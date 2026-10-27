Cómo Aosom facilita la compra de una amplia variedad de muebles con precios competitivos y entregas cómodas

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, PARÍS y HAMBURGO, Alemania,, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Ya sea para añadir un toldo al jardín, mejorar el salón o crear espacio de almacenamiento adicional, los muebles adecuados pueden mejorar la vida cotidiana. A la hora de amueblar el hogar, los consumidores también tienen en cuenta la calidad, el precio y los plazos de entrega. Aosom, la elección perfecta para amueblar y disfrutar de tu hogar a lo grande, optimiza el desarrollo de sus productos, su cadena de suministro y su red de entrega local para facilitar la compra.

Equilibrio entre calidad y precio

Los consumidores buscan productos para el hogar que sean prácticos, fiables y que, además, se ajusten a su presupuesto. Aosom colabora estrechamente con proveedores y equipos de desarrollo de productos con el fin de incorporar los requisitos de seguridad y calidad de los materiales en todo el proceso de desarrollo y adquisición de productos.

Gracias a sus operaciones de marca propia y a su sólida cadena de suministro, Aosom también logra optimizar las operaciones y reducir los intermediarios innecesarios, lo que ayuda a controlar los costes y ofrecer precios más competitivos.

Almacenamiento local y entregas más rápidas

Aosom lleva a cabo operaciones en más de 30 almacenes propios situados en el extranjero, con una superficie total de almacenamiento de más de 600.000 metros cuadrados, lo que permite la gestión local del inventario y la entrega de productos de gran tamaño. En algunas de las principales ciudades del Reino Unido, Francia y Alemania, los productos que cumplan los requisitos pueden entregarse al día siguiente o en un plazo máximo de dos días.

Su red local también facilita la gestión de pedidos, devoluciones y servicios posventa, lo que ayuda a reducir los tiempos de espera y mejorar la comodidad para los consumidores.

Diseño desmontable para facilitar la entrega

La mayoría de los muebles Aosom se entregan desmontados, con los componentes empaquetados en cajas para facilitar su transporte y manipulación. Esto también facilita que los productos pasen por puertas y escaleras estrechas. Junto con un sistema de entrega estandarizado desde el almacén hasta el domicilio, este diseño hace que la entrega de artículos grandes sea más cómoda.

Amplia selección de marcas y categorías

A través de marcas como HOMCOM, Outsunny y PawHut, Aosom ofrece más de 20.000 productos de mobiliario de interior, jardín y exterior, artículos para mascotas y otras categorías. Los consumidores pueden elegir productos que se adapten mejor a sus espacios y necesidades personales.

Un representante de Aosom declaró: "Seguimos ampliando nuestra red de almacenamiento europea con el objetivo de ofrecer a los consumidores una entrega más rápida y una experiencia de recepción más cómoda cuando compran muebles para el hogar. También hemos optimizado cada etapa, desde el inventario local hasta la entrega final, para facilitar todo el proceso a los consumidores".

Acerca de Aosom

Aosom, la elección perfecta para amueblar y disfrutar de tu hogar a lo grande, se especializa en productos para el hogar, espacios exteriores, jardín, mascotas y estilo de vida. Fundada en 2013, Aosom opera en Europa y Norteamérica, con filiales locales en nueve países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá y Estados Unidos. La marca se compromete a ofrecer productos innovadores, asequibles y de alta calidad para el día a día, respaldados por una red logística de almacenes propios en el extranjero y un servicio de atención al cliente excepcional. La gama de productos de Aosom, que incluye marcas como Outsunny, HOMCOM y PawHut, satisface una amplia variedad de necesidades de los consumidores, desde mobiliario para el hogar hasta productos para exteriores. Aosom continúa fortaleciendo su presencia en el mercado local mediante alianzas estratégicas e iniciativas comunitarias.

Vive tu hogar a lo grande con Aosom: Gran variedad, calidad y entrega rápida.

Contacto para mediosAosom Global CommunicationsEmail: pr@aosom.comPágina web: www.aosom.com

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