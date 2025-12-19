Anycubic presenta Photon P1, una resina de precisión de grado industrial para la era del prosumidor

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una semana después de su debut en Kickstarter, la Photon P1 de Anycubic ha atraído a más de 1.200 patrocinadores y recaudado casi 880.000 dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte demanda inicial de una nueva clase de impresoras 3D de resina de escritorio diseñadas para flujos de trabajo de producción. Presentada por primera vez en Formnext 2025, la Photon P1 es un sistema de resina para prosumidores de última generación, diseñado para reducir la brecha entre la comodidad de un dispositivo de escritorio y la fabricación industrial. Con compatibilidad con resinas de ingeniería de alta viscosidad, impresión dual opcional y un conjunto de funciones de automatización inteligente, la Photon P1 refleja una transición hacia la consistencia, la repetibilidad y la usabilidad en el mundo real en la impresión de resina de escritorio.

Diseñada para la consistencia, no para el éxito puntual

A medida que la impresión con resina evoluciona más allá de los modelos de exhibición hacia prototipos funcionales y la producción en lotes pequeños, la consistencia en tiradas largas se ha convertido en un requisito fundamental. La Photon P1 está diseñada en torno a la estabilidad a nivel de sistema, lo que garantiza resultados predecibles en trabajos repetidos en lugar de un éxito de impresión aislado.

En el centro de este enfoque se encuentra el motor óptico LighTurbo 4.0 de Anycubic, que proporciona una iluminación altamente colimada (<2°) y una uniformidad lumínica superior al 92 % en toda el área de impresión. Esta exposición uniforme ayuda a reducir la desviación dimensional al imprimir placas de impresión completas o ejecutar ciclos de producción prolongados.

La estabilidad mecánica se consigue mediante un conjunto de eje Z de grado industrial con husillo de bolas y rieles lineales de precisión, lo que permite un posicionamiento vertical repetible con una precisión de 0,01 mm. Una placa de impresión de acero fresado con precisión, más plana y rígida que las placas de aluminio tradicionales, favorece una adhesión uniforme de la primera capa y una fiabilidad a largo plazo.

Juntos, estos sistemas forman una base sólida para la precisión dimensional, la consistencia de la superficie y la repetibilidad de los resultados, requisitos clave para los usuarios profesionales.

Preparación para resinas de alta viscosidad

Photon P1 está diseñado para manejar materiales de resina de grado industrial con viscosidades de hasta 8000 cps, lo que amplía significativamente la gama de materiales disponibles en una plataforma de escritorio. Estos incluyen resinas resistentes, termorresistentes y elastoméricas, comúnmente utilizadas en prototipado funcional, pruebas mecánicas y modelos de validación.

Un depósito de resina de 1000 ml con control de temperatura ayuda a mantener un flujo de material óptimo, mientras que el comportamiento de desprendimiento controlado y el rendimiento de exposición estable reducen los puntos de fallo comunes asociados con las resinas de alta viscosidad. Esto permite a los usuarios trabajar con materiales exigentes utilizando ajustes predecibles y repetibles en lugar de un ajuste manual constante.

Impresión de resina de doble material opcional

Photon P1 también incorpora la impresión opcional de doble material y doble color mediante un kit de impresión de doble material. Gracias a una configuración de doble cuba y una placa de impresión bifurcada, el sistema permite imprimir dos resinas o colores en un mismo trabajo.

Esta capacidad facilita nuevos flujos de trabajo, como la separación de zonas funcionales y visuales dentro de un modelo, o la reducción del posprocesamiento al producir ensamblajes multicomponente en una sola operación de impresión. Para diseñadores, ingenieros y creadores profesionales, la impresión de doble material agiliza la iteración y mejora la claridad durante las pruebas y presentaciones.

Automatización inteligente para una impresión fiable

Photon P1 integra el Asistente Inteligente 3.0 de Anycubic, diseñado para reducir la intervención manual y mejorar la fiabilidad de la impresión con diversos materiales y cargas de trabajo.

Las principales funciones de automatización incluyen comprobaciones calibradas de fábrica y asistidas por inteligencia artificial antes de cada impresión, ajustes dinámicos de liberación para optimizar el comportamiento de desprendimiento y compensación de la exposición para equilibrar la velocidad y la consistencia. La monitorización opcional asistida por IA permite detectar problemas comunes, como la colocación de la placa de impresión y la estabilidad del modelo.

Estos sistemas permiten a los usuarios iniciar impresiones con confianza y mantener resultados consistentes durante operaciones sin supervisión o por lotes.

Diseñada para espacios de trabajo profesionales

Más allá del rendimiento principal, Photon P1 presenta una serie de mejoras orientadas al usuario, diseñadas para entornos profesionales y de estudio. Características como la plataforma de impresión y el tanque de resina de liberación rápida, la cubierta abatible, la impresión silenciosa ≤45 dB y el sistema de filtración AirPure 2.0 opcional ayudan a integrar la impresora en espacios de trabajo compartidos, talleres y oficinas.

Con un volumen de construcción de 6,5 litros, la Photon P1 admite tanto impresiones grandes de una sola pieza como una producción eficiente por lotes, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones profesionales.

Una nueva dirección para la impresión de resina de escritorio

"Los creadores ahora esperan equipos de escritorio que se comporten como maquinaria de producción: predecibles, listos para usar y consistentes a lo largo del tiempo", afirmó James Ouyang, director de tecnología de Anycubic. "La Photon P1 se diseñó para satisfacer esas expectativas, brindando confiabilidad de nivel industrial a un formato de escritorio".

A medida que la impresión de resina continúa evolucionando, la Photon P1 representa una transición hacia sistemas que priorizan la eficiencia del flujo de trabajo y la confiabilidad a largo plazo, junto con la resolución y el detalle.

La Photon P1 está actualmente disponible a través de una campaña de Kickstarter en vivo, con un precio de lanzamiento por tiempo limitado.

