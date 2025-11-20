Anycubic presenta tres productos revolucionarios en Formnext 2025, marcando un nuevo hito en la fabricación de ordenadores de sobremesa

FRANKFURT, Alemania, 20 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Anycubic regresó a Formnext 2025 con un esperado trío de nuevos productos, presentando una visión clara para la próxima generación de fabricación de escritorio. En el expositor 12.1-F129, la compañía presentó dos sistemas FDM avanzados —Kobra S1 Max y Kobra X—— junto con su nuevo buque insignia de resina, la Photon P1, que supone una mejora significativa en velocidad, estabilidad y capacidad de materiales.

"La frontera entre las herramientas para aficionados y las de producción se está desdibujando. Lo que los creadores necesitan ahora es un equipo de escritorio que se comporte como maquinaria industrial: estable, predecible y listo para trabajar con materiales. Esta es precisamente la dirección que toma la gama de productos de este año", señaló James Ouyang, responsable tecnológico de Anycubic.

Kobra S1 Max: CoreXY de gran formato para producción de grado industrial

Kobra S1 Max destaca como la nueva plataforma CoreXY de gran formato de Anycubic, diseñada para usuarios que exigen estabilidad a nivel de producción y versatilidad de materiales.

Equipada con un volumen de impresión de 350 350 350 mm, una cámara con calefacción activa a 65°C, un hotend a 350°C y una cama caliente a 120°C, admite materiales de ingeniería como PC, PA, ABS y compuestos de fibra de carbono.

El sistema incorpora el controlador ACE 2 Pro mejorado, impulsado por cuatro motores sin escobillas independientes, lo que reduce drásticamente el tiempo de cambio de color y mejora la estabilidad y el control del ruido. Gracias a sus componentes de extrusión de acero endurecido y al sistema de autonivelación LeviQ 3.0, la S1 Max está diseñada para creadores que producen piezas funcionales y duraderas a gran escala.

Kobra X: Sistema multicolor y multimaterial de segunda generación

Kobra X perfecciona la tecnología multicolor de boquilla única de Anycubic con una arquitectura de segunda generación optimizada para transiciones más limpias y menor desperdicio de material.

Su nuevo sistema ACE GEN2 reduce la distancia de purga de 160 mm a tan solo 30 mm, disminuyendo el tiempo y el consumo de filamento casi a la mitad.

Incluye compatibilidad estándar con impresión a 4 colores (ampliable hasta 19colores) y mezcla estable de PLA + TPU o PLA + PVA, control de presión de extrusión mejorado y un rendimiento de movimiento de alta velocidad que alcanza los 600 mm/s.

Photon P1: Impresora de resina insignia para usuarios avanzados con precisión industrial

Photon P1, en su debut público, introduce componentes de grado industrial en la categoría de impresoras de resina de escritorio.

La máquina admite resinas de hasta 8.000 cps, cuenta con un sistema de doble plataforma y doble depósito para una impresión bimaterial real, e incorpora un sistema de separación de doble capa Wave Release Film + NFEP que reduce la fuerza de despegado en un 60%.

Con una repetibilidad del eje Z de 0,01 mm, una placa de construcción de acero de alta planitud y el motor óptico LightTurbo 4.0 que ofrece una uniformidad de luz del 92%, la P1 está diseñada tanto para la creación de prototipos de precisión como para la producción de lotes pequeños.

"Una máquina de resina diseñada no solo para modelos, sino para piezas reales: funcionales, repetibles y listas para la producción de lotes pequeños", indicó James.

Definiendo el próximo estándar de la fabricación de escritorio

Anycubic destacó tres tendencias de la industria que impulsan su línea de productos para 2025: mayor automatización, mayor adaptabilidad de materiales y la transición de herramientas para aficionados a sistemas de escritorio listos para la producción.

James resumió esta dirección con claridad: "Nuestro objetivo es simple: llevar la capacidad de una fábrica al formato de escritorio y hacerla accesible a la comunidad global de creadores e ingenieros". En conjunto, Kobra S1 Max, Kobra X y Photon P1forman un ecosistema cohesivo diseñado para creadores, ingenieros y pequeños fabricantes que buscan una fabricación de escritorio fiable y de alto rendimiento.

