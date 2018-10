COMUNICADO: Amulet Hotkey lanza las mejores estaciones de trabajo con procesadores Intel Xeon E-2100

Publicado 04/10/2018 5:01:09 CET

LONDRES, October 4, 2018

-- Amulet Hotkey lanza las mejores estaciones de trabajo de densidad y modelos de nivel de entrada con procesadores Intel Xeon E-2100

Tres potentes estaciones de trabajo de centro de datos optimizadas permiten una movilidad segura para reinventar flujos de trabajo y desatar creatividad

NOTICIAS DESTACADAS

- Estación de trabajo Blade única: combina NVIDIA(R) Quadro(R) GPUs con Dell EMC PowerEdge FC640 para manejar las cargas de trabajo en evolución con la eficiencia de blades y los beneficios de costes de los sistemas basados en rack. - Rendimiento innovador: con NVIDIA Quadro P5000 GPUs diseñado para Dell EMC PowerEdge FX2 y blades serie M. - Estación de trabajo de nivel rack: con procesadores Intel Xeon E-2100 y opciones de multi-monitor únicas para versatilidad y rendimiento.

Amulet Hotkey Ltd., líder en diseño, fabricación e integración de sistemas para soluciones de estaciones de trabajo físicas y virtuales remotas, anunció hoy las adiciones clave a la familia de estaciones de trabajo CoreStation basadas en las plataformas Dell EMC PowerEdge FX2, M-series y Dell Precision.

Las soluciones CoreStation de Amulet Hotkey ayudan a acelerar el diseño, visualización y simulación de cualquier cosa, desde animación y películas hasta coches, aviones y modelos de comercio financiero. Permiten que IP valiosa sea trasladada al centro de datos para aumentar la productividad, seguridad y disponibilidad. Los profesionales pueden conectarse a aplicaciones con gran cantidad de gráficos en cualquier momento y desde cualquier lugar utilizando Amulet Hotkey cero clientes o dispositivos móviles.

La estación de trabajo CoreStation WFC640 incorpora módulos de expansión PCIe únicos y tarjetas GPU para crear una potente plataforma para manejar una amplia gama de cargas de trabajo difíciles. Desarrollada en colaboración con los equipos de ingeniería de los productos Dell EMC y NVIDIA, los módulos Amulet Hotkey DXF-EXP-W pueden soportar hasta ocho NVIDIA Quadro professional GPUs dentro del chasis FX2s mientras se mantienen los beneficios de la arquitectura FX2. El WFC640 ofrece densidad y eficiencia líderes en su clase al instalar hasta cuatro estaciones de trabajo de múltiples GPU y dos sockets en un factor de forma de montaje en rack de 2U estándar de la industria.

La tarjeta DXM-P5000 mezzanine para CoreStation WM640 usa el NVIDIA Quadro P5000 GPU para un aumento 2x en la memoria GPU[i] y aumento 1,5x en el rendimiento GPU[i] mientras que ofrece escalabilidad y eficiencia. Esto permite nuevas aplicaciones y cargas de trabajo para las estaciones de trabajo blade que antes no eran posibles.

La estación de trabajo CoreStation WR3930 1U rack está optimizada para un rendimiento de aplicación de rosca única a precios asequibles. Los procesadores Intel Xeon E-2100 o de la 8(a) generación Core i7, i5, i3 entregan velocidades de reloj de hasta 3,8 GHz/4.7 GHz Turbo. Las tarjetas Amulet Hotkey DXP4 PCIe permiten opciones exclusivas de múltiples monitores con aceleración de protocolo de visualización remota y multi-GPU. Cuando se utilizan gráficos integrados de Intel o tarjetas gráficas de tamaño completo, la tarjeta DXH4 PCIe de perfil bajo Amulet Hotkey ofrece acceso remoto seguro para hasta cuatro monitores. Con una combinación de tarjetas gráficas NVIDIA Quadro P6000 y procesadores Intel Core i7-8700K, el Dell Precision 3930 rack es la estación de trabajo más rápida del mundo [ii].

"La necesidad de ofrecer una infraestructura escalable y segura con un rendimiento excepcional para los profesionales exigentes es importante," dijo Tony Hilliard, director de ventas global, Amulet Hotkey Inc. "Nuestras nuevas soluciones CoreStation combinan potentes GPUs, opciones de plataforma flexible y densidad líder en su clase para hacer frente a esto y ayudar a las empresas a centrarse en la innovación para tener una ventaja competitiva".

"NVIDIA Quadro P5000 redefine los gráficos y calcula el rendimiento de las estaciones de trabajo blade con capacidades innovadoras para flujos de trabajo infundidos con inteligencia artificial y fotorealismo", dijo Bob Pette, vicepresidente, visualización profesional, NVIDIA. "Los clientes que necesitan libertad creativa mientras trabajan con grandes conjuntos de datos y modelos complejos pueden convertirse en estaciones de trabajo de alta densidad que integren NVIDIA Quadro GPUs y tecnología Amulet Hotkey".

"Hoy en día la transformación de la fuerza de trabajo se está impulsando por la necesidad de aumentar la productividad, al tiempo que optimiza las aplicaciones con gran cantidad de gráficos y los clientes buscan soluciones que impulsen el rendimiento y la eficiencia al tiempo que ofrecen un máximo retorno de la inversión," dijo Ron Pugh, vicepresidente y director general de América, Dell EMC OEM Solutions. "Estamos muy contentos de trabajar con Amulet Hotkey en soluciones innovadoras para nuestros clientes para aumentar la productividad, la creatividad y acelerar el crecimiento".

Disponibilidad

CoreStation WFC640 [https://www.amulethotkey.com/products/remote-workstation/blade-workstation/#tech3 ], WM640 [https://www.amulethotkey.com/products/remote-workstation/blade-workstation/#tech1 ] y WR3930 [https://www.amulethotkey.com/products/remote-workstation/rack-workstations/#tech3 ] ya están disponibles. Pueden soportar múltiples protocolos como Teradici PCoIP, Citrix HDX y Mechdyne TGX así como brokers de conexión tales como Leostream y VMware Horizon. Para más información, visite http://www.amulethotkey.com [https://www.amulethotkey.com ].

i. Comparando NVIDIA Quadro P5000 con la generación anterior Quadro M5000SE. ii. Al equipar con NVIDIA Quadro P6000 Intel UHD Graphics 630 e Intel Core i7-8700K CPU @ 3.70GHz. Basado en el análisis interno de Dell disponible públicamente los resultados de análisis SPECviewperf, Julio de 2018.

