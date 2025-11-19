ANALYTIC Partners posicionado como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para soluciones de MMM

(Información remitida por la empresa firmante)

- ANALYTIC Partners posicionado como líder en el Gartner Magic Quadrant™ 2025 para soluciones de Modelado de la Mezcla de Marketing

El reconocimiento se extiende a las capacidades críticas de Gartner para soluciones MMM

MIAMI, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, líder en análisis comercial, anunció hoy que ha sido nombrada nuevamente líder en el Gartner Magic Quadrant™ 2025 para soluciones de Modelado de la Mezcla de Marketing (MMM), posición que ha mantenido desde la creación del informe en 2024. Analytic Partners obtuvo la máxima calificación en Ejecución y la mejor posición en Visión entre todos los proveedores evaluados en el Cuadrante Mágico.

"Nos honra ser nombrados líderes por segundo año consecutivo y nos complace recibir el reconocimiento más destacado por 'Integridad de la Visión' y la mejor calificación por 'Capacidad de Ejecución'", declaró Nancy Smith, presidenta y consejera delegada de Analytic Partners. "En nuestra opinión, este reconocimiento valida nuestro compromiso de proporcionar inteligencia comercial superior y soluciones de toma de decisiones a nuestros clientes para un crecimiento real y a largo plazo. Con GPS Enterprise, impulsado por ROI Genome, las empresas obtienen la inteligencia empresarial necesaria para tomar decisiones ágiles basadas en datos que aceleran el crecimiento sostenible".

El reconocimiento se extiende al Informe de Capacidades Críticas de Gartner para Soluciones MMM

El reconocimiento de Analytic Partners por sus soluciones superiores se extiende al Informe de Capacidades Críticas para Soluciones MMM que acompaña al Cuadrante Mágico™, donde obtuvo las puntuaciones más altas en ocho de las nueve capacidades críticas evaluadas, entre ellas:

Máxima puntuación en Rapidez de Generación de Valor

Máxima puntuación en Habilitación de la Adopción por parte del Personal de Marketing

Máxima puntuación en Habilitación de la Adopción Interfuncional

Máxima puntuación en Ejecución y Análisis Complejos

Máxima puntuación en Entorno de Modelado de Autoservicio

Máxima puntuación en Evaluación Creativa

Máxima puntuación en Taxonomía de Datos Creativos

Máxima puntuación en Seguimiento de Marca

Además, Analytic Partners obtuvo la mejor puntuación en el caso de uso de Modelado de Mezcla Empresarial (4,25 sobre 5) y en el caso de uso de Modelado de Mezcla para Branding (4,25 sobre 5).

"Creemos que las Capacidades Críticas de Gartner demuestran la importancia de la habilitación comercial, la gestión de la complejidad y la adopción interfuncional para acelerar la obtención de valor", afirmó Maggie Merklin, directora de Clientes de Analytic Partners. "En todos los sectores, observamos cómo los líderes empresariales se unen en torno a una única fuente de información fiable para la toma de decisiones. Nuestros clientes utilizan la Analítica Comercial para tomar decisiones sobre precios, producción, medios y creatividad, cuantificando el impacto de cada acción. El resultado son decisiones más rápidas, una mayor alineación de la alta dirección y un crecimiento empresarial cuantificable".

La evolución del modelado de la mezcla de marketing hacia la analítica comercial El análisis comercial es un marco de medición que adopta un enfoque holístico y orientado a resultados para la inteligencia empresarial y la previsión, superando el modelado tradicional de la mezcla de marketing (MMM). El análisis comercial descubre las conexiones entre los impulsores del negocio y el crecimiento empresarial, proporcionando información práctica que alinea las áreas de finanzas, marketing y operaciones en torno a los factores que impulsan el éxito. La solución de Analytic Partners continúa evolucionando, con nuevas funcionalidades de plataforma que ofrecen información basada en IA y análisis dinámicos, como las capacidades de evaluación del impacto de marca y la inteligencia creativa, con el objetivo de satisfacer las necesidades de un panorama de marketing en constante cambio.

GPS Enterprise: La plataforma de Commercial Analytics que impulsa la toma de decisiones empresarialesGPS Enterprise es la plataforma integral de Analytics Partners, impulsada por su inteligencia patentada ROI Genome. Garantiza una integración y gestión de datos optimizadas, análisis avanzados y optimizaciones multiobjetivo con visión de futuro para ayudar a alcanzar las metas de crecimiento. Con un sólido conjunto de funcionalidades para la toma de decisiones complejas, respaldado por una experiencia líder en el sector en productos, ciencia de datos y experiencia del cliente, GPS Enterprise impulsa el éxito de las empresas escalables. Todo ello manteniendo los más altos estándares de seguridad y privacidad.

El informe del Cuadrante Mágico es una investigación rigurosa y basada en datos en mercados específicos, que ofrece una visión general de cómo se posicionan los proveedores entre sí en mercados de alto crecimiento. Los proveedores se clasifican en cuatro cuadrantes: Líderes, Retadores, Visionarios y Jugadores de Nicho. Esta investigación permite a las empresas optimizar su análisis de mercado para adaptarlo a sus necesidades específicas.

Para leer el informe completo del Cuadrante Mágico™, acceda a una copia gratuita aquí.

Para leer el informe completo de Capacidades Críticas, acceda a una copia gratuita aquí.

Gartner, Cuadrante Mágico para Soluciones de Modelado de Marketing Mix, 10 de noviembre de 2025, por Matt Wakeman, David Walters y Tunde Kamson.

Gartner es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente, y se utiliza aquí con su autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las mejores calificaciones u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de la organización de Investigación y Asesoría de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

