American School of Bombay implementa un plan educativo audaz e innovador para los estudiantes

(Información remitida por la empresa firmante)

American School of Bombay implementa un plan educativo audaz e innovador para crear un futuro preferencial para los estudiantes

BOMBAY, La India, 26 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- En este año de la Cumbre del G20, la American School of Bombay (ASB), con dos campus en Bombay, está lista para hacer su parte para empoderar a las mentes jóvenes para que persigan sus sueños y mejoren la vida de los demás en la India y en todo el mundo.

Una escuela pequeña que supera a su categoría de peso, ASB ha liderado el camino en innovación entre las escuelas internacionales durante años. Su reputación como una comunidad cálida y tolerante es bien conocida, un lugar donde la frase 'amigo' es omnipresente. El doctor Paul Richards completa su primer año en ASB como director de la escuela y continúa con la tradición del liderazgo transformacional. Después de comenzar su carrera en Boston y luego liderar en Londres, Arabia Saudita y Dubái, el doctor Paul dice que no le gustaría estar en ningún otro lugar que no sea en la American School of Bombay.

"Con lo que ASB ha aprendido de la pandemia mundial, ahora tiene la oportunidad urgente y emocionante de unirse como comunidad. La escuela actualmente está creando un futuro preferencial para el beneficio de sus estudiantes", explicó el doctor Paul Richards, director de la escuela American School of Bombay.

ASB ha lanzado un plan estratégico audaz e innovador para crear el futuro preferido, con cinco pilares que sirven como objetivos de varios años:

Aumentar el bienestar de cada miembro de la comunidad para prosperar: ser feliz, saludable y exitoso, como 'La Única Cosa'. Para apoyar y alimentar esta prioridad general, ASB se comprometerá con las siguientes prioridades complementarias.

Establecer conexiones auténticas entre la escuela y el país anfitrión a través de un programa vibrante de Responsabilidad Social Comunitaria y un nuevo centro cultural indio.

Mantener una experiencia escolar y profesional inclusiva, equitativa y justa (DEI-J) a través de prácticas inclusivas y políticas equitativas.

Empoderar a los estudiantes para impulsar y co-crear aspectos clave de su aprendizaje dándoles no solo voz, sino también la pluma para escribir políticas y pautas que los afectan directamente.

Calibrar la experiencia de aprendizaje para satisfacer las necesidades dinámicas de cada estudiante individual a través de vías de aprendizaje personalizadas.

Esforzarse por convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos es lo correcto y necesario, y esta generación de estudiantes lo está logrando en la American School of Bombay.

Contacto:Doctor Paul RichardsDirector de la EscuelaAmerican School of Bombayheadofschool@asbindia.org LinkedIn | Instagram

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2080292...Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2080268...Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2080269...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/american-school-of-bombay-implementa-un-plan-educativo-audaz-e-innovador-para-los-estudiantes-301834936.html