AlUla Development Company comienza la construcción en NUMAJ, marcando una nueva fase del desarrollo de AlUla

(Información remitida por la empresa firmante)

• A la ceremonia de colocación de la primera piedra asistieron varios altos funcionarios, lo que marcó la transición de AlUla Development Company a la fase de ejecución y la materialización de la visión de AlUla a través de proyectos tangibles que cumplen con los más altos estándares mundiales.

ALULA, Arabia Saudita, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AlUla Development Company (UDC), una empresa del Fondo de Inversión Pública (PIF) anunció hoy el inicio de la construcción en NUMAJ, Autograph Collection, lo que marca un hito clave en la ejecución de su plan de desarrollo y la continua transformación de AlUla.

Este hito se celebró durante una visita al lugar a la que asistieron John Pagano, director general de UDC, y Abeer AlAkel, consejera delegada de la Comisión Real para AlUla (RCU), así como otros altos directivos.

John Pagano, director general de UDC, declaró: "NUMAJ representa un claro avance en nuestra estrategia de desarrollo. Al iniciar la construcción, nos centramos en ejecutar proyectos de alta calidad, listos para la inversión, que fortalezcan el posicionamiento de AlUla y, al mismo tiempo, creen experiencias de hospitalidad únicas que potencien su atractivo a largo plazo como destino global y comunidad vibrante".

El inicio de la construcción marca la transición de NUMAJ del concepto a la ejecución, reforzando aún más el papel de UDC como motor de desarrollo e inversión que impulsa el plan maestro de AlUla hacia activos tangibles de clase mundial, en estrecha colaboración con RCU.

NUMAJ, un hotel de 250 habitaciones cuya inauguración está prevista para 2027, está siendo desarrollado por AlUla Development Company y será operado por Marriott International bajo la marca Autograph Collection Hotels. Diseñado por GioForma, los arquitectos responsables del emblemático Maraya, el proyecto se inspira en los paisajes naturales, el patrimonio cultural y la historia astronómica de AlUla. El nombre "NUMAJ" deriva del sistema estelar Nu Ursae Majoris, históricamente asociado a AlUla como guía para los viajeros de la antigüedad. Esta narrativa se refleja en un concepto de diseño basado en el descubrimiento, la luz y una profunda conexión con la tierra.

El complejo ofrecerá una experiencia de hospitalidad exclusiva que combina el refinamiento de un resort con elementos culturales y de estilo de vida inmersivos. Los huéspedes disfrutarán de espacios cuidadosamente diseñados que reflejan la identidad de AlUla, junto con una amplia gama de servicios que incluyen cinco restaurantes, instalaciones de bienestar y una oferta integrada para negocios y ocio.

Diseñado con la sostenibilidad como pilar fundamental, NUMAJ aspira a la certificación LEED Oro, incorporando prácticas ambientalmente responsables como la reutilización de aguas grises para riego, materiales de origen local, acristalamiento resistente a los rayos UV, paisajismo con uso eficiente del agua e iluminación de bajo consumo energético, en consonancia con la política de Cielo Oscuro de AlUla.

NUMAJ forma parte de la creciente cartera de proyectos de UDC, que están transformando AlUla en un destino global para visitar, vivir e invertir. A través de sus proyectos, UDC contribuye a la Visión 2030 de Arabia Saudita, impulsando el turismo sostenible, generando oportunidades de inversión y apoyando la diversificación económica.

Para más información, visite:

• Sitio web de UDC: udc.sa

• UDC X: @UDC_SA

• Instagram: @udc_sa

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Acerca de ALULA DEVELOPMENT COMPANY

AlUla Development Company es una empresa de inversión pública cuya visión se alinea con la Visión 2030 del liderazgo saudí. Fue creada en 2023 para apoyar el desarrollo de AlUla, preservando su entorno natural, patrimonio y cultura. Mediante el desarrollo de una cartera de activos inmobiliarios, residenciales y hoteleros de primer nivel, en colaboración con la Royal Commission for AlUla y entidades del sector privado, AlUla Development Company impulsará el crecimiento del turismo y el entretenimiento.

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