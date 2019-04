Aperol brinda por 100 años de alegría (1)

Publicado 16/04/2019 13:01:04 CET

En 2019 Aperol celebra su centenario con una serie de actividades que rememoran la marca y su historia

PADOVA, Italia, 16 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, Aperol [http://www.aperol.com/], el aperitivo agridulce de naranja icónico de Italia y número 9 en la lista de cócteles más vendidos del mundo([1]), anuncia la celebración de su centenario en una rueda de prensa en Padova, el lugar de nacimiento de la marca. Reconocida en todo el mundo por suscitar encuentros alegres y crear experiencias compartidas memorables, Aperol brinda por 100 años de alegría.

https://mma.prnewswire.com/media/871974/Aperol.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/871974/Aperol.jpg]

Lanzada en 1919 en la Feria Internacional de Padua, Aperol fue creada por los hermanos Barbieri, Luigi y Silvio, que acuñaron el nombre 'Aperol', que tomaron como inspiración del término francés para aperitivo, 'Apéro'. Hecha de aceite cítrico mezclado con hierbas y raíces de alta calidad para crear una combinación perfectamente equilibrada, la receta original ha permanecido sin cambios y se guarda bajo secreto. Aperol Spritz, el emblemático ritual de la bebida, es conocido y disfrutado en todo el mundo, creando por su propia cuenta y liderando globalmente la categoría de spritz, obteniendo así su lugar en la lista de la International Bartender Association (IBA), como el ingrediente clave del Spritz Veneziano [https://iba-world.com/new-era-drinks/spritz-veneziano/]. Tanto como hoy, Aperol Spritz se ha consumido tradicionalmente en todo Veneto, en bares venecianos lo llamaron el 'bàcari, que personifica el "modo de vida veneciano", promoviendo la cultura de estar juntos, disfrutando aperitivos de tamaño pequeño como el tradicional 'cicchetti' y disfrutando un momento de aperitivo.

Para marcar el hito centenario, Aperol comienza una serie de celebraciones internacionalmente durante 2019, para suscitar encuentros de disfrute, utilizando lenguajes universales, como el arte, la música y Aperol Spritz, que une a las personas allí donde estén.

APEROL LIMITED EDITION

A lo largo del tiempo, Aperol ha mostrado un conocimiento real de la estética moderna que se refleja no solo en el brillante color naranja de la bebida, sino también a través de su icónica botella. Para conmemorar este gran año, Aperol lanzará etiquetas de edición limitada para colocar en las botellas, que serán realmente únicas, gracias a una avanzada fórmula cromática, que recreará variaciones únicas infinitas en un diseño icónico por el artista italiano Lorenzo Mattotti (1990), retratando a una joven pareja que sostiene una botella de Aperol y dos vasos llenos del líquido inconfundible.

GRAZIE VENETO (Gracias, Veneto)

Acuñando la operación como 'Grazie Veneto', Aperol quiere agradecer a la región que contribuyese a la divulgación global de este ritual social italiano "por excelencia", colocando tres piezas inimitables de arte urbano en la Central Cavour Square en Padova, que se presentarán el 28 de junio en el mismo sitio donde todo comenzó hace 100 años.

Simbolizando cómo el ritual de Veneto ha transcendido fronteras, tres artistas de Italia, Inglaterra y Estados Unidos se han reunido para interpretar el papel de la marca en generar conexiones alegres mediante ilustraciones y arte moderno en un objeto de uso cotidiano, un sofá. Los sofás no solo representarán la historia y legado de Aperol, sino también encenderán una luz sobre los fuertes valores de compartir en el mantra de la marca, 'Together We Joy'.

La compañía de diseño líder Kartell, fundada en Italia hace 70 años, y que igualmente propaga el atractivo italiano por todo el mundo, ha unido fuerzas con Aperol, ofreciendo a cada artista su sofá de exterior icónico Bubble para trabajar. Los productos avanzados se colocarán en el exterior para que los seguidores los disfruten, con el objetivo de provocar conexiones alegres entre los miembros del público mientras comparten momentos inolvidables, unos junto a otros.

NOVELA GRÁFICA

Aperol ha colaborado con el reconocido autor de libros de cómic Tito Faraci, el ilustrador Sergio Gerasi y la editorial italiana Gribaudo, para crear un libro ilustrado lleno de maravillosas historias que llevan a la vida escenarios de encuentros alegres desde que la marca emergió por primera vez hace 100 años. Contando la historia de Aperol de un modo contemporáneo, la novela gráfica está formada por siete historias en tira de cómic dispuestas en diferentes décadas y partes del mundo, desde Padova a Nueva York, donde los artistas han creado un mosaico de fábulas, desde comedia a suspense con un toque de romance, con el naranja como leitmotiv para capturar la magia de las relaciones humanas en el curso de 100 años. Orange Chronicles publicada por Gribaudo estará disponible a la venta a partir de julio en la cadena Feltrinelli y librerías independientes en Italia, online en Amazon [https://www.amazon.com/] y el sitio web Gribaudo [http://feltrinellieditore.it/gribaudo/] a partir de 16,90 euros en italiano e inglés.

GIRA DE VERANO DE APEROL

Durante el verano, Aperol realizará la Gira de Verano Aperol por Italia y países de la costa europea, como Grecia y Malta, donde sorprenderá a los consumidores con un aperitivo clásico en la playa, donde se utilizarán vehículos naranjas de Amphibious para crear bares únicos que se situarán mitad en la arena, mitad en el mar. La actividad se lanzará en Tel Aviv, Israel, este mes de mayo. Estos bares emergentes espontáneos alojarán también emisoras de DJ, el medio perfecto de suscitar encuentros alegres. Propagando el contagioso color naranja en lo ancho y largo y conquistando paladares de los nuevos amantes de Aperol internacionalmente, miles de personas disfrutarán la celebración.

Sergio Giordani, el alcalde de Padova dijo: "Es fantástico tener una marca tan enraizada en el legado de nuestra ciudad y región, tan dispuesta a retribuir a su ciudad natal. Estamos impacientes por presentar las creaciones artísticas que Aperol está colocando en Padova para reunir a tantas personas; todo está dispuesto para un maravilloso verano de encuentros alegres. Estamos encantados de que esta maravillosa celebración coincida con el centenario de la Feria Internacional de Padua, donde Aperol se lanzó por primera vez por los hermanos Barbieri hace 100 años".

Andrea Neri, director gerente de Italian Icons en Campari Group, dijo: "Aperol es una marca que busca unir a las personas de todo el mundo utilizando su lenguaje universal. En un año tan especial, estamos muy contentos de estar trabajando en un proyecto global de esta escala que resonará en los oídos de los seguidores de Aperol y nuevos consumidores en las cuatro esquinas del mundo. Como icono italiano real, Aperol propaga con éxito su filosofía y forma de vida entre fronteras: ¡Tenemos por delante un verano naranja!".

A principios de este año, Aperol lanzó también su nueva campaña, 'Together We Joy' [https://youtu.be/qjq9JYSxPZg], proyectando la marca de 100 años en el futuro, con un vídeo que muestra la conectividad de Aperol y el espíritu de disfrute insigne de la marca.

https://www.aperol.com/ [https://www.aperol.com/] https://www.facebook.com/AperolSpritz/ [https://www.facebook.com/AperolSpritz/] @aperolspritzofficial [https://www.instagram.com/aperolspritzofficial/] #aperol100 #aperolspritz

[1] https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/8115/The_World_92s_Best-Selling_Classic_Cocktails_2019.html?current_page=5 [https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/8115/The_World_92s_Best-Selling_Classic_Cocktails_2019.html?current_page=5]

https://mma.prnewswire.com/media/871975/Aperol.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/871975/Aperol.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/871976/Aperol.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/871976/Aperol.jpg]

(CONTINUA)