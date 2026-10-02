Angel Aligner actualiza Torque Ridges a "Pressure Points" en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta nueva característica mejora el control del torque mediante el uso de puntos de presión y opciones de línea de corte

SAN CLEMENTE, Calif., 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com, un pionero mundial en tecnología de alineadores transparentes para ortodoncia, anunció hoy el lanzamiento en el mercado europeo de 'Pressure Points', una función mejorada que sustituye a los actuales 'Torque Ridges' de la compañía. Esta mejora refleja el compromiso continuo de Angel con la innovación orientada a resolver los desafíos clínicos de los ortodoncistas.

Pressure Points es el resultado de las iniciativas de investigación continua de Angel, centradas en mejorar la previsibilidad y la eficacia clínicas. Esta funcionalidad se lanzará inicialmente para correcciones de torque en una configuración única y se prevé que se amplíe para incluir la rotación y la intrusión.

De Torque Ridges a Pressure Points

Las opciones de línea de corte alta de Angel Aligner proporcionan una herramienta clínica para una expresión de torque más efectiva al cubrir toda la superficie del diente y hasta 2 mm de encía.

Los hoyuelos hechos a mano se han utilizado durante mucho tiempo para ayudar a los alineadores a aplicar fuerza específica a los dientes para corregir el torque y la rotación por parte de los clínicos. Basándose en las observaciones de su investigación, Angel diseñó Pressure Points para que la aplicación de fuerza sea más predecible que con los métodos actuales.

Los nuevos Pressure Points se han diseñado para ofrecer:

Aplicación de fuerza predecible: la forma de hoyuelo simplificada permite que la fuerza se aplique en el centro del punto de presión o cerca de él.

la forma de hoyuelo simplificada permite que la fuerza se aplique en el centro del punto de presión o cerca de él. Mayor contacto dental: un aumento del 25 % en el contacto de la superficie del diente en la configuración de punto de presión único permite un mejor control del movimiento de los dientes cuando se utiliza una línea de corte festoneada.

un aumento del 25 % en el contacto de la superficie del diente en la configuración de punto de presión único permite un mejor control del movimiento de los dientes cuando se utiliza una línea de corte festoneada. Precisión y escalabilidad: los puntos de presión abren el camino a una mayor precisión y escalabilidad digitales que los puntos de presión hechos a mano.

Continuando con un legado de innovación clínica

Pressure Points ya está disponible para los ortodoncistas de Europa, con planes de distribución a nivel mundial.

La investigación de ingeniería y la retroalimentación clínica orientarán la introducción de nuevas innovaciones y configuraciones adicionales.

Asimismo, Angel tiene previsto ofrecer a los ortodoncistas que utilizan Pressure Points un mayor control sobre los planes de tratamiento de sus pacientes.

"Nuestro compromiso con la investigación y con ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes y a sus pacientes comenzó hace muchos años, incluso con el lanzamiento de angelButton™. Hoy continuamos ese camino con el lanzamiento de nuestra solución mejorada, Pressure Points", afirmó Xavier Cherbavaz, director general y vicepresidente para Europa, África y Oriente Medio de Angelalign Technology Inc.

Para obtener más información, visite angelaligner.com/eu y www.angelaligner.com.

Acerca de Angelalign Technology Inc.

Fundada en 2003 y cotizada en bolsa desde 2021, Angelalign Technology Inc. ofrece soluciones de alineadores transparentes a profesionales con un enfoque clínico y a pacientes en más de 60 países. Con más de dos millones de casos acumulados y una capitalización bursátil de aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses, la empresa se centra en la innovación clínica y el apoyo profesional para ayudar a los expertos a lograr resultados extraordinarios. Más información en angelaligner.com.

Contacto para medios:Sue KolbAngelalign Technology Inc.sue.kolb@angelaligner.com

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