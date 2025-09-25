AGCO Tech Day 2025 destaca la IA para mejorar la rentabilidad de los agricultores

(Información remitida por la empresa firmante)

-AGCO Tech Day 2025 destaca la IA, la autonomía y las soluciones de flotas mixtas para mejorar la rentabilidad de los agricultores

MARKTOBERDORF, Alemania, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE: AGCO), líder mundial en maquinaria agrícola y tecnología de agricultura de precisión, presenta algunas de las tecnologías de agricultura de precisión más innovadoras del sector durante su Día Tecnológico anual en la granja Götz Agrardienst, con más de un siglo de antigüedad, en Markt Indersdorf, Alemania. El programa, que se desarrollará del 30 de septiembre al 1 de octubre, destaca las innovaciones de 'primero el agricultor', que funcionan durante todo el ciclo de cultivo y en prácticamente cualquier flota de la que sea propietario un agricultor, para ayudar a aumentar el rendimiento y la rentabilidad.

"Los agricultores demandan tecnología que se adapte a su forma de operar hoy y que se adapte a sus necesidades futuras", afirmó Eric Hansotia, director general, presidente y consejero delegado de AGCO. "Este es nuestro sexto Día Tecnológico anual, y en cada uno de ellos hemos llevado la tecnología al siguiente nivel. Demostramos cómo los equipos de alto rendimiento se combinan con soluciones tecnológicas de agricultura de precisión, ya sea modernizadas o instaladas de fábrica, que se integran con una amplia gama de marcas y cosechas para ofrecer mejores resultados a los agricultores. La capacidad de dar servicio a flotas mixtas amplía considerablemente nuestro mercado potencial, lo que nos permite llegar a más agricultores y ofrecer soluciones que satisfagan sus diversas necesidades".

Las soluciones de agricultura de precisión de la nueva marca líder de AGCO, PTx™, se encuentran en cada estación de la explotación. Estas tecnologías están al servicio de los agricultores, ya sea mediante la modernización de sus equipos de flota mixta existentes, la instalación de fábrica para fabricantes de equipos originales (OEM) o la instalación directa en equipos de las marcas líderes de AGCO, Fendt, Massey Ferguson y Valtra.

Experiencia en la Oficina Agrícola: Lanzada en agosto, PTx FarmENGAGE debuta como la única plataforma digital del sector agrícola que permite gestionar la totalidad de las operaciones agrícolas con equipos de múltiples marcas.

Lanzada en agosto, PTx FarmENGAGE debuta como la única plataforma digital del sector agrícola que permite gestionar la totalidad de las operaciones agrícolas con equipos de múltiples marcas.

La tecnología autónoma Outrun de PTx Trimble, ya en producción para el manejo de granos durante la cosecha, se muestra en aplicaciones de fertilización y labranza en dos tractores Fendt 900 Vario. Los kits de modernización, también disponibles para equipos de la competencia, permiten a los agricultores aumentar la eficiencia y abordar la escasez de mano de obra. Estas ofertas ilustran el progreso de AGCO en su objetivo de ofrecer soluciones autónomas para todo el ciclo de cultivo para 2030.

De la cartera de PTx, SymphonyVision de Precision Planting es un sistema de pulverización dirigida basado en IA que puede reducir el uso de productos químicos hasta en un 70 %, ya que detecta las malezas en los cultivos y aplica con precisión lo necesario. También destaca RowPilot, un sistema guiado por IA para el deshierbe mecánico, que mejora la precisión de aplicación del agricultor y minimiza los daños al cultivo.

De la cartera de PTx, SymphonyVision de Precision Planting es un sistema de pulverización dirigida basado en IA que puede reducir el uso de productos químicos hasta en un 70 %, ya que detecta las malezas en los cultivos y aplica con precisión lo necesario. También destaca RowPilot, un sistema guiado por IA para el deshierbe mecánico, que mejora la precisión de aplicación del agricultor y minimiza los daños al cultivo. Siembra automatizada: Las innovaciones de Precision Planting, como 20|20 SeedSense, vSet, vDrive, SpeedTube, WaveVision y DeltaForce, abordan los problemas comunes a los que se enfrentan los agricultores en la fase más importante de la temporada: la siembra. Estas tecnologías permiten la detección y corrección inmediata de problemas de siembra, mejoran la colocación de las semillas, reducen la intervención del operador y garantizan una profundidad de siembra uniforme en condiciones variables del campo.

"Ofrecemos soluciones para todos los agricultores, independientemente de la marca que tengan más allá de la puerta de la explotación", afirmó Hansotia. "Esta mentalidad de "Primero el Agricultor" y la visión de ser el socio de confianza para soluciones agrícolas inteligentes líderes en la industria son la razón por la que confío en que AGCO alcanzará su objetivo de 2000 millones de dólares en ventas de agricultura de precisión para 2029".

Las soluciones que AGCO presenta están disponibles comercialmente hoy o lo estarán próximamente. Los agricultores pueden explorar estas tecnologías y otras más en línea o en su concesionario local de Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Precision Planting o PTx.

AGCO realizará una presentación como parte de las actividades del Día Tecnológico que actualizará la estrategia de la compañía y ofrecerá un análisis detallado del negocio de agricultura de precisión de AGCO. La presentación, que tendrá lugar el 30 de septiembre a las 11:05 h CET, contará con la participación de Eric Hansotia. Los inversores pueden escuchar una transmisión web en directo de la presentación accediendo a la sección "Eventos" del sitio web de Relaciones con Inversores de la compañía en https://investors.agcocorp.com/events-and-presentations/upcoming-events. El webcast también será archivado inmediatamente después durante 12 meses.

Acerca de AGCO AGCO (NYSE: AGCO) es líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología de agricultura de precisión. AGCO ofrece valor a agricultores y clientes OEM a través de su cartera de marcas diferenciadas, que incluye las marcas líderes Fendt, Massey Ferguson, PTx y Valtra. La línea completa de equipos, soluciones agrícolas inteligentes y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar a nuestro planeta de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE.UU., AGCO registró ventas netas de aproximadamente 11.700 millones de dólares en 2024. Para más información, visite www.agcocorp.com.

