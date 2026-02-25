Acuerdo histórico entre Shell y METLEN para la cooperación en el suministro y comercialización de GNL

(Información remitida por la empresa firmante)

ATENAS, Grecia y LONDRES, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Shell y METLEN firmaron el martes 24 de febrero de 2026 un Memorando de Entendimiento (MoU), que establece un marco para la cooperación en el suministro y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL).

Shell, uno de los mayores productores y comercializadores de GNL del mundo, y METLEN, líder en el mercado de gas natural del sudeste europeo, cotizan en la Bolsa de Londres y en el índice FTSE 100.

En virtud del memorando de entendimiento, ambas compañías suministrarán y comercializarán aproximadamente entre 0,5 y 1 bcm anuales durante el quinquenio 2027-2031, con entregas a las instalaciones griegas de regasificación de GNL en Revithoussa y Alexandroupolis. El acuerdo también contempla el uso del Corredor Vertical de Gas, lo que permitirá el acceso a otros mercados europeos más allá del sudeste europeo.

Shell, como el mayor comprador de GNL de Estados Unidos, está bien posicionado para satisfacer las crecientes necesidades de suministro de gas natural gracias a su cartera global, sus avanzadas capacidades de transporte marítimo y su amplio conocimiento del mercado.

Con este apoyo, METLEN consolida su posición como actor clave del gas natural en la región, mejorando la liquidez del mercado, contribuyendo a la seguridad energética regional y consolidando el papel de Grecia como centro energético estratégico regional.

Evangelos Mytilineos, presidente ejecutivo de METLEN, declaró: Este memorando de entendimiento con Shell supone un paso importante para fortalecer el papel de METLEN en los mercados europeos del gas natural. Nuestra cooperación confirma nuestro compromiso compartido de mejorar la resiliencia energética de Europa, a la vez que apoya la evolución de Grecia hacia un centro energético clave en la región.

El memorando de entendimiento refleja la intención de ambas partes de impulsar el desarrollo conjunto en varios países europeos, en consonancia con la iniciativa del Corredor Vertical de Gas. El acuerdo fue firmado en Washington, D.C., por Panagiotis Kanellopoulos, director ejecutivo de Suministro y Comercio Internacional de Energía de METLEN, y Tom Summers, vicepresidente ejecutivo de Shell LNG, en presencia de Stavros N. Papastavrou, ministro de Medio Ambiente y Energía de Grecia; Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos; Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos y presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético; Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia; y Colette Hirstius, presidenta de Shell USA, Inc., destacando la importancia estratégica de esta cooperación.

Acerca de METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es la empresa matriz del grupo internacional industrial y energético, líder en los sectores de la metalurgia y la energía, centrado en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN es un referente en metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, operando la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario totalmente integrada en la Unión Europea, con instalaciones portuarias de propiedad privada. En el sector energético, la empresa ofrece soluciones integrales mediante la implementación de proyectos de generación de energía térmica y renovable, distribución y suministro de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. METLEN opera en los cinco continentes y en más de 40 países, empleando a más de 9.000 personas en todo el mundo y aplicando un modelo totalmente sinérgico en sus actividades de metalurgia, energía y desarrollo integral de proyectos energéticos.

Lo más destacado desde el punto de vista financiero de METLEN

La compañía cotiza principalmente en la Bolsa de Valores de Londres y secundariamente en la Bolsa de Valores de Atenas, y forma parte del índice FTSE 100. En 2024, METLEN registró unos ingresos consolidados de 5.680 millones de euros y un EBITDA de 1.080 millones de euros, un 7% más interanual, con un beneficio neto de 615 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 1.780 millones de euros, con una ratio de deuda neta/EBITDA de 1,7x, lo que refleja una sólida resiliencia financiera. METLEN cuenta con la calificación de las principales agencias internacionales de sostenibilidad y ESG, ocupando la posición única de Grecia en el índice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, y ha sido destacada en MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

