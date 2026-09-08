AION UT obtiene una calificación de cinco estrellas en la evaluación Euro NCAP de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Euro NCAP publicó la calificación de seguridad 2026 del AION UT el 2 de septiembre, otorgando al hatchback eléctrico cinco estrellas. La puntuación se aplica a todas las variantes y configuraciones con volante a la izquierda y a la derecha.

Protocolo revisado

Euro NCAP introdujo protocolos revisados para 2026, organizando su evaluación en torno a cuatro etapas de la seguridad del vehículo: conducción segura, prevención de colisiones, protección en caso de colisión y seguridad tras la colisión. Este marco contempla cómo el vehículo asiste al conductor antes de una colisión, ayuda a evitar el impacto, protege a los ocupantes y a otros usuarios de la vía durante el mismo, y facilita las labores de rescate después del accidente.

El AION UT obtuvo una puntuación del 66 % en conducción segura, 74 % en prevención de colisiones, 91 % en protección en caso de colisión y 88 % en seguridad tras la colisión. Euro NCAP otorgó al modelo cinco estrellas basándose en su rendimiento general en estas cuatro etapas.

Resultados detallados

En cuanto a la protección contra impactos, Euro NCAP informó de una protección buena o adecuada para todos los ocupantes en la prueba de choque frontal descentrado. Los dos maniquíes infantiles situados en las plazas traseras recibieron una buena protección y obtuvieron la puntuación máxima. En la prueba de choque frontal con solapamiento total, la protección fue buena o adecuada en la mayoría de las zonas. El AION UT logró la puntuación máxima en las pruebas de impacto lateral contra poste, incluida la evaluación de impacto en el lado opuesto. El vehículo incorpora un airbag central diseñado para reducir el contacto entre los ocupantes de las plazas delanteras en caso de impacto lateral.

La evaluación de prevención de accidentes analizó el sistema de frenado de emergencia autónomo y las funciones de asistencia de mantenimiento de carril en diversos escenarios que incluían vehículos, motocicletas, peatones y ciclistas. Euro NCAP destacó el buen rendimiento del sistema de frenado de emergencia autónomo en numerosos escenarios de prueba avanzados. El AION UT incluye de serie sistemas de mantenimiento de emergencia en el carril, monitorización de ángulo muerto, frenado de emergencia autónomo en marcha atrás y un sistema diseñado para ayudar a prevenir accidentes con ciclistas relacionados con la apertura de las puertas.

Las pruebas posteriores al choque abarcaron la información de rescate, la disponibilidad del sistema eCall y el funcionamiento del vehículo tras una inmersión en agua. Euro NCAP informó que las ventanillas laterales seguían siendo accionables eléctricamente durante más de dos minutos después de la inmersión.

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Veredicto de la evaluación AION UT; visite https://www.euroncap.com/assessments/aio...

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