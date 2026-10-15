(Información remitida por la empresa firmante)

-Redefiniendo los límites del estudio médico en 3D: Anatomage se expande hacia la obesidad clínica y una fisiología más interactiva

SAN JOSÉ, California, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., líder del mercado en visualización médica y tecnología educativa, presenta su última actualización de la plataforma Anatomage Table, que incluye nuevos cuerpos de referencia que representan casos de obesidad, más simulaciones fisiológicas basadas en anatomía humana real y actividades de aprendizaje interactivas, ampliando así el alcance de lo que se puede estudiar y explorar en la educación médica. Tras más de 15 años de perfeccionamiento continuo, Anatomage sigue incorporando contenidos anatómicos cada vez más detallados, fisiología funcional y aplicaciones clínicas diseñadas para apoyar la educación y la formación clínica; esta última actualización de la plataforma se basa en dichos cimientos e introduce nuevas formas de examinar el cuerpo humano.

Una de las incorporaciones más significativas es la inclusión de dos nuevos cuerpos de referencia que representan la obesidad de clase I (IMC de 30 a 34,9) y la obesidad de clase III (IMC superior a 40), basándose en las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Diseñados como referencias anatómicas 3D integrales para el estudio de la obesidad clínica, estos modelos constituyen uno de los primeros recursos de su tipo que permiten examinar los cambios anatómicos asociados a la obesidad en un formato interactivo de cuerpo completo. Dado que esta enfermedad afecta aproximadamente a una de cada ocho personas en todo el mundo, estos cuerpos de referencia ofrecen la oportunidad de comparar la anatomía asociada a la obesidad con las estructuras y relaciones anatómicas normales, revelando cambios que van mucho más allá de la apariencia externa.

El desarrollo de estos modelos de referencia requirió una extensa investigación científica e imágenes médicas para representar con precisión los cambios anatómicos, tanto externos como internos, asociados a la obesidad. Entre los cambios visibles se incluyen los pliegues cutáneos, las estrías vinculadas a la tensión mecánica derivada del aumento del volumen tisular, y un incremento considerable de la grasa subcutánea y visceral, la cual puede desplazar y comprimir los órganos circundantes. Los cambios anatómicos más profundos abarcan la hipertrofia muscular y la mioesteatosis, alteraciones hepáticas relacionadas con la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) y cambios ováricos asociados al síndrome ovárico metabólico poliendocrino (PMOS). En lugar de representar la obesidad únicamente mediante diferencias en el tamaño corporal o la distribución de la grasa, los modelos incorporan cambios en múltiples sistemas y regiones, ofreciendo a los estudiantes una comprensión más realista de la diversidad de cuerpos que podrían encontrar en la práctica clínica.

Esta actualización de Table también incorpora nuevas simulaciones interactivas de fisiología basadas en la anatomía humana real. Ahora es posible examinar la deglución desde múltiples perspectivas, con una representación detallada de las más de 50 estructuras que intervienen en el proceso. Los estudiantes pueden seguir el movimiento coordinado a través de la cavidad bucal, la faringe y el esófago mediante vistas internas que muestran el proceso desde el interior del cuerpo. Una vista simulada de videofluoroscopia aporta una perspectiva clínica, vinculando la secuencia anatómica que los estudiantes observan en 3D con la forma en que se evalúa la deglución en la práctica médica.

El sueño también puede explorarse de manera igualmente dinámica: la nueva simulación de fisiología del sueño visualiza la actividad cerebral a lo largo de las principales fases del sueño (vigilia, N1, N2, N3 y REM); asimismo, con la simulación de apnea del sueño, los estudiantes pueden observar el colapso y la reapertura de la vía aérea durante la apnea obstructiva del sueño, al tiempo que visualizan los movimientos musculares y la estimulación neuronal asociados.

La actualización de Anatomage Table también incluye:

Simulaciones fisiológicas adicionales que exploran la fisiología linfática y hepática, el intercambio gaseoso alveolar, el intercambio capilar muscular, la unión neuromuscular, la secreción pancreática, los arcos reflejos, la absorción en las vellosidades intestinales y el intercambio placentario.

Un nuevo cuerpo de referencia masculino sano que ofrece un modelo estandarizado adicional para el estudio anatómico.

Nuevos ejercicios interactivos para desafiar a los estudiantes, como la construcción de vías anatómicas en la secuencia correcta y la identificación de estructuras y secciones anatómicas en representaciones 3D basadas en tomografías computarizadas (TC) reales.

Una biblioteca de cuerpos múltiples ampliada, que aumenta las oportunidades para comparar la anatomía entre distintos individuos y explorar la variación natural de las estructuras humanas.

Una simulación de ecografía mejorada que permite la comparación simultánea de la anatomía en 3D, los datos de cortes en 2D y una imagen ecográfica simulada clínicamente realista.

Imágenes reales de vanguardia obtenidas mediante HiP-CT, optimizadas con la tecnología de representación 3D de Anatomage.

Casi 200 nuevas preparaciones histológicas.

Próximamente estarán disponibles las traducciones al francés, alemán, italiano y español, junto con la terminología anatómica (en latín).

La versión más reciente del software de Anatomage Table ofrece una visión más completa del cuerpo humano, especialmente en el contexto de la obesidad clínica. Los estudiantes pueden alternar entre variaciones anatómicas individuales, cambios asociados a enfermedades, imágenes clínicas, estructuras microscópicas y procesos fisiológicos, estableciendo conexiones entre niveles de anatomía y fisiología que a menudo se estudian por separado. Al integrar la estructura, la función y el contexto clínico en un mismo entorno interactivo, Anatomage Table permite explorar con mayor profundidad la complejidad y multidimensionalidad del cuerpo humano, redefiniendo así las posibilidades de la educación médica en 3D.

La actualización estará disponible sin coste adicional para las Anatomage Tables que cumplan los requisitos.

Acerca de AnatomageAnatomage es líder en el mercado de la tecnología de imagen médica y educativa, y transforma el aprendizaje tradicional mediante la innovación continua. Gracias a un ecosistema de software y hardware de imagen médica, la empresa ofrece contenidos de anatomía y fisiología de primer nivel con la máxima precisión. Anatomage se compromete a perfeccionar sus tecnologías para transformar el aprendizaje convencional de la anatomía, la formación médica y la planificación de tratamientos, así como para revolucionar la educación científica.

Contacto para medios:dott. Davide Giacomo TommasiAnatomage Italy srlTel.: +39 02 35 99 05 04Email: table.europe@anatomage.comeu.anatomage.com

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