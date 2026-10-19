Analizador OxyDew: un instrumento compacto para dos mediciones críticas de gases

Analizador OxyDew - Analizador OxyDew

(Información remitida por la empresa firmante)

Combina los sensores de oxígeno Ntron y de punto de rocío Michell, de eficacia probada, en un único instrumento listo para usar que ofrece mediciones precisas y con baja deriva

Irlanda, 19 de octubre de 2026.- DwyerOmega presenta el nuevo analizador Ntron OxyDew, una solución totalmente integrada que combina la medición de oxígeno y del punto de rocío de humedad en un único analizador compacto que puede montarse en la pared. El resultado es una reducción del número de instrumentos que deben instalarse, conectarse y mantenerse, sin sacrificar la precisión y fiabilidad que exige la monitorización crítica de la calidad de los gases.



Al reunir dos tecnologías de detección de eficacia probada en un solo instrumento, OxyDew reduce los costes de los equipos, simplifica la instalación y disminuye el mantenimiento continuo, todo ello sin comprometer el rendimiento. Los operadores pueden monitorizar simultáneamente la concentración de oxígeno y el punto de rocío mediante una pantalla táctil a color de 3 pulgadas, lo que les proporciona un único punto de control en lugar de dos sistemas independientes. OxyDew ya está disponible en toda Europa y Asia-Pacífico.



Medición dual integrada para una monitorización fiable de los procesos

El elemento central de OxyDew es la integración del transmisor de oxígeno Ntron SenzTx y el transmisor de punto de rocío Michell Easidew, ambos de eficacia probada y pertenecientes también a DwyerOmega, junto con una pantalla táctil a color de 3 pulgadas diseñada específicamente para esta solución. Estas tecnologías consolidadas proporcionan mediciones estables, con baja deriva y fiabilidad a largo plazo para la monitorización continua de la calidad de los gases.



Entre sus principales especificaciones se incluyen:



• Rangos de medición de oxígeno de 0 a 25 % y de 0 a 1.000 ppm.



• Rango de medición del punto de rocío de -110 °Cdp a +20 °Cdp.



• Salidas analógicas independientes de 4-20 mA para oxígeno y punto de rocío.



• Cuatro relés de alarma configurables por el usuario para facilitar la integración con sistemas de monitorización y control de procesos.



Diseñado para simplificar el uso y la integración en los procesos

Los operadores pueden consultar los valores de medición, configurar alarmas y monitorizar las condiciones del proceso directamente desde el analizador, sin necesidad de equipos de control adicionales. La carcasa compacta, que puede montarse en la pared, y la interfaz hombre-máquina (HMI) con pantalla táctil están diseñadas para permitir una instalación rápida y un funcionamiento sencillo.



La tecnología de sensores estables minimiza la deriva, lo que reduce el mantenimiento y proporciona confianza en las mediciones a largo plazo.



"OxyDew reúne dos tecnologías de sensores fundamentales en una solución completamente integrada, proporcionando a los clientes las mediciones que necesitan en un único instrumento compacto", afirmó Tom Ballard, vicepresidente de Gestión de Productos de DwyerOmega. "Representa un avance significativo en la simplificación de la monitorización de la calidad de los gases, al tiempo que mantiene el rendimiento de medición y la fiabilidad que nuestros clientes esperan de las marcas Ntron y Michell de DwyerOmega".



Diseñado para aplicaciones industriales exigentes

OxyDew es adecuado para aplicaciones en las que tanto la concentración de oxígeno como el contenido de humedad son fundamentales para la calidad del producto, la eficiencia de los procesos y la seguridad operativa. Entre ellas se incluyen los sistemas de generación de gases, la fabricación aditiva, la purga y detección de fugas en cajas de guantes y la monitorización de la calidad de los gases industriales.



Un enfoque más inteligente para medir la calidad de los gases

OxyDew combina dos tecnologías de medición de confianza en un único analizador listo para usar, ofreciendo una solución fiable para la monitorización precisa y a largo plazo del oxígeno y del punto de rocío en procesos industriales críticos.



Acerca de DwyerOmega

DwyerOmega es un fabricante líder mundial de soluciones de medición y control de precisión, en el que confían empresas de una amplia variedad de aplicaciones industriales y entornos controlados para monitorizar, gestionar y optimizar procesos críticos con confianza. La compañía presta servicio a clientes de todo el mundo con una cartera de marcas líderes del sector, entre ellas Ntron y Michell, y cuenta con una larga trayectoria y un compromiso continuo con la innovación y la calidad.



La línea de productos Ntron está respaldada por décadas de experiencia en la medición de oxígeno y ofrece analizadores de oxígeno especializados y avanzados, así como sistemas de medición de gases diseñados para entornos industriales y de procesos exigentes. Los productos Michell proporcionan mediciones de alta precisión del punto de rocío y la humedad, así como análisis de oxígeno en sectores críticos, y cuentan con más de 40 años de experiencia especializada.



Para más información, visitar www.dwyeromega.com.

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