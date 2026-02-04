Agility: Ejecutivos de logística global predicen un 2026 volátil

(Información remitida por la empresa firmante)

La industria recurre a la IA, el control de costes y la reingeniería de la cadena de suministro como herramientas para afrontar la situación

ABU DABI, EAU, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los ejecutivos de logística se preparan para un año de volatilidad en el comercio, la geopolítica y la economía global, y gestionan la incertidumbre recurriendo a la IA, analizando los costes y reconfigurando sus cadenas de suministro, según el Índice de Mercados Emergentes de Agility 2026.

En una encuesta realizada a 503 profesionales del sector, el 86% afirma esperar una mayor volatilidad en 2026 o considera la turbulencia comercial, política y económica como la "nueva normalidad".

La encuesta de Agility muestra una adopción casi universal de la IA en el sector logístico. El 98% de los encuestados indica que sus empresas utilizan inteligencia artificial para gestionar una parte de su cadena de suministro u operaciones. La encuesta también sugiere que los cambios en la producción y el abastecimiento global —impulsados primero por la COVID-19, luego por las fricciones entre Estados Unidos y China, y el año pasado por una ola de aumentos arancelarios— continúan hoy en día, a medida que las empresas reestructuran y optimizan sus cadenas de suministro.

"Los líderes empresariales y gubernamentales son conscientes de que no hay zona de confort ni tiempo para descansar. Buscan vías duraderas de crecimiento en un momento de extraordinaria incertidumbre", comentó Tarek Sultan, presidente de Agility. "Consideran la IA tanto un factor que contribuye a la volatilidad como una herramienta para gestionarla. Se enfrentan a nuevas barreras comerciales en tiempo real. Impulsan la transición energética y gestionan conflictos entre socios económicos".

La encuesta y el Índice representan la 17ª instantánea anual de Agility sobre la percepción del sector y la clasificación de los 50 principales mercados emergentes del mundo. El Índice clasifica a los países en función de su competitividad general, basándose en sus fortalezas logísticas nacionales e internacionales, su clima empresarial y su preparación digital, factores que los hacen atractivos para proveedores de logística, transitarios, transportistas aéreos y marítimos, distribuidores e inversores.

El Índice 2026 presenta un análisis exhaustivo de las economías del Golfo Pérsico. Individualmente y en conjunto, los seis países del Golfo se están posicionando como centros globales de tránsito y logística, con fuertes inversiones en IA, transición energética y desarrollo de talento. La zona del CCG está "prosperando" como encrucijada comercial, fortalecida por la rápida adopción y expansión de la IA, y su capacidad para mantener buenas relaciones con Estados Unidos y China. "La volatilidad no descarrilará la ambición (del Golfo)", mostró el Índice.

La estabilidad prevaleció en la cima de la clasificación de 50 países del Índice. China, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Malasia, Indonesia, Qatar, México, Tailandia y Brasil ocupan los 10 primeros puestos en el Índice de 2026.

Los seis países del Golfo se encuentran entre los 12 primeros con mejores condiciones comerciales, mientras que los países con mayor preparación digital son China, Malasia, India, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En cuanto a oportunidades logísticas internacionales, China, India, México, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita ocupan los primeros puestos. En logística nacional, los líderes son China, India, Indonesia, Catar y Arabia Saudita.

Lo más destacado del Índice 2026

Cadenas de suministro: La diversificación y reconfiguración de la cadena de suministro por parte de las empresas globales es continua hoy en día. El 97% de los ejecutivos encuestados afirma que sus empresas han modificado o pronto modificarán parte de su producción y abastecimiento.

Las empresas consideran que los aranceles y la protección comercial son el riesgo para el que están menos preparadas. Las principales herramientas que utilizan para afrontar la crisis comercial son la diversificación de proveedores, la consolidación de carga y el almacenamiento estratégico. Sostenibilidad: Un porcentaje significativo (48%) destaca que sus empresas están pausando o reduciendo su ritmo en materia de sostenibilidad. Las razones más frecuentes son la reducción de costes, el cambio de prioridades empresariales y la dificultad para obtener un retorno de la inversión.

Transport Intelligence (Ti), firma líder en análisis e investigación para la industria logística, ha elaborado el Índice desde su lanzamiento en 2009.

John Manners-Bell, consejero delegado de Ti, indicó: "Una frase recurrente a lo largo de nuestra investigación fue la 'incertidumbre estructural', causada por la fragmentación geopolítica, la volatilidad de las políticas comerciales y el impulso económico desigual. El Índice confirma que las empresas de la cadena de suministro no se están retirando de esta incertidumbre, sino que están diseñando estrategias para sortearla. En los mercados emergentes, observamos la integración de herramientas digitales avanzadas en algunos, mientras que otros se ven limitados por las habilidades, la infraestructura y el acceso al capital. Desde su creación, el Índice Agility de Mercados Emergentes ha permitido a los inversores diferenciar entre los países que han aprovechado plenamente las oportunidades y los que se están quedando atrás".

