Aokah refuerza su Consejo Asesor con el nombramiento de Alpa Inamdar

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, una empresa de inteligencia para la transformación y la ejecución impulsada por IA que ayuda a las empresas a construir, transformar y escalar Centros de Capacidades Globales (GCC, por sus siglas en inglés), anunció hoy el nombramiento de Alpa Inamdar para su Consejo Asesor.

Alpa cuenta con más de 25 años de experiencia en liderazgo global en los sectores de servicios financieros, tecnología, gestión de riesgos y operaciones empresariales. Su trayectoria profesional abarca fusiones y adquisiciones, integración posterior a la fusión, salidas a bolsa, desinversiones, transformación de modelos operativos, modernización tecnológica y crecimiento de ingresos, con puestos de alta dirección en AIG, BNY Mellon y Goldman Sachs.

Ha liderado iniciativas empresariales complejas en finanzas, inversiones, seguros, tecnología y operaciones globales, ayudando a las organizaciones a integrarse, transformarse, escalar e impulsar el crecimiento. Su experiencia en transacciones estratégicas y transformaciones a gran escala le brinda una perspectiva única sobre cómo las empresas pueden traducir la estrategia empresarial en ejecución y resultados medibles.

Alpa aporta una experiencia particular en la intersección de la estrategia empresarial, la tecnología, la IA/ML y la transformación del modelo operativo. Actualmente asesora a organizaciones como Graphite GTC y Black Kite, brindando perspectivas estratégicas sobre transformación, resiliencia operativa y crecimiento impulsado por la IA.

"Alpa aporta una combinación excepcional de visión estratégica, experiencia en transformación y profundo conocimiento del sector de servicios financieros", declaró Atul Vashistha, presidente y consejero delegado de Aokah. "A medida que las empresas replantean la organización y la ejecución del trabajo, su perspectiva sobre la IA, el talento global y la transformación del modelo operativo será invaluable para expandir Aokah y avanzar en nuestra visión de globalizar el trabajo con confianza™".

"El liderazgo de Alfa en la transformación y su profundo conocimiento de las operaciones empresariales aportarán un valor significativo al Consejo Asesor", declaró Steve Rudderham, presidente del Consejo Asesor de Aokah. "Su experiencia fortalecerá nuestra capacidad para ayudar a las empresas a desenvolverse en el panorama en constante evolución de la IA, el talento global y la transformación del CCG".

"Me complace unirme al Consejo Asesor de Aokah", declaró Alpa Inamdar. "Las empresas tienen una oportunidad sin precedentes para replantearse cómo organizan, ejecutan y escalan su trabajo a nivel global. La convergencia de la IA, el talento global y los nuevos modelos operativos está creando una importante oportunidad para los centros de servicios compartidos y la transformación empresarial. Espero con interés trabajar con Atul, el equipo directivo y los demás asesores a medida que Aokah continúa creciendo".

Más allá de su liderazgo ejecutivo, Alpa es una firme defensora del avance de las mujeres en puestos de liderazgo. Es presidenta y creadora de Women Helping Women, un programa de mentoría que apoya a las mujeres en el sector de los servicios financieros, y es miembro del Consejo Financiero de Forbes.

Alpa se une al Consejo Asesor de Aokah junto con altos directivos de Ecolab, Rolls-Royce, Brompton Bicycle, Carrier y Business Board Network, aportando mayor experiencia en servicios empresariales globales, transformación empresarial y modelos operativos basados en IA.

En conjunto, el Consejo Asesor proporciona orientación estratégica a medida que Aokah avanza en su visión Globalize Work with Confidence™ y ayuda a las empresas a construir, transformar y escalar Centros de Capacidades Globales de alto rendimiento habilitados para IA.

Acerca de Aokah

Aokah ayuda a las empresas a globalizar su trabajo con confianza (Globalize Work with Confidence™), transformando el diseño, la construcción, la gestión y la optimización de los Centros de Capacidades Globales (GCC). Gracias a la inteligencia artificial, los datos fiables y la orientación de expertos, Aokah permite tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas a lo largo de todo el ciclo de vida de los GCC: estrategia, ubicación, talento, operaciones, gobernanza y optimización. El resultado es una reducción del riesgo, una aceleración de los resultados y unos GCC de alto rendimiento que generan valor empresarial sostenible.

Para saber más, consulte: www.aokah.com

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