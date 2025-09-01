Actualización estratégica de RAINBOWCO para fortalecer la competitividad global en fabricación de alta gama

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca de equipos para contenedores portuarios de RAINBOWCO se somete a una actualización estratégica para fortalecer la competitividad global en la fabricación de alta gama

NANTONG, China, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- RAINBOWCO (SZ002483), líder mundial en la fabricación de equipos de alta gama, anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2025, los equipos para contenedores portuarios fabricados en su base de Taicang, China, pasarán de la marca conjunta GENMA-KALMAR a la marca unificada del grupo "GENMA". Esta estrategia busca fortalecer la influencia global de la marca GENMA y marca una nueva etapa en la expansión global de RAINBOWCO en la fabricación de equipos de alta gama.

Tras la actualización, la cartera de productos de RAINBOWCO se centrará en dos marcas principales: "GENMA" y "KOCH". Fundada en 2003, RAINBOWCO opera cinco plantas de fabricación en todo el mundo con más de 3.600 empleados y reportó ingresos superiores a los mil millones de dólares en 2024. Sus equipos para contenedores portuarios son fabricados por Jiangsu Rainbow Industrial Equipment Co., Ltd. (RIC), una filial propiedad al 100% de RAINBOWCO, con sede en Taicang, China.

Desde que inició una asociación estratégica con el gigante mundial de equipos Cargotec en 2004, RAINBOWCO ha avanzado constantemente en el sector de equipos portuarios:

2012: Se estableció una empresa conjunta con Cargotec en Taicang, encargada del diseño, la fabricación y los servicios globales para las grúas portuarias pesadas Kalmar bajo una estrategia de doble marca: KALMAR y GENMA.

2020: La empresa conjunta completó su reestructuración estratégica y cambió su nombre a RIC , optimizando las operaciones y profundizando la localización.

2022: RIC adquirió los derechos globales de propiedad intelectual de las grúas portuarias pesadas Kalmar y lanzó la marca conjunta GENMA-KALMAR para combinar fortalezas tecnológicas y expandirse a los mercados globales de alta gama .

2025: Se renovó la estrategia de marca, consolidando a GENMA como la marca principal de maquinaria portuaria para contenedores y abriendo un nuevo capítulo en la fabricación global de equipos de alta gama.

Martin Wu, consejero delegado de RAINBOWCO, declaró: "RAINBOWCO mantiene su compromiso con el sector de equipos de alta gama. Este cambio de marca es un hito importante en nuestra estrategia global. Seguiremos expandiendo nuestra presencia global de fabricación y profundizando nuestras redes de servicio localizadas para ofrecer soluciones eficientes e inteligentes a clientes de todo el mundo".

Se invita cordialmente a los socios globales a experimentar las últimas innovaciones tecnológicas de GENMA en:

TOC África 2025 : 17 y 18 de septiembre, Marruecos (expositor: GENMA SOLUTIONS_B10)

TOC Américas 2025 : 21-23 de octubre, Panamá (expositor: GENMA SOLUTIONS_E6)

TOC Asia 2025 : 25 y 26 de noviembre, Singapur (expositor: GENMA SOLUTIONS_C10)

