(Información remitida por la empresa firmante)

-AKEEYO presenta los modelos AKY-NV-X2, AKY-710 Lite y AKY-730 Pro en Global Sources Consumer Electronics Show Hong Kong 2025

SHENZHEN, China, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, pionera en grabadoras de conducción inteligentes y tecnología de pantallas inteligentes, participará en la próxima Global Sources Consumer Electronics Show. La exposición tendrá lugar del 11 al 14 de octubre de 2025 en AsiaWorld-Expo. Los visitantes podrán encontrar a AKEEYO en el stand 7N06 para descubrir su nueva línea de productos diseñados para una conducción más segura e inteligente.

Aspectos destacados del producto

AKY-NV-X2

Equipada con una pantalla táctil IPS 1920P de 11 pulgadas, la AKY-NV-X2 incorpora un sensor de imagen Sony Starvis de 1/1.8 pulgadas con una apertura ultragrande de F1.0, que ofrece una calidad de imagen excepcional y una visión nocturna ultranítida. Incluye Wi-Fi 2.4G y 5G, Bluetooth 5.0, control por voz, alertas de emergencia y seguimiento GPS integrado para una asistencia completa durante la conducción.

AKY-710 Lite

Una cámara compacta para bicicleta que graba en 2K a 30 fps con un objetivo de gran apertura F2.0. Con certificación IP66 y una batería de 1.800 mAh, admite actualizaciones OTA y Wi-Fi de 2,4 GHz para un rendimiento fiable.

AKY-730 Pro

Equipada con una pantalla IPS de 1,14 pulgadas y clasificación de resistencia al agua IP66, la AKY-730 Pro graba en 4K/30 fps y 2K/60 fps, e incluye GPS integrado, una batería de 3500 mAh y EIS (estabilización electrónica de imagen) para grabaciones fluidas y claras.

Detalles de la exposición

Stand: 7N06

7N06 Fecha: 11–14 de octubre de 2025

11–14 de octubre de 2025 Lugar: AsiaWorld-Expo, Hong Kong

Más allá de los nuevos lanzamientos

Además de sus nuevos modelos, AKEEYO también presentará una gama más amplia de innovaciones. El Asistente de Conducción EYES AI, con Lente Dual Bionic, sensor Sony Starvis 2 y FusionAI ADAS+BSD, demuestra el enfoque innovador de la compañía en asistencia avanzada al conductor. La dashcam compacta AKY-P1 combina un objetivo gran angular de 120°, grabación 1080P y funciones esenciales como la grabación de emergencia con sensor G y la grabación en bucle.

AKEEYO también presentará las cámaras de acción 710S y 710Pro. Ambas cuentan con grabación 4K, resistencia al agua IP66 y hasta 6 horas de duración de la batería, lo que garantiza un rendimiento estable incluso en condiciones exteriores difíciles. Con la Estabilización Electrónica de Imagen (EIS), la 710Pro garantiza imágenes fluidas y de alta calidad incluso en condiciones de conducción difíciles.

Contacto con los medios: press@akeeyo.com

Para consultas sobre concesionarios o distribución, comuníquese con nosotros completando este formulario.

Acerca de AKEEYO

AKEEYO se dedica al desarrollo de grabadoras de conducción de vanguardia y soluciones de conducción inteligente que mejoran la seguridad, la comodidad y el disfrute de conductores, motociclistas y ciclistas de todo el mundo. Con un firme compromiso con la innovación y la experiencia del usuario, AKEEYO continúa ampliando su cartera de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores.

Para obtener más información, visite AKEEYO.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782931... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582...

