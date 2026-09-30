(Información remitida por la empresa firmante)

-Una mano robótica china aprende el bordado de Suzhou mientras AGILINK supera las 15.000 manos diestras enviadas

SUZHOU, China, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una mano robótica desarrollada por la empresa china AGILINK ha aprendido técnicas fundamentales del bordado de Suzhou de la mano de la maestra artesana Fu Xianghong, incluyendo la separación de hilos de seda, el enhebrado de la aguja, el tensado de la tela en el bastidor y la ejecución de las puntadas.

La demostración pone a trabajar una mano robótica con uno de los materiales más delicados y deformables que puede encontrar: la seda. Un hilo de seda puede doblarse, deslizarse y cambiar de forma ante ligeras variaciones en el contacto. Separar la seda requiere que un dedo aparte las hebras individuales mientras otros mantienen el soporte y la tensión; retorcer el hilo exige que las yemas de los dedos opuestos mantengan el contacto al tiempo que permiten que el hilo gire. Enhebrar una aguja y coser plantean exigencias adicionales en cuanto a posicionamiento, fuerza y coordinación.

La OmniHand 3 Ultra combina 21 grados de libertad activos con una arquitectura de accionamiento totalmente directo y detección táctil en las yemas, las almohadillas de los dedos y la palma. Unos sensores táctiles basados en visión situados en cada yema detectan cambios en la superficie de contacto, proporcionando información en tiempo real mientras la mano manipula materiales finos y deformables.

"Un simple hilo de seda permite medir visualmente la destreza de las yemas de la OmniHand 3 Ultra", afirmó Qiao Tianjie, vicepresidente de AGIBOT y consejero delegado de AGILINK. "También pone de manifiesto la posibilidad de confiar tareas más delicadas a las máquinas".

Esta demostración se produce en un momento en que AGILINK alcanza una nueva etapa de escala comercial. La empresa, surgida de AGIBOT en enero de 2026, ha suministrado hasta la fecha más de 15.000 manos robóticas diestras. En agosto, su serie OmniHand compitió en las ocho pruebas de destreza robótica avanzada de los World Humanoid Robot Games, obteniendo siete medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

AGILINK alcanzó el estatus de unicornio cinco meses después de su lanzamiento, respaldada por inversores como Hillhouse Ventures y Mirae Asset. Su cuarta ronda de financiación, realizada en junio, valoró la compañía en más de 1.000 millones de dólares estadounidenses. La empresa considera que la manipulación diestra de materiales flexibles y delicados es clave para aplicaciones que incluyen la gestión de cables, el ensamblaje de materiales flexibles y la manipulación de componentes de precisión.

"Contaremos con un par de manos más para trabajos delicados" dijo Fu.

Acerca de AGILINK

AGILINK se especializa en la manipulación robótica de alta destreza, combinando hardware especializado, detección táctil y sistemas de control para el manejo de objetos delicados y deformables.

Vea el vídeo: [https://youtu.be/uRy589aDp48]