AIRS Medical obtiene la certificación MDR ampliada para la solución SwiftMR™

- AIRS Medical obtiene la certificación MDR ampliada para la solución de mejora de imágenes de resonancia magnética SwiftMR™ impulsada por IA

SEÚL, Corea del Sur, 8 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, líder en soluciones de inteligencia artificial para el diagnóstico por imagen, ha recibido la certificación del Reglamento de Productos Sanitarios (MDR) de la Unión Europea (UE) para SwiftMR en todas las partes del cuerpo. Esta certificación ampliada facilita un uso clínico más amplio de SwiftMR en Europa, proporcionando a los proveedores nuevas herramientas para atender a una gama más amplia de pacientes.

Acerca de la certificación MDR

La certificación MDR es el riguroso proceso normativo de la UE para garantizar la seguridad y el rendimiento de los productos sanitarios, incluido el software como SwiftMR que interactúa con los sistemas de obtención de imágenes. Esta exhaustiva evaluación cumple los requisitos normativos aplicables.

La certificación MDR de SwiftMR se extiende ahora a todas las partes del cuerpo -incluidas las imágenes de abdomen, mama, próstata y pediatría-, además de las aplicaciones aprobadas anteriormente para imágenes cerebrales, de columna vertebral y musculoesqueléticas. Esta designación amplía aún más la utilidad clínica de SwiftMR en una amplia gama de exámenes de RM.

"La obtención de la certificación MDR ampliada refleja el compromiso de AIRS Medical de ofrecer soluciones que cumplan las normas reglamentarias más exigentes del mundo", afirmó Jayden Jung, director de EMEA. "Hoy en día, la RM más rápida es más accesible que nunca en toda Europa".

Ampliación del acceso a la atención sanitaria

Utilizado por más de 800 hospitales, centros de diagnóstico por imagen y clínicas de diagnóstico de todo el mundo, SwiftMR utiliza tecnología de aprendizaje profundo para reducir el tiempo de las resonancias magnéticas hasta en un 50%1, lo que puede ayudar a mejorar la comodidad de los pacientes que pueden tener dificultades con exámenes más largos, como aquellos con ansiedad, claustrofobia o dolor agudo.

Al acortar las exploraciones manteniendo la calidad de la imagen, SwiftMR permite a los proveedores de diagnóstico por imagen atender a más pacientes, apoyar diagnósticos oportunos y ampliar el acceso a la atención esencial, incluso para aquellos que de otro modo podrían retrasar o evitar el diagnóstico por imagen debido a la incomodidad.

Aumento del rendimiento operativo

Además de las ventajas para los pacientes, SwiftMR ofrece un valor cuantificable para los proveedores de servicios de diagnóstico por imagen:

Mejora de la imagen: La mejora impulsada por IA mejora la resolución y el detalle, lo que facilita la interpretación del radiólogo.

La mejora impulsada por IA mejora la resolución y el detalle, lo que facilita la interpretación del radiólogo. Eficiencia del flujo de trabajo: Los centros de diagnóstico por imagen utilizan SwiftMR para aumentar el rendimiento y reducir los cuellos de botella en la programación.

Los centros de diagnóstico por imagen utilizan SwiftMR para aumentar el rendimiento y reducir los cuellos de botella en la programación. Utilidad flexible: SwiftMR es compatible con todos los fabricantes y modelos de escáneres, desde los antiguos sistemas de campo bajo hasta los avanzados equipos de campo alto.

SwiftMR es compatible con todos los fabricantes y modelos de escáneres, desde los antiguos sistemas de campo bajo hasta los avanzados equipos de campo alto. Implementación perfecta: SwiftMR se adapta a los flujos de trabajo existentes, sin necesidad de actualizaciones de hardware.

Acerca de AIRS Medical

AIRS Medical es un líder reconocido en imágenes diagnósticas impulsadas por IA y ha sido nombrada una de las principales empresas de salud digital del mundo. El producto estrella de la compañía, SwiftMR, ha ganado múltiples premios2,3 por su velocidad en RM, y el equipo detrás de él ha sido celebrado como innovadores en IA. Impulsada por la misión de ampliar el acceso a la atención sanitaria preventiva, AIRS Medical está a la vanguardia de la eficiencia en resonancia magnética, lo que permite a los centros de diagnóstico por imagen atender a más pacientes y prestar una atención esencial a sus comunidades.

Para obtener más información sobre AIRS Medical, visite https://airsmed.com/en/.

1 Para fines de investigación en países fuera de Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Japón, Taiwán, Malasia, Arabia Saudí, EAU, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Sudáfrica, Singapur e India. Autorizado por la FDA 510(k) para admitir imágenes con una reducción del tiempo de exploración de hasta el 50% en Estados Unidos.2 AIRS Medical Applauded by Frost & Sullivan for Reducing MRI Equipment's Exam Wait Times with Its SwiftMR Technology 3 World's Best Digital Health Companies 2024

