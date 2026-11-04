Ampace - Redefiniendo el panorama global de baterías de litio para motocicletas gracias a su fiabilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ampace se presenta en EICMA Milán - Redefiniendo el panorama global de baterías de litio para motocicletas gracias a su fiabilidad

— Desde el todoterreno extremo hasta el intercambio de baterías a gran escala, las soluciones integrales demuestran la fortaleza tecnológica global de China

MILÁN, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ampace, proveedor líder mundial de soluciones de baterías de litio de alta calidad, presenta en EICMA Milán una cartera integral destinada al mercado europeo y mundial de vehículos de dos ruedas, que abarca la conducción todoterreno extrema y el intercambio de baterías a gran escala en el extranjero. Al tiempo que la electrificación de los vehículos de dos ruedas pasa de la competencia por las especificaciones a la competencia por la fiabilidad, la respuesta de Ampace no reside en la acumulación de parámetros, sino en la validación en condiciones extremas y en datos comerciales a gran escala que demuestran la capacidad de implementación de las soluciones de litio chinas.

El "Triángulo Imposible" para motocicletas eléctricas todoterreno: Ligereza, potencia y carga rápida

Las motocicletas eléctricas todoterreno suelen presentar problemas con baterías pesadas, potencia insuficiente y carga lenta. Ampace traslada la tecnología de baterías de litio para drones a las motocicletas y presenta las celdas cilíndricas todoterreno JP50 y EP65 21700, además de las soluciones personalizadas de alta densidad energética. Los cátodos de níquel ultra alto de la serie 9 con ánodos de silicio-carbono proporcionan un rendimiento excepcional y una larga vida útil. El diseño sin pestañas de Ampace reduce la resistencia interna en un 80% y proporciona un rendimiento térmico superior bajo descargas de alta corriente. La potencia de salida se mantiene constante, ya sea en pendientes pronunciadas y también al circular a alta velocidad o en condiciones de temperaturas extremas, sin mostrar pérdida de potencia perceptible. La JP50 admite carga rápida 3C+. Ambas celdas satisfacen las necesidades de las motocicletas eléctricas europeas: Gran autonomía, carga rápida, transporte diario y ocio. Un modelo todoterreno con la batería Ampace 7460 funcionó con normalidad tras 24 horas de inmersión en agua a una profundidad de 3 metros.

Intercambio global de baterías: Durabilidad comprobada en entornos complejos

A diferencia de la mayoría de las empresas que aún se encuentran en fase piloto, la red de intercambio de baterías de Ampace ha crecido a nivel comercial en China, el sudeste asiático, Sudamérica y África. Las baterías se personalizan según el clima, las carreteras y la intensidad de uso de cada lugar, y con ello proporcionan apoyo a los motociclistas que las usan con frecuencia en el calor y el polvo de África y en las carreteras irregulares de Latinoamérica. En África, las baterías llevan 2,5 años operando comercialmente, contando con 17 millones de intercambios realizados, y cada paquete ha alcanzado un promedio de más de 1.000 ciclos de uso intensivo y frecuente. El intercambio de baterías entre motociclistas se ha convertido en algo normal y corriente en las calles y se está extendiendo internacionalmente.

Abarcando desde avances extremos en terrenos todoterreno hasta el uso comercial a gran escala en condiciones globales complejas, Ampace basa su estrategia en la fiabilidad para impulsar la electrificación de las motocicletas.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ampace---redefiniendo-el-panorama-global-de-baterias-de-litio-para-motocicletas-gracias-a-su-fiabilidad-302929411.html