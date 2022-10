Alimentiv, Satisfai Health y Virgo se unen para utilizar la tecnología impulsada por la IA (1)

-Alimentiv, Satisfai Health y Virgo anuncian una asociación para utilizar la tecnología impulsada por la IA para mejorar los ensayos clínicos en la EII y otras enfermedades gastrointestinales

La asociación permite la captura avanzada de vídeo HD alimentada por la IA, el apoyo a la toma de decisiones y las herramientas de investigación clínica para la red global de centros de investigación de ensayos clínicos de Alimentiv.

LONDRES, ON, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. ("Alimentiv"), Satisfai Health, Inc ("Satisfai"), y Virgo Surgical Video Solutions, Inc. ("Virgo") han anunciado hoy una asociación estratégica para revolucionar la lectura centralizada, la captura de datos, el apoyo a la toma de decisiones y el reclutamiento de pacientes en el ámbito de los ensayos clínicos para la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y las afecciones gastrointestinales aliadas. Satisfai, un líder mundial en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para la gastroenterología, y Virgo, un líder de la industria en tecnología de captura de vídeo de endoscopia, aprovecharán sus fortalezas combinadas para trabajar en asociación con Alimentiv, una CRO líder en gastroenterología, para utilizar todo el potencial de la imagen de precisión impulsada por la IA en el espacio de los ensayos clínicos GI.

"Esta sinergia de Satisfai y Virgo con Alimentiv es un desarrollo positivo para los pacientes con EII y el espacio de desarrollo de medicamentos. Los ensayos clínicos tienen muchos puntos débiles, y esta asociación estratégica permitirá avances en la mejora de la eficiencia de los ensayos clínicos y hará algunos cambios significativos en la forma en que se ejecutan los ensayos", dijo Jeff Smith, consejero delegado de Alimentiv. "Estamos encantados de entrar en este acuerdo para llevar la próxima generación de tecnología de imagen a los ensayos clínicos en gastroenterología".

"La Inteligencia Artificial en medicina se está adoptando cada vez más en varias especialidades clínicas, siendo la gastroenterología un campo clave de uso, particularmente la endoscopia", dijo el doctor Michael Byrne, consejero delegado y fundador de Satisfai Health, profesor clínico de medicina y gastroenterólogo en Vancouver. "Trabajando con Virgo, estamos entusiasmados de llevar soluciones impulsadas por la IA al ámbito de los ensayos clínicos de la EII. Poder hacerlo con Alimentiv -una CRO líder en gastroenterología e imagen- es una gran oportunidad. Nuestra clara ambición es cambiar el paradigma de los ensayos clínicos para la EII y otras enfermedades como la esofagitis eosinofílica. Como tres grupos que trabajan juntos, estamos seguros de que podemos hacerlo".

"La combinación de las soluciones de IA de Satisfai con la tecnología de captura de vídeo automatizada en la nube de Virgo, que cumple con HIPAA y SOC 2, y las soluciones de Alimentiv, que cumplen con 21CFR11, la amplia comunidad de sitios y la experiencia en imágenes, es muy poderosa. Realmente esperamos realizar esta visión y llevar soluciones de IA en tiempo real y en línea a los ensayos clínicos de GI en todo el mundo", dijo Matthew Schwartz, consejero delegado y cofundador de Virgo.

Esta asociación facilitará el liderazgo continuado de Alimentiv en los ensayos clínicos de GI a través del acceso exclusivo a la herramienta de lectura SmartScore Central de Satisfai y a la flota de captura de vídeo de alta definición de Virgo, totalmente integrada y con manos libres, basada en la nube. Además, esto proporcionará a los patrocinadores farmacéuticos y biotecnológicos acceso al desarrollo continuo de nuevos criterios de valoración, metodologías de puntuación y soluciones escalables orientadas a llevar nuevas terapias al mercado más rápidamente.

Acerca de Alimentiv Inc.Alimentiv es una organización de investigación por contrato (CRO) de ámbito mundial que presta servicios de ensayos clínicos, gestión centralizada de imágenes, medicina de precisión y pruebas en el mundo real a las industrias farmacéutica y biotecnológica. Con sede en Londres, Ontario, Alimentiv emplea a más de 500 personas en sus operaciones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y América Latina. El modelo único de la organización combina los esfuerzos de investigadores académicos reconocidos internacionalmente y expertos operativos para ofrecer soluciones integradas a los clientes. En los últimos 20 años, Alimentiv se ha convertido en un experto reconocido en el diseño de ensayos clínicos, soluciones de gestión de imágenes centrales, desarrollo de medidas de resultados y medicina de precisión para el desarrollo de fármacos en la EII. En la actualidad, Alimentiv presta servicios en más de 50 países de todo el mundo, colabora con las principales universidades e instituciones académicas de todo el mundo y se asocia con muchas organizaciones farmacéuticas y biotecnológicas líderes para ofrecer nuevas y mejores opciones de tratamiento a los pacientes. Alimentiv está comprometida con la inversión en investigación y desarrollo médico, centrándose en la identificación de los obstáculos al desarrollo de fármacos y en la búsqueda de soluciones que hagan avanzar la investigación sobre la EII. Los resultados de la investigación se traducen en una metodología de ensayo clínico eficiente para los clientes que se ajusta a las nuevas normas reglamentarias. En colaboración con los principales expertos, Alimentiv ha sido pionera en el desarrollo, la validación y la estandarización de las medidas de resultados y la tecnología, dando forma al panorama de los ensayos clínicos en evolución para múltiples indicaciones y proporcionando consecuencias significativas a largo plazo para los pacientes, su tratamiento y la sociedad. Para más información, visite: www.alimentiv.com

Acerca de Satisfai Health Satisfai es un proveedor líder de soluciones médicas especializado en aplicaciones de IA aplicadas a grandes mercados de referencia en gastroenterología. Las soluciones de Satisfai ofrecen análisis de imágenes médicas en tiempo real, proporcionando a los médicos inteligencia de apoyo a la toma de decisiones que mejora drásticamente los resultados de los pacientes. Satisfai cuenta con el apoyo de una junta directiva muy respetada de médicos y líderes de opinión clave que operan en la cima de sus campos en las numerosas áreas de la gastroenterología. Satisfai goza de una fuerte voz en los paneles académicos, en las principales sociedades de gastroenterología y en el acceso directo a destacados actores de la industria que buscan adoptar nuevas tecnologías de IA en gastroenterología. Para más información, visite www.satisfai.health o envíe un e-mail a andrew@satisfai.health

Acerca de Virgo Virgo proporciona la plataforma líder de captura de vídeo en la nube, gestión y análisis de inteligencia artificial para la medicina endoscópica. Los proveedores de servicios sanitarios académicos, integrados y privados utilizan la plataforma Virgo para avanzar en la atención al paciente a través de iniciativas de investigación y formación basadas en el vídeo. Desde su lanzamiento, Virgo ha ayudado a los médicos a capturar más de 400.000 procedimientos de endoscopia utilizando proveedores de servicios en la nube líderes en la industria que cumplen con HIPAA, HITRUST y SOC 2. Virgo también admite la integración con todos los principales sistemas de registros sanitarios electrónicos. En 2021, Virgo lanzó un conjunto de herramientas llamado VirgoTrials, que ayuda a los patrocinadores de ensayos farmacéuticos y a sus centros de ensayo participantes a acelerar el reclutamiento de pacientes y a acortar el período de inscripción general de los ensayos. Para más información, visite www.virgosvs.com o envíe un e-mail a jake@virgosvs.com

Fern Livingstone, Tel: 519.639.3205, E-mail: fern.livingstone@alimentiv.com

