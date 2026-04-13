Airway Therapeutics nombra a Joe Todisco miembro de su Consejo de Administración

(Información remitida por la empresa firmante)

- Airway Therapeutics nombra a Joe Todisco, líder del sector biofarmacéutico, miembro de su Consejo de Administración

Este nombramiento aporta una profunda experiencia en desarrollo comercial y corporativo para apoyar el avance de zelpultida alfa y su crecimiento futuro

MARIETTA, Ga., 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics, Inc., una compañía biofarmacéutica en fase clínica avanzada que desarrolla nuevas terapias biológicas para enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas, anunció hoy el nombramiento de Joe Todisco, presidente y consejero delegado de CorMedix Inc., como miembro de su Consejo de Administración, con efecto a partir del 13 de abril de 2026.

Todisco aporta más de dos décadas de experiencia en puestos de liderazgo en las industrias farmacéutica y biotecnológica, con una sólida trayectoria en estrategia comercial, desarrollo corporativo y emprendimiento.

"La amplia experiencia de Joe en la creación y expansión de negocios farmacéuticos especializados, junto con su perspectiva estratégica en las funciones comerciales y operativas, será invaluable a medida que avanzamos con zelpultida alfa en su fase final de desarrollo y nos preparamos para su comercialización", declaró Marc Salzberg, MD, presidente y consejero delegado de Airway Therapeutics. "Joe aporta una vasta experiencia y una extensa red de contactos en la comercialización de productos en el sector hospitalario, donde Airway prevé lanzar su producto principal para la displasia broncopulmonar (DBP), si se aprueba. Su incorporación al Consejo de Administración nos brindará una perspectiva experta a medida que avanzamos hacia la siguiente etapa del continuo crecimiento de nuestra empresa".

"Este es un momento importante para la compañía, y me entusiasma unirme al Consejo de Administración de Airway para contribuir al desarrollo de su cartera de productos y su visión estratégica", declaró Todisco. "El enfoque innovador de Airway en terapias biológicas, en particular su principal candidato, zelpultida alfa, tiene el potencial de abordar importantes necesidades médicas no cubiertas, incluida la displasia broncopulmonar. Espero con interés trabajar con el equipo para respaldar su cartera de productos y lograr la visión estratégica".

Todisco actualmente se desempeña como presidente y consejero delegado de CorMedix Inc. Antes de unirse a CorMedix, trabajó once años en Amneal Pharmaceuticals, donde ocupó varios cargos de alta dirección, incluyendo el de director comercial de Amneal Specialty y vicepresidente sénior de Desarrollo Corporativo y Operaciones Internacionales. También fue cofundador y consejero delegado de Gemini Laboratories LLC, una compañía farmacéutica especializada que posteriormente fue adquirida por Amneal.

Al principio de su carrera, Todisco dirigió la estrategia comercial y el desarrollo de negocios en Norteamérica en Ranbaxy Pharmaceuticals y ocupó varios puestos de liderazgo en Par Pharmaceuticals.

Todisco es licenciado en Economía por la Universidad de Georgetown y posee un máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Negocios de Fordham.

Acerca de Airway Therapeutics

Airway Therapeutics es una compañía biofarmacéutica en fase clínica avanzada que desarrolla una nueva clase de terapias biológicas para redefinir la prevención y el tratamiento de enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas. Su principal candidato, zelpultida alfa, se encuentra actualmente en fase clínica avanzada para la prevención de la displasia broncopulmonar (DBP) en recién nacidos muy prematuros, una afección sin terapias preventivas aprobadas. Como plataforma biológica, zelpultida alfa también se está desarrollando para una aplicación más amplia en diferentes grupos de edad y contextos patológicos, con el objetivo de mejorar los resultados para poblaciones de pacientes vulnerables.

Para obtener más información, visite https://www.airwaytherapeutics.com

Contacto de la compañía: Libba MuziAirway Therapeuticsmuzi@airwaytherapeutics.com513-770-9630

Contacto de los medios: Tony Russo, Ph.D.Russo Partners, LLCtony.russo@russopartnersllc.com212-845-4251

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