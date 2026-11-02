Apacer presentará soluciones de almacenamiento de próxima generación en electronica 2026:

(Información remitida por la empresa firmante)

"Almacenamiento: impulsando la innovación en IA en el borde"

EINDHOVEN, Países Bajos, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Apacer presentará sus últimas innovaciones en almacenamiento y memoria en la feria electronica 2026 (del 10 al 13 de noviembre, pabellón C6, stand 311). En consonancia con los temas centrales del evento —IA, eficiencia energética y ciberresiliencia—, la muestra de Apacer incluye soluciones de gestión térmica, protección eléctrica y seguridad de datos orientadas a la automatización inteligente, la electromovilidad y las aplicaciones energéticas.

Soluciones térmicas avanzadas para SSD y DRAM de alto rendimiento

Para gestionar las cargas térmicas de los componentes PCIe Gen4/Gen5 y de la memoria de alta densidad en sistemas de IA en el borde (Edge AI), Apacer ofrece un conjunto de tecnologías de refrigeración patentadas. Además de la serie de unidades SSD CoreGlacier 2 —que reduce las temperaturas hasta en un 22 %—, también ofrecemos GraTherX, la primera tecnología DDR5 del mundo con equilibrio térmico, la cual emplea una capa de cobre y grafeno de 0,17 mm para disminuir las temperaturas hasta en 20 °C sin necesidad de realizar rediseños físicos.

Gestión inteligente de la energía y protección de datos

Las tecnologías de la serie Core de Apacer —CoreVolt 2, CoreEnergy y CorePower— proporcionan una protección integral de la alimentación y los datos para unidades SSD industriales. La serie PCIe Gen4 M.2 2280 CoreEnergy (capacidades de hasta 4 TB), ofrece modos preconfigurados accesibles mediante un interruptor DIP de hardware o a través de software para limitar el consumo energético y la generación de calor. Gracias a la combinación de estabilización de voltaje (CoreVolt 2), condensadores de respaldo (CorePower) y la herramienta de monitorización SSDWidget 2.0, Apacer garantiza el máximo tiempo de actividad para operaciones de misión crítica.

Protección de datos robusta CoreSecurity2, probada en el terreno

Ante las crecientes exigencias en materia de seguridad industrial, Apacer recuerda a sus clientes que su tecnología CoreSecurity2 —cuya eficacia ha sido demostrada en entornos reales— sigue estando disponible en toda su gama de unidades SSD industriales. Este conjunto de firmware exclusivo ofrece una defensa esencial para aplicaciones críticas, mediante funciones como la destrucción automatizada de la unidad, el borrado de grado militar (CoreEraser), el cifrado AES de 256 bits conforme a la norma TCG Opal 2.0 con tecnología Instant Keychange™ y la protección contra escritura a nivel de hardware (sin necesidad de controladores adicionales).

Almacenamiento y memoria de próxima generación para IA en el borde y electromovilidad

Apacer amplía su gama de productos con unidades PCIe Gen5 x4 (PT1C0-M280) y unidades SSD PCIe con tecnología BiCS8, diseñadas para la electromovilidad avanzada, las arquitecturas vehiculares de próxima generación y el registro de datos de alta velocidad. En el ámbito de la memoria de alta densidad, Apacer presenta el módulo DDR5 CQDIMM (con una capacidad de hasta 128 GB y una velocidad de 7200 MT/s) para computación de alto rendimiento (HPC), así como el módulo LPDDR5 CAMM2 modular, que reduce el volumen en un 64 % y permite un rendimiento de doble canal de 128 bits para aplicaciones de IA en el borde (Edge AI).

Visite a Apacer en el pabellón C6, stand 311, para descubrir cómo sus últimas innovaciones están dando forma al futuro de la inteligencia industrial bajo el lema "Almacenamiento: impulsando la innovación en IA en el borde".

Detalles del evento electronica 2026

Fecha: 10-13 de noviembre de 2026

Lugar: Messe München, Alemania (Pabellón C6, stand 311)

Sitio web: https://electronica.de/en

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