ALP nombrado socio oficial de bolsas de nicotina de Matchroom Boxing

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca de bolsitas de nicotina de mayor crecimiento en Estados Unidos realiza su primera gran incursión en Reino Unido e Irlanda, consiguiendo la exclusividad de categoría en el calendario de otoño de Matchroom Boxing, que comienza en Croke Park el 5 de septiembre de 2026

LONDRES y DUBLÍN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ALP, la marca de bolsitas de nicotina de mayor crecimiento en Estados Unidos, ha sido nombrada Socio Oficial de Bolsitas de Nicotina de Matchroom Boxing, su primera gran alianza en Reino Unido e Irlanda como un primer paso en la expansión de la marca hacia los mercados europeos.

Fundada a finales de 2024 como una empresa de venta directa al consumidor sin distribución minorista, ALP se convirtió en la marca número uno de bolsitas de nicotina DTC en EE.UU. en menos de dos años. Los datos de Nielsen muestran que pasó de cero a un estimado del 1 % de todas las ventas de bolsitas de nicotina en tiendas de conveniencia de EE.UU. en menos de 90 días. La marca se lanzó en Reino Unido, Irlanda y Europa en julio de 2026 como parte de una expansión a 11 mercados, y cuenta con el campeón de UFC, Conor McGregor, entre sus socios globales.

Matchroom Boxing es donde se hace visible la expansión de ALP: derechos exclusivos de categoría en tres de los eventos más importantes de la promotora, ante la audiencia más apasionada del boxeo en Reino Unido e Irlanda.

La asociación comienza el sábado 5 de septiembre en Croke Park, Dublín, donde Katie Taylor se enfrenta a Flora Pili por el Campeonato Superligero indiscutible ante 80.000 aficionados, en directo a nivel mundial por DAZN. La racha continúa con el combate entre Whittaker y Wallace en el Utilita Arena Birmingham el 3 de octubre, y el de Smith contra Puello en el Utilita Arena Sheffield el 24 de octubre. En los tres eventos, ALP tendrá presencia exclusiva en el ring y en la transmisión, además de estaciones de interacción con los fans en el recinto y una serie digital de Matchroom con su propia marca.

La demanda de esta categoría ha crecido más rápido que la oferta de las marcas que la abastecen, y el boxeo se ha convertido en uno de los pocos ámbitos donde una marca de nicotina para adultos puede expandirse a gran escala frente al público adecuado.

"Construimos esta marca moviéndonos con gracia, velocidad, disciplina y fuerza. Todas estas cualidades son fundamentales para tener éxito en el ring. Matchroom organiza algunos de los combates más importantes del boxeo a nivel mundial. Ser la única marca de bolsitas de nicotina en ese ring es precisamente donde queremos estar al lanzarnos a los mercados de Reino Unido, Irlanda y Europa", dijo Lorenzo De Plano, cofundador y consejero delegado de ALP4

Acerca de ALPALP Supply Co. LLC es una marca de bolsitas de nicotina con sede en EE.UU., propiedad conjunta de Turning Point Brands (NYSE: TPB) y Tucker Carlson Network. Sus bolsitas sin tabaco están destinadas exclusivamente a usuarios adultos de nicotina mayores de edad y están disponibles en Reino Unido, Irlanda y Europa a través de alppouch.eu.

Contacto para medios: Matt Kovacs, mkovacs@blazepr.com

Los productos ALP están destinados únicamente a adultos mayores de edad que consumen nicotina. La nicotina es una sustancia química adictiva. Prohibida su venta a menores.

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