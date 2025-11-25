Aduna y Comviva se asocian para impulsar la adopción de inteligencia de red a través de NGAGE.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

-Aduna y Comviva se asocian para impulsar la adopción global de inteligencia de red en las empresas a través de NGAGE.ai

- Alianza estratégica para acelerar el consumo y la monetización empresarial de las API de red mediante una plataforma unificada, escalable e inteligente.

NUEVA DELHI, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, líder global en soluciones de transformación digital, especializado en la gestión de la experiencia del cliente, la monetización de datos y los servicios financieros digitales, anunció hoy su alianza con Aduna, el agregador global de API de red estandarizadas. La colaboración se centrará en acelerar la adopción y monetización de las API de red en empresas de todo el mundo a través de NGAGE.ai, la plataforma insignia de Comviva basada en SaaS para comunicaciones programables e inteligencia de red.

La alianza combina la plataforma NGAGE.ai de Comviva y su experiencia en integración empresarial con el consorcio global de operadores de Aduna. Este enfoque unificado proporciona a las empresas un acceso seguro y escalable a la inteligencia de red, a la vez que permite a las empresas de telecomunicaciones monetizar las capacidades de la red de forma eficiente.

Anthony Bartolo, consejero delegado, Aduna, comentó, "La próxima ola de innovación empresarial se verá impulsada por un acceso fluido a la inteligencia de red. Al integrar la plataforma NGAGE.ai de Comviva con la federación global de operadores de Aduna, permitimos a las empresas innovar de forma consistente en todos los mercados con API de red estandarizadas y de alto rendimiento. Esta colaboración mejora la cadena de valor para los operadores y brinda a las empresas la confianza y la agilidad necesarias para lanzar nuevos servicios, reducir el fraude y ofrecer experiencias de cliente más fiables en todo el mundo."

Sobre la asociación, Rajesh Chandiramani, consejero delegado de Comviva, dijo, "A medida que las empresas aceleran su transición hacia operaciones en tiempo real basadas en inteligencia, las API de red se convertirán en la base de la transformación digital. Con NGAGE.ai y el ecosistema global de Aduna, estamos creando una vía unificada y escalable para que las empresas adopten comunicaciones programables con rapidez y escala. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de ayudar a las empresas de telecomunicaciones a monetizar la inteligencia de red, a la vez que permite a las empresas crear experiencias digitales diferenciadas, seguras y preparadas para el futuro."

NGAGE.ai es una plataforma única basada en SaaS que simplifica el uso de las API de comunicación y red por parte de las empresas. Elimina la necesidad de invertir en infraestructura, proporciona acceso instantáneo y ofrece una transparencia de uso medible. NGAGE.ai de Comviva facilita una integración empresarial fluida, permitiendo a las organizaciones comenzar a usar las API de red desde el primer día sin necesidad de inversiones iniciales en la plataforma. Ofrece servicios para necesidades empresariales como inicio de sesión sin complicaciones, verificación de identidad, detección de fraude y KYC, con el respaldo de un plan de lanzamiento trimestral que se adapta a las necesidades cambiantes de la empresa. La plataforma también garantiza una transparencia total mediante paneles de control de consumo, uso y análisis de API en tiempo real para empresas.

La alianza se ve fortalecida por el liderazgo demostrado de Comviva en el ecosistema global de pagos y préstamos digitales, sectores que se encontrarán entre los mayores adoptantes de las API de red. Según el Informe de Dinero Móvil 2024 de la GSMA, Comviva posee una participación del 24% del mercado global de dinero móvil, procesando más de 7.500 millones de transacciones anuales con valores superiores a los 400.000 millones de dólares. Su plataforma de préstamos digitales basada en IA, Yabx, es también una de las infraestructuras de crédito alternativo de más rápido crecimiento en África, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Latinoamérica. A medida que los bancos e instituciones financieras dependen cada vez más de la inteligencia de identidad, fraude y riesgo en tiempo real, la escala y la credibilidad de Comviva en finanzas digitales posicionan a NGAGE.ai como un facilitador natural para la próxima ola de innovación financiera impulsada por API.

La plataforma NGAGE.ai ya está activa en más de 40 países, integrada con más de 100 operadores y procesando más de 250.000 millones de transacciones anuales para más de 7.000 clientes empresariales. Con su amplia implementación global, NGAGE.ai se posiciona como una de las plataformas más escalables y confiables para la adopción de inteligencia de red liderada por API.

