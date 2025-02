ANTARES VISION PRESENTA EN ENOMAQ 2025 LAS TECNOLOGÍAS PARA LA INSPECCIÓN Y EL CONTROL DE CALIDAD DEL VINO

(Información remitida por la empresa firmante)

ANTARES VISION GROUP PRESENTA EN ENOMAQ 2025 LAS TECNOLOGÍAS DE FT SYSTEM PARA LA INSPECCIÓN Y EL CONTROL DE CALIDAD DEL VINO

TRAVAGLIATO, Italia, 5 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, líder global en soluciones de inspección, trazabilidad y gestión inteligente de datos, participa en Enomaq 2025 presentando tecnologías innovadoras desarrolladas por FT System y diseñadas para satisfacer las necesidades de los productores de vino, garantizando la máxima calidad del producto final.

En Enomaq se presentará una solución innovadora para la medición no destructiva de O2 o CO₂ en el espacio de cabeza de una botella tapada, basada en tecnología de espectroscopia láser. El oxígeno presente en esta área se disuelve gradualmente en el vino, alterando potencialmente sus propiedades organolépticas y reduciendo su vida útil. Utilizando la espectroscopia láser, el PCS Wine permite el monitoreo en tiempo real y en línea, analizando toda la línea de producción para garantizar que cada botella esté correctamente sellada y que el proceso de inertización se realice adecuadamente. Esta solución no invasiva y no destructiva asegura que cada botella sea tratada con el máximo cuidado, preservando la calidad del vino. La misma tecnología también puede ser utilizada para medir el nivel de CO₂ o la presión, con el objetivo de monitorear el proceso de fermentación de vinos espumosos (PCS Classic Method Wine) o verificar que no haya fugas en el tapón. Además del sistema en línea, está disponible una versión de laboratorio que permite a las bodegas monitorear los niveles de oxígeno de botellas individuales a lo largo del tiempo o realizar controles por muestreo después del cierre.

La nueva solución IE 6000 garantiza un control preciso de las etiquetas y códigos a través de una inspección de 360°, aplicable a botellas de diferentes formas, desde las rectangulares y cuadradas hasta las ovaladas y redondas sin orientación. La solución es particularmente adecuada para los productores de vino y licores, que a menudo trabajan con botellas de diseños complejos, caracterizadas por vidrio con relieves y etiquetas colocadas tanto en el cuello como en el cuerpo de la botella. Gracias a la integración de inteligencia artificial, la IE 6000 se adapta rápidamente a nuevos formatos sin necesidad de intervención del operador, reduciendo así los tiempos de configuración.

Además, detecta automáticamente la presencia del relieve en el vidrio y la correspondiente posición de la etiqueta. El sistema multicámara ofrece una visión completa desde diferentes ángulos, minimizando los falsos rechazos y garantizando una inspección fiable incluso en las áreas más complejas. Antares Vision Group ofrece una gama completa de soluciones, entre las que se incluyen el control de nivel de alta frecuencia, la medición de turbidez del vino, y la inspección de botellas vacías, del correcto tapado y rulinado.

"La participación en Enomaq 2025 demuestra nuestro compromiso por fortalecer nuestra presencia en Iberia, un mercado estratégico, para la tecnología FT System, de Antares Vision Group", declara Maribel Rodríguez, Director General y de Ventas de Antares Vision Group Iberia".

https://antaresvisiongroup.com/beverage/es/

Media contactCristina Attuccimaribel.rodriguez@ftsystem.com+34 673 245 106

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2613437...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2613436...

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/antares-vision-presenta-en-enomaq-2025-las-tecnologias-para-la-inspeccion-y-el-control-de-calidad-del-vino-302368787.html