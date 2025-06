La animación china brilla en el Festival de Annecy 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

ANNECY, Francia, 27de junio de 2025 /PRNewswire/ -- El 49º Festival y Mercado Internacional de Cine de Animación de Annecy se inauguró en verano, tal como estaba previsto. La animación china, con una actitud abierta y cooperativa, mostró el encanto único de la animación oriental en Annecy a través de su presencia multifacética y sus diversos logros innovadores.

Del intercambio cultural a la cooperación empresarial: El Pabellón de China obtuvo resultados fructíferos.

Organizado por la Asociación de Animación de China (CAA) y ejecutado por Zoland Animation, el Pabellón de China contó con la presencia de destacadas entidades de animación chinas, como CCTV Animation Group, Zoland Animation y Fantawild International, entre otras, y presentó más de 20 animaciones excepcionales, mostrando de forma exhaustiva los logros del desarrollo de toda la cadena industrial de la animación china, ampliamente elogiadas por la industria. También se presentó la Muestra de Animación Destacada de China: Cuando la Estética Oriental se Encuentra con la Era Digital, que destacó la amplitud creativa y la profundidad intelectual de la animación china y brindó una importante oportunidad para la interconexión de recursos internacionales. Su Cóctel de Networking facilitó el intercambio de ideas entre los profesionales de la industria sobre las tendencias del mercado y las narrativas interculturales, entre otras actividades.

El Pabellón de China atrajo a más de 3.000 visitantes de más de 30 países y regiones, incluyendo Francia, Reino Unido y Alemania, entre otros, y facilitó más de 220 conversaciones y reuniones de negocios, además de generar decenas de acuerdos de cooperación.

My Nezha y Transformers, de CCTV Animation Group, que fusionan creativamente la mitología oriental con la propiedad intelectual internacional, captaron la atención de compradores internacionales.

Fantawild International colaboró con Mediawan en Miraculous Ladybug.

Legend of King Qian, de Zoland Animation, reconocida por expertos de la industria durante su debut internacional, logró acuerdos de cooperación en coproducción y talleres de animación.

Hangzhou Younuo Animation recibió invitaciones para cooperar en coproducción, distribución e inversión gracias a Cultural Practices of Chen Jinggu durante su debut en Annecy.

Shenzhen Tiantian Chengzhang firmó un acuerdo con STORYCRITTERS in situ, lo que llevó a The Li Brocade Weaver al escenario internacional.

El Festival Internacional de Dibujos Animados y Animación de China (CICAF) estableció planes de exhibición recíprocos con festivales líderes como TAAFI, y realizó intercambios con prestigiosas universidades como GOBELINS Paris, atrayendo la atención de más estudiantes hacia los Premios Golden Monkey King.

La Feria Internacional de Derechos de Autor de Animación de China (ACTIF) estableció planes de participación con empresas reconocidas como ANIMSCHOOL, impulsando significativamente su influencia internacional.

De un solo pabellón a una cadena industrial completa: la animación china se hizo presente con múltiples facetas

En Mifa, el Pabellón de Cine de Animación de Guangdong, con la participación de WinSing Animation y Alpha Group, mostró el vigoroso impulso de desarrollo y el potencial de la industria regional de la animación. Instituciones de educación superior, como la Universidad de Comunicación de China (CUC) y el Instituto de Animación de Jilin (JAI), dialogaron con homólogos internacionales como GOBELINS París, facilitando la cooperación internacional en la formación en animación. Empresas de tecnología CG como NOKOV y Renderbus, junto con estudios de animación independientes como Debris Studio, mostraron el explosivo y diversificado desarrollo de la animación china, desde la creación de contenido hasta el soporte técnico.

De la captación de talentos a la selección oficial: La formación en animación china demostró el dinamismo de la apertura

CUC y Alliance Cinéaste Chine-Europe organizaron con éxito el evento Animando Futuros: Diálogo China-Europa en la Era de la IA. El programa de Reclutamiento Internacional de Talentos de JAI destacó la actitud abierta de la educación en animación china.

Bajo la lupa de Annecy, la fuerza creativa de la animación china también obtuvo reconocimiento internacional. La película Into the Mortal World de WinSing Animation fue seleccionado para la Competición Oficial. La película Won't Be Here, de estudiantes de CUC, ganó el Premio XPPen a la Película de Graduación, lo que refleja la visión internacional de la nueva generación de animadores de China.

La trayectoria de la animación de China en Annecy no solo mostró logros, sino que también facilitó el diálogo intercultural y la modernización industrial. Abrazando al mundo con una actitud abierta y cooperativa, y reconocida por su fuerza creativa e innovadora, la animación china está creando un capítulo único de la estética oriental en el panorama mundial de la animación con pasos firmes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2717467... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2717468...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-animacion-china-brilla-en-el-festival-de-annecy-2025-302493013.html