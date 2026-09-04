Anatomage Replica: Anatomía humana a tamaño real en tus manos

(Información remitida por la empresa firmante)

SANTA CLARA, California, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., líder en tecnología de visualización y educación médica, ha dado a conocer hoy el lanzamiento de Anatomage Replica, una nueva gama de modelos anatómicos físicos impresos en 3D basados en datos de cadáveres reales. Habiendo sido diseñada para complementar la exclusiva anatomía digital de la compañía basada en cadáveres reales, Anatomage Replica proporciona acceso a modelos anatómicos físicos duraderos y de alta precisión que pueden explorarse repetidamente en el aula, el laboratorio de cadáveres y los entornos de formación clínica.

La disección de cadáveres sigue siendo un componente muy destacado dentro de lo que es la formación médica, ya que proporciona a los estudiantes experiencia directa con la anatomía humana real; sin embargo, la disección es inherentemente un proceso destructivo y finito, y las estructuras no pueden simplemente restaurarse ni conservarse para su consulta posterior. Por lo tanto, los educadores han recurrido durante mucho tiempo a herramientas como cráneos secos y modelos anatómicos para proporcionar a los estudiantes material anatómico que puedan consultar a lo largo de sus estudios.

Los modelos plastinados, una alternativa más detallada, utilizan tejidos humanos reales especialmente conservados para crear especímenes anatómicos secos y duraderos que pueden manipularse y estudiarse. Sin embargo, si bien la plastinación puede preservar detalles anatómicos complejos, estos especímenes pueden ser frágiles, costosos y visualmente diferentes de la anatomía viva o recién conservada, y algunos especímenes dependen de la coloración pintada o alterada para distinguir las estructuras. La procedencia y el origen ético de los especímenes humanos también pueden generar dudas cuando se separan partes anatómicas individuales para su distribución comercial.

Anatomage Replica se desarrolló para ofrecer un mejor enfoque. Derivado de la anatomía humana real representada en la Anatomage Table, Replica transforma los datos de cadáveres altamente detallados de Anatomage en modelos físicos gracias a la utilización de la tecnología de impresión 3D. La Anatomage Table es bien conocida por ofrecer la anatomía humana real más precisa y completa, con cuerpos digitales totalmente volumétricos derivados de cortes de cadáveres reales, así como cadáveres sintéticos de alta precisión.

Los modelos de réplica conservan las características visuales y las relaciones anatómicas representadas en la anatomía original. Los músculos, ligamentos y huesos mantienen la apariencia de los cadáveres congelados originales, al tiempo que las estructuras vasculares y los nervios están claramente definidos y coloreados para facilitar su identificación. Las capas externas extraíbles revelan estructuras más profundas, lo que permite a los estudiantes explorar la anatomía interna mediante la exploración práctica.

El resultado de todo ello es una representación física diseñada para replicar fielmente la anatomía que los estudiantes encuentran en el entorno digital de Anatomage, proporcionando una experiencia de aprendizaje unificada y multimodal que conecta la exploración táctil con la visualización digital, ayudando a los educadores a conseguir que la anatomía compleja sea más accesible, atractiva y memorable. Duradero, seguro de manipular y reutilizable, Anatomage Replica traslada la anatomía de órganos humanos reales a modelos físicos que los estudiantes pueden sostener y estudiar.

El primer set de réplicas de Anatomage incluye el corazón, el cerebro, la mano, la rodilla y el pie, cada uno con componentes desmontables que permiten una exploración más profunda de la anatomía interna. Los anatomistas se han mostrado impresionados por el nivel de detalle y la precisión de los modelos de réplica, que proporcionan a educadores y estudiantes una mayor comprensión de la anatomía que necesitan en un formato físico.

Al conectar los mundos físico y digital, Anatomage Replica ofrece a los estudiantes una referencia anatómica consistente a la que pueden recurrir a lo largo de toda su formación. Proporciona el detalle de la anatomía humana, la accesibilidad de un modelo físico y la flexibilidad de la visualización digital, lo que ofrece a los educadores una herramienta práctica y ética para la enseñanza práctica de la anatomía, considerablemente más económica que los especímenes humanos plastinados.

Acerca de AnatomageAnatomage es líder del mercado en tecnología de imágenes médicas y educación, transformando el aprendizaje tradicional por medio de la innovación continua. Contando con un ecosistema de software y hardware de imágenes médicas, la compañía ofrece contenido de anatomía y fisiología de primer nivel con el máximo nivel de precisión. Anatomage está comprometida con la mejora de sus tecnologías para transformar el aprendizaje estándar de la anatomía, la formación médica, la planificación de tratamientos y revolucionar la enseñanza de las ciencias.

Contacto para medios:dott. Davide Giacomo TommasiAnatomage Italy srlTeléfono: +39 02 35 99 05 04E-mail: table.europe@anatomage.comeu.anatomage.com

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