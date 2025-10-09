adidas y GLO Brands B.V. anuncian una alianza a largo plazo para entrar al mercado del calzado de seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

HERZOGENAURACH, Alemania, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- GLO Brands B.V. y adidas han anunciado una asociación a largo plazo que refleja su ambición compartida de ingresar a la categoría de calzado de seguridad y llevar al mercado los mejores zapatos de seguridad de su clase que ofrezcan protección, rendimiento y estilo.

adidas, en asociación con GLO, una unidad de negocios de Bunzl plc dedicada a entregar equipos de protección personal (EPP) y soluciones de seguridad de alta calidad a los mercados globales, presenta adidas pro work, una nueva línea de productos diseñados para la construcción, el mantenimiento y la logística.

El calzado de seguridad de alto rendimiento adidas Pro Work está diseñado para apoyar a los profesionales que trabajan bajo presión en los entornos más exigentes. Esta línea combina protección funcional con comodidad y estética, garantizando que los profesionales no tengan que sacrificar estilo ni seguridad.

Lauren Mooney, directora general de GLO, afirmó: "Asociarse con GLO garantiza una experiencia en seguridad líder en su categoría, alcance global y abastecimiento responsable. Como unidad de negocio de Bunzl plc, GLO traduce la visión de diseño de adidas en calzado especializado, respaldado por rigurosos estándares de la cadena de suministro. adidas y GLO juntos están capacitados para lanzar al mercado el mejor calzado de seguridad de su clase, donde la protección absoluta se combina con el estilo único de adidas".

Se espera que los primeros modelos debuten en el segundo trimestre de 2026 a través de socios y canales de distribución seleccionados.

Se invita a los distribuidores y mayoristas interesados en colaborar en el lanzamiento a contactar con sales@glolicensing.com o a registrarse en www.glolicensing.com . El 8 de octubre se lanzará una nueva plataforma en línea para productos adidas pro work en ww.adidasprowork.com. www.adidasprowork.com

NOTAS A LOS REDACTORES:

Acerca de adidas

adidas es líder mundial en la industria de artículos deportivos. Con sede en Herzogenaurach, Alemania, la empresa emplea a más de 62.000 personas en todo el mundo y generó unas ventas de 23.700 millones de euros en 2024.

Acerca de GLO

GLO, una unidad de negocio de Bunzl plc, se dedica a suministrar equipos de protección individual (EPI) y soluciones de seguridad de alta calidad a los mercados globales. Gracias a su amplia experiencia en el sector y a una sólida red de distribución, GLO garantiza que productos innovadores y conformes lleguen a las empresas de forma eficiente y responsable.

Acerca de Bunzl

Bunzl plc, empresa especializada en distribución B2B que cotiza en el FTSE, con unas ventas de 11.800 millones de libras en 2024, ofrece productos y soluciones esenciales a empresas de diversos sectores. Con un fuerte enfoque en la seguridad, el cumplimiento normativo y la excelencia en la cadena de suministro, Bunzl apoya a sus clientes con servicios fiables de abastecimiento, logística y valor añadido.

Comentarios legales:

Licenciatario de la garantía

Hemos llevado a cabo búsquedas de autorización de marcas registradas y hemos aprobado los derechos de terceros al menos en Estados Unidos, todos los países de la Unión Europea, China y Japón de todos los nombres de modelos, eslóganes, lemas u otros textos propuestos para ser utilizados en los materiales de la campaña.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adidas-y-glo-brands-bv-anuncian-una-alianza-a-largo-plazo-para-entrar-al-mercado-del-calzado-de-seguridad-302578117.html