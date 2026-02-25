AIRS Medical presentará SwiftMR™ en directo en ECR 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, líder mundial en soluciones de IA para imágenes médicas, presentará los últimos avances de SwiftMR en el Congreso Europeo de Radiología (ECR) de 2026 en Viena. Se invita a los asistentes a visitar el expositor AI-19 (Pabellón X1, Zona de IA) para descubrir cómo SwiftMR ofrece exploraciones más rápidas e imágenes más nítidas en entornos clínicos reales.1

Experimente SwiftMR con sus propios datos

Ver una demostración es una cosa, pero ver los resultados en su propio flujo de trabajo es otra. Durante el ECR 2026, AIRS Medical ofrecerá la experiencia "Traiga sus propios datos" en el expositor AI-19. Los asistentes podrán traer datos DICOM anonimizados y ver cómo se reconstruyen en tiempo real con SwiftMR, lo que les permitirá observar de primera mano las mejoras en la calidad de la imagen y su impacto operativo.

Asista a sesiones impartidas por expertos

AIRS Medical también ofrecerá dos presentaciones educativas que detallarán la utilidad de SwiftMR en diversas configuraciones de escáner.

Charla relámpago sobre IA | 5 de marzo, 13:30 h | Sala de IA (Nivel -2, Sala D1) – Avances en calidad de imagen y eficiencia operativa con el software de reconstrucción de resonancia magnética con IA: SwiftMR en escáneres antiguos de 1,5 T

– Simposio satélite | 6 de marzo, 9:30 h | Foro abierto, vestíbulo B (Nivel 2) – Exploraciones más rápidas, calidad excepcional: Impacto clínico y operativo del software de reconstrucción de resonancia magnética con IA SwiftMR

Impulso creciente gracias a alianzas clave

AIRS Medical entra en el ECR 2026 tras un año de crecimiento significativo, apoyando ahora a proveedores de imágenes en 17 países de EMEA. Las alianzas estratégicas son fundamentales para ampliar el acceso a SwiftMR.

Esaote – AIRS Medical refuerza su colaboración con Esaote, líder mundial en resonancia magnética abierta, para llevar SwiftMR a la práctica clínica real mediante una integración fluida y una distribución global más amplia de los sistemas de resonancia magnética de Esaote. Más información sobre Esaote en su página web .

– AIRS Medical refuerza su colaboración con Esaote, líder mundial en resonancia magnética abierta, para llevar SwiftMR a la práctica clínica real mediante una integración fluida y una distribución global más amplia de los sistemas de resonancia magnética de Esaote. . ASG – AIRS Medical se ha asociado con ASG Superconductors (ASG), fabricante líder de sistemas de resonancia magnética vertical, para incorporar las capacidades de mejora de la calidad de imagen y reducción del tiempo de escaneo de SwiftMR a MROpen EVO, la creciente base de clientes de ASG. Más información sobre ASG en su página web .

"Nuestro crecimiento en EMEA refleja una clara demanda de resonancias magnéticas más rápidas y de mayor calidad", afirmó Jayden Jung, director de EMEA en AIRS Medical. "Gracias a nuestras colaboraciones y a la innovación continua con SwiftMR, facilitamos a los profesionales de la imagen la realización de exploraciones más eficientes y la entrega de información crucial a los pacientes".

Acerca de AIRS Medical

AIRS Medical es un líder reconocido en diagnóstico por imagen con IA y ha sido nombrada una de las principales empresas de salud digital del mundo . Su producto estrella, SwiftMR, ha recibido múltiples premios por su velocidad en resonancia magnética , y su equipo ha sido reconocido como innovadores en IA . Impulsado por la misión de ampliar el acceso a la atención médica preventiva, AIRS Medical está a la vanguardia de la eficiencia en resonancia magnética, lo que permite a los centros de diagnóstico por imagen atender a más pacientes y proporcionar atención esencial a sus comunidades.

1 El tiempo de escaneo real varía según el modelo del escáner, la secuencia y el protocolo clínico.

