACTOverse cuenta con más de una docena de socios de confianza y se están evaluando otros proveedores de soluciones para ampliar aún más el mercado, organizados en tres categorías:

Los socios de contenido ofrecen cientos de cursos de formación y materiales de referencia, tanto estándar como personalizados, que abarcan áreas terapéuticas y ciencias clínicas, lo que ayuda a los equipos de campo a prepararse con rapidez y seguridad para lanzamientos de productos, simulaciones y certificaciones.

ofrecen cientos de cursos de formación y materiales de referencia, tanto estándar como personalizados, que abarcan áreas terapéuticas y ciencias clínicas, lo que ayuda a los equipos de campo a prepararse con rapidez y seguridad para lanzamientos de productos, simulaciones y certificaciones. Los socios de datos proporcionan estudios de mercado, perfiles de profesionales sanitarios y datos sobre la experiencia del paciente, lo que ofrece información valiosa para personalizar la experiencia de aprendizaje y práctica del equipo de campo.

proporcionan estudios de mercado, perfiles de profesionales sanitarios y datos sobre la experiencia del paciente, lo que ofrece información valiosa para personalizar la experiencia de aprendizaje y práctica del equipo de campo. Los socios de servicios ofrecen experiencia especializada en planificación estratégica, diseño de formación, gestión de eventos, localización y accesibilidad, lo que ayuda a los clientes a alcanzar la excelencia en la preparación comercial.

ACTOverse se diseñó para eliminar obstáculos y acelerar la incorporación de proveedores para equipos comerciales y médicos. Cada socio se selecciona cuidadosamente, cuenta con experiencia comprobada en la industria y está certificado en la plataforma ACTO, lo que garantiza calidad e interoperabilidad desde el primer momento. Con socios alineados con las necesidades de las ciencias de la vida, las organizaciones pueden evitar revisiones de proveedores redundantes y comenzar a obtener resultados de inmediato.

"ACTOverse facilita a los equipos de formación comercial el acceso a contenido de aprendizaje confiable y de alta calidad directamente en ACTO", afirmó Sharon Lustig, presidenta y consejera delegada de CMR Institute. "Juntos, podemos ayudar a los equipos a acelerar los lanzamientos, fortalecer su conocimiento clínico y elevar el nivel de desempeño en campo."

"Los datos son el motor de la personalización", añadió Mark Kroes, consejero delegado de Global Data Support. "A través de ACTOverse, podemos ayudar a nuestros clientes a aprovechar la información del mercado, los perfiles de los profesionales sanitarios y las señales del recorrido del paciente para personalizar las experiencias de aprendizaje sin grandes esfuerzos ni complicaciones de integración".

ACTOverse ya está disponible para todos los clientes de ACTO. Para obtener más información, visite el stand de ACTO en el pabellón de exposiciones de laVeeva Commercial Summit en Madrid o visite www.acto.com/ACTOverse.

Visite www.acto.com , o siga ACTO en LinkedIn para conocer los últimos anuncios y noticias de la empresa.

Acerca de ACTO

ACTO es una plataforma de Excelencia Inteligente en el Campo (IFE, por sus siglas en inglés) diseñada para las ciencias de la vida que combina la inteligencia humana con la IA empática para ayudar a los equipos de ventas, médico, acceso al mercado y marketing a mejorar la interacción con el cliente y el rendimiento de la marca. Con ACTO, las empresas biofarmacéuticas pueden garantizar que sus profesionales de campo sean siempre competentes, seguros y creíbles en las interacciones presenciales con los profesionales sanitarios, a la vez que proporcionan a los altos directivos y gerentes de primera línea la información que necesitan para impulsar la eficacia continua de la fuerza de ventas. Como plataforma validada que cumple con la normativa FDA 21 CFR Parte 11 y cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II, ACTO es el socio de confianza para la excelencia inteligente en el campo en la industria de las ciencias de la vida.

