Airway Therapeutics recibe una subvención para el estudio de Zelpultide Alfa para la displasia broncopulmonar

(Información remitida por la empresa firmante)

- Airway Therapeutics recibe una subvención de 1,9 millones de dólares de los NIH para avanzar en el estudio de fase 2b/3 de Zelpultide Alfa para la prevención de la displasia broncopulmonar

La financiación de los NIH proporciona capital no dilutivo para impulsar el desarrollo clínico avanzado de zelpultide alfa en Estados Unidos.

El programa se basa en los resultados favorables de seguridad y tolerabilidad de un estudio de fase 1b y en el sólido inicio del ensayo en Europa, Argentina e Israel.

ATLANTA, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics, Inc., una compañía biofarmacéutica en fase clínica avanzada que desarrolla terapias biológicas innovadoras para enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas, ha dado a conocer hoy la obtención de una subvención de 1,9 millones de dólares (R44HL186892) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para respaldar su estudio clínico de fase 2b en Estados Unidos, el cual evalúa la zelpultide alfa para la prevención de la displasia broncopulmonar (DBP) en lactantes extremadamente prematuros.

La adjudicación se realizó por medio del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) de los NIH, en el marco del programa de Investigación sobre Innovación en Pequeñas Empresas (SBIR), y aporta 1,9 millones de dólares en financiación no dilutiva. Estos fondos respaldarán el programa de desarrollo clínico en fase avanzada de Airway Therapeutics para la displasia broncopulmonar (DBP), una afección para la que actualmente no existen terapias preventivas aprobadas.

"Esta subvención de los NIH constituye un importante reconocimiento del fundamento científico de nuestro programa y de la necesidad de nuevos enfoques preventivos para la displasia broncopulmonar (DBP)", declaró el doctor Marc Salzberg, presidente y consejero delegado de Airway Therapeutics. "Refuerza nuestra capacidad para ejecutar la estrategia de desarrollo en fase avanzada y avanzar en un fármaco biológico diferenciado dentro de un ámbito con importantes necesidades médicas no cubiertas. Seguimos centrados en impulsar el desarrollo clínico de zelpultide alfa y en evaluar su capacidad para mejorar los resultados en lactantes extremadamente prematuros con riesgo de padecer DBP".

La DBP es una enfermedad pulmonar crónica grave asociada a la prematuridad, vinculada a la inflamación y a lesiones en los pulmones en desarrollo de los bebés nacidos muy prematuramente. Estos bebés son especialmente vulnerables debido a que importantes mecanismos de defensa pulmonar —incluidos los mediados por la proteína surfactante D (SP-D)— no se han desarrollado plenamente. La SP-D desempeña un papel fundamental en la regulación de la inflamación pulmonar, el apoyo a la defensa inmunitaria innata y el mantenimiento de la homeostasis del surfactante. El zelpultide alfa se está desarrollando como una terapia de SP-D humana recombinante, diseñada para restaurar estas funciones protectoras en bebés nacidos muy prematuramente tras el nacimiento, momento en el que el pulmón inmaduro es particularmente susceptible a la inflamación, las infecciones y las lesiones que pueden contribuir a la DBP.

El programa de fase 2b que se está llevando a cabo en Estados Unidos se basa en los resultados favorables de seguridad y tolerabilidad obtenidos en un estudio de fase 1b con zelpultide alfa, así como en el sólido inicio del ensayo en Europa, Argentina e Israel. Este estudio de fase avanzada tiene como objetivo evaluar más a fondo la eficacia y la seguridad de zelpultide alfa en comparación con el tratamiento estándar en neonatos prematuros de alto riesgo, así como determinar su potencial para reducir la incidencia y la gravedad de la displasia broncopulmonar (DBP).

Acerca de Zelpultide Alfa La zelpultide alfa es una proteína D del surfactante humano recombinante (rhSP-D) diseñada con precisión para replicar la estructura cuaternaria completa y la función biológica de la proteína nativa, incorporando una glicosilación optimizada mediante tecnología avanzada de líneas celulares. Su actividad terapéutica se basa en tres mecanismos clave: la modulación de las respuestas inmunitarias para mitigar la inflamación excesiva, la mejora del reconocimiento y la eliminación de patógenos, y el mantenimiento de la homeostasis del surfactante para favorecer la función pulmonar. Como plataforma biológica versátil, la zelpultide alfa se está desarrollando para pacientes de todos los grupos de edad, abarcando desde la prevención de la displasia broncopulmonar (DBP) en lactantes muy prematuros hasta el tratamiento de afecciones respiratorias, inflamatorias e infecciosas, tanto agudas como crónicas, en adultos.

La indicación principal de la zelpultida alfa, la prevención de la displasia broncopulmonar (DBP), avanza actualmente mediante un ensayo clínico de fase 2b/3, tras un estudio de fase 1b que demostró un perfil favorable de seguridad y tolerabilidad.

Acerca de Airway Therapeutics Airway Therapeutics es una empresa biofarmacéutica en fase clínica avanzada que desarrolla una nueva clase de terapias biológicas para redefinir la prevención y el tratamiento de enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas. Su principal candidato, zelpultide alfa, se encuentra actualmente en fase avanzada de desarrollo clínico para la prevención de la displasia broncopulmonar (DBP) en lactantes extremadamente prematuros, una afección para la que no existen terapias preventivas aprobadas. Al tratarse de un fármaco biológico de plataforma, el desarrollo de zelpultide alfa también avanza hacia aplicaciones más amplias que abarcan diversos grupos de edad y contextos patológicos, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos en poblaciones de pacientes vulnerables.

Para obtener más información, visite https://www.airwaytherapeutics.com

Reconocimiento de financiación de los NIH El programa de desarrollo clínico descrito en este comunicado de prensa cuenta con el respaldo del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (National Heart, Lung, and Blood Institute), perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health), bajo la subvención número R44HL186892. El 4,3% de los costes totales del proyecto, es decir, 1.906.253 dólares, se financia con fondos federales, mientras que el 95,7% de dichos costes, o 42.000.100 dólares, proviene de fuentes no gubernamentales. El contenido es responsabilidad exclusiva de Airway Therapeutics y no refleja necesariamente las opiniones oficiales de los Institutos Nacionales de Salud.

Contacto de la compañía:Libba MuziAirway Therapeuticsmuzi@airwaytherapeutics.com513-770-9630

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