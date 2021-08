-El DJ francés-corso Alexis Petronio lanza su primer single, "Strange", con Keith, con un esperanzador mensaje post-pandémico.

PORTO-VECCHIO, Francia, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El DJ Alexis Petronio ha colaborado con el guitarrista y cantante Keith en el lanzamiento de su primer sencillo, "Strange", un himno veraniego con tintes de guitarra y un esperanzador y humano mensaje post-pandémico.

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic: https://www.multivu.com/players/uk/8931951-french-corsican-dj-alexis-petronio-releases-first-single-strange-featuring-keith/.

Alexis se inspiró para escribir y producir el nuevo tema a medida que las restricciones de la COVID se reducen y la gente vuelve a conectar con los demás. "La pandemia fue trágica en muchos sentidos", dice Alexis, "pero nos recordó lo importantes que son los sentimientos de libertad y la conexión con otras personas".

El cantante y guitarrista Keith, que participa en la canción, está de acuerdo: "Tanto Alexis como yo creemos que todas las nubes tienen un lado positivo. Strange" trata de abrazar la oportunidad de renacer y de tomar conciencia de la importancia de nuestra conexión con la gente y la naturaleza en un nuevo mundo cada vez más digital".

"Strange" presenta influencias de blues, soul y andaluzas con la ayuda de la voz y la guitarra de Keith, respaldadas por el saxofón de Callaghan, y se enmarcan en la irresistiblemente festiva producción electropop de Alexis.

El clip del single muestra a Alexis y Keith celebrando la vida con sus amigos en un soleado día de playa. El clip puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=O24V7iczaRI.

Alexis Petronio es un DJ independiente y miembro del colectivo "The French Production" de Porto Vecchio, en Córcega. Ha actuado todos los veranos durante los últimos 10 años en Via Notte y en B52 con los mayores DJs del mundo, como David Guetta, Solomun, DJ Snake, Roger Sánchez y Little Louie Vega. Sus apariciones en invierno incluyen París, Abiyán y Tulum.

www.alexis-petronio.com

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=O24V7iczaRIFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1584257/La_French_Production_Summer_hit.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1584258/La_French_Production_Logo.jpg

Contacto: Stéphane Carpentier Manager management@alexis-petronio.com