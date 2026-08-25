AKEEYO presenta su nueva generación 2026 en el IBF: 711Air, Serie 750 y cámara para casco H2

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, marca especializada en cámaras para motocicletas y cámaras para salpicadero, estará presente en el Festival Internacional de la Bicicleta (IBF) 2026, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre en el emblemático Circuito Mundial de Misano, en Misano Adriatico, Italia. En el expositor M7, AKEEYO presentará su gama completa de cámaras para motocicletas bajo el lema "Monta. Graba. Revive.".

Enmarcado en uno de los escenarios más legendarios del automovilismo, el IBF 2026 reúne a pilotos, profesionales de la industria y medios de comunicación de toda Europa: una oportunidad clave para que AKEEYO se reúna cara a cara con los pilotos europeos y demuestre por qué una cámara diseñada específicamente para la conducción se está convirtiendo en un equipamiento esencial sobre dos ruedas.

Lo más destacado del evento: Primer vistazo a la nueva generación de 2026

Antes de su lanzamiento oficial en octubre-noviembre de 2026, AKEEYO ofrecerá a los visitantes del IBF un adelanto exclusivo de su línea de productos de próxima generación:

711Air: una grabadora para el mercado masivo. Una cámara ultraligera de tan solo 80 g para uso diario que graba en 1.080p a 30 fps con una autonomía de 8 a 10 horas: protección para ciclistas sencilla y accesible.

750Lite: grabadora de larga duración. Diseñada para las jornadas más largas al aire libre, con hasta 24 horas de grabación continua y captura de vídeo a intervalos de 120 horas.

750S: grabadora 4K de alto rendimiento. Real 4K HDR con EIS y Wi-Fi de doble banda, diseñada para motociclistas que exigen una calidad de imagen superior.

H2: grabadora de vídeo para casco. Dos cámaras de 1.080p que capturan el punto de vista real del motorista, con una autonomía de 8 a 10 horas y un soporte de liberación rápida de 3 segundos.

Alineación actual, lista para rodar

También se exhibe la gama completa actual de AKEEYO: la cámara insignia AKY-730Pro (sensor Sony IMX678, 4K real a 30 fps, pantalla táctil compatible con guantes, GPS, IP67), la AKY-710Pro con excelente relación calidad-precio en 4K, la AKY-710S para grabación nocturna con sensor Sony STARVIS y lente F1.55, y la AKY-710Lite de 101 g con grabación de larga duración y hasta 7,5 horas por carga. Todos los modelos admiten grabación en bucle, bloqueo automático por sensor G, reproducción desde la aplicación AKEEYO, actualizaciones OTA y montaje flexible para GoPro/rosca de 1/4 de pulgada.

Visite AKEEYO en el IBF 2026

Fechas : del 4 al 6 de septiembre de 2026

: del 4 al 6 de septiembre de 2026 Lugar : Misano World Circuit, Via Daijiro Kato, 10, Misano Adriatico (RN), Italia

: Misano World Circuit, Via Daijiro Kato, 10, Misano Adriatico (RN), Italia Expositor : M7

: M7 Horario: Viernes 9:00–19:00 | Sábado 10:00–19:00 | Domingo 10:00–17:00

Los medios de comunicación son bienvenidos para demostraciones prácticas y entrevistas. Para colaboraciones con distribuidores, complete este formulario: Enlace

Acerca de AKEEYO

AKEEYO diseña cámaras y cámaras de salpicadero inteligentes, resistentes y listas para usar para ciclistas y motociclistas, ayudando a cada usuario a grabar la carretera, proteger cada viaje y revivir cada recorrido.

Sitio web: www.akeeyo.com

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