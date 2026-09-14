(Información remitida por la empresa firmante)
-Aitech presenta el nuevo ordenador robusto de placa única C165 para ayudar a los programas de defensa a construir y modernizar sistemas VME en servicio
El nuevo 6U VME SBC ofrece computación y gráficos Intel de última generación, optimización SWaP y almacenamiento seguro de alta capacidad, preservando la infraestructura existente y reduciendo el riesgo de modernización.
NATIONAL HARBOR, Md., 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- (AFA Air, Space & Cyber Conference, Booth MB400) -- Aitech, un líder mundial en soluciones de conectividad e informática integrada robustas con tecnología de IA para aplicaciones de defensa y espaciales, anunció hoy el C165 Rugged 6U VME Single Board Computer (SBC), que ayuda a las organizaciones de defensa y aeroespaciales a construir o modernizar sistemas de misión crítica, al tiempo que preserva la infraestructura VME probada que ya está desplegada en plataformas aéreas, terrestres y navales.
Ante la creciente presión que enfrentan los programas militares para mejorar el rendimiento, fortalecer la ciberseguridad y abordar la obsolescencia de componentes, muchos siguen dependiendo de arquitecturas VME ya implementadas que, si bien conservan su eficacia operativa, no pueden absorber fácilmente el coste, las interrupciones en el cronograma ni el riesgo técnico que implica un rediseño completo de la plataforma. El C165 permite a los equipos de los programas modernizar las capacidades informáticas dentro de los sistemas existentes, extendiendo la vida útil de la plataforma y acelerando los esfuerzos de actualización tecnológica sin necesidad de migrar a una nueva arquitectura.
Aitech presentará el nuevo C165 SBC, junto con sus soluciones de conectividad e informática listas para la misión que ayudan a modernizar las plataformas aéreas, espaciales y de defensa, en la Air & Space Forces Association Air, Space & Cyber Conference que se celebrará del 14 al 16 de septiembre en National Harbor, Maryland, en el stand MB400.
"Los clientes del sector de defensa necesitan soluciones de modernización prácticas que mejoren la capacidad operativa y minimicen el riesgo", afirmó Alex Trigoub, gerente de producto de Aitech. "El C165 ofrece un procesamiento Intel moderno y optimizado para el consumo de energía, una potente GPU integrada, ciberseguridad avanzada, E/S versátiles y almacenamiento seguro de alta capacidad en un robusto formato VME 6U. Esto permite a los clientes mejorar el rendimiento, abordar los desafíos de la obsolescencia y extender la vida útil de los sistemas desplegados sin necesidad de rediseñar sus plataformas, a la vez que minimiza los costes de actualización y operación".
El C165 refleja el compromiso de Aitech de ayudar a sus clientes a modernizar y mantener sistemas críticos para la misión mediante una combinación de activos tecnológicos probados, experiencia en ingeniería específica para cada misión y soporte a largo plazo. Como sucesor compatible a nivel de pines de las placas de desarrollo C164 y C163 de Aitech, el C165 proporciona una ruta de actualización eficiente que ayuda a los clientes a gestionar la obsolescencia tecnológica, preservando al mismo tiempo las inversiones previas en hardware, software e infraestructura de plataforma calificados.
Basada en el procesador Intel Core™ i7-1185GRE Tiger Lake UP3 de 11ª generación, optimizado SWaP, con gráficos Intel Iris Xe integrados, el C165 ofrece un rendimiento de computación y gráficos significativamente superior al de las soluciones VME de la generación anterior. Permite a los integradores de sistemas admitir cargas de trabajo cada vez más exigentes, como computación de misión, procesamiento ISR, análisis de vídeo y aplicaciones basadas en sensores, manteniendo la compatibilidad con las implementaciones VME existentes.
Además de las mejoras de rendimiento, el C165 aborda los crecientes requisitos de ciberseguridad y gestión de datos de los programas de defensa modernos. La placa admite hasta 32 GB de memoria LPDDR4X y hasta 4 TB de almacenamiento NVMe seguro, e incorpora el marco de ciberseguridad AiSecure™ de Aitech, que incluye TPM 2.0, arranque seguro, Intel Boot Guard, almacenamiento cifrado y capacidades de borrado seguro para proteger los datos críticos y la integridad del sistema.
Características principales
- Procesador Intel Core i7-1185GRE Tiger Lake UP3 de 11ª generación
- Gráficos Intel Iris Xe con 96 unidades de ejecución
- Mejora del rendimiento de la CPU por vatio (2 veces superior) respecto a las plataformas Aitech VME de la generación anterior
- Mejora del rendimiento gráfico (más de 2,5 veces superior)
- Hasta 32 GB de memoria LPDDR4X-4267 con ECC en banda para optimizar cargas de trabajo con uso intensivo de memoria
- SSD NVMe autoencriptado de hasta 4 TB con borrado rápido y borrado seguro
- Marco de ciberseguridad AiSecure con TPM 2.0, arranque seguro y compatibilidad con Intel Boot Guard
- Compatibilidad con módulos mezzanine PMC y XMC para extensiones funcionales y de E/S
- Ruta de actualización compatible con pines para implementaciones Aitech C164 y C163
- Variantes con refrigeración por aire y por conducción
- Factor de forma VME 6U robusto para sistemas de defensa y aeroespaciales
Disponibilidad y detalles técnicos
El C165 ya está disponible para programas de desarrollo de misiones y modernización de plataformas.
Para más información, visite el sitio web de Aitech.
Acerca de AitechAitech Rugged Group, Inc. ("Aitech") desarrolla y suministra electrónica de misión crítica que proporciona a las organizaciones de defensa y espaciales información más rápida, mayor fiabilidad y la ventaja tecnológica necesaria para triunfar en todos los ámbitos. Como primer proveedor independiente del mundo de soluciones informáticas integradas COTS y MOTS de sistemas abiertos, Aitech combina bloques de computación probados, ingeniería específica para aplicaciones y soporte a largo plazo para resolver complejos desafíos de hardware.
Con una cartera de ordenadores de placa única alineados con SOSA, GPGPU con IA, soluciones de redes robustas y plataformas informáticas de misión integradas, Aitech ayuda a acelerar la modernización de la defensa, reduciendo al mismo tiempo el riesgo y la complejidad de los programas. Durante más de 40 años, Aitech ha proporcionado soluciones de misión probada en los ámbitos marítimo, terrestre, aéreo y espacial. Entre sus clientes se incluyen Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael y Virgin Galactic.
Aitech está diseñado para su misión. Para obtener más información, visite www.aitechsystems.com.
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