Aprendiendo en tándem

Fourteen-year-old twins Fadilatou and Neimata outside of school in Kaya, Burkina Faso. UNICEF/Seck - EDUCATION CANNOT WAIT/PR NEWSWIRE

Los cursos de transición financiados por el programa Education Cannot Wait de UNICEF ayudan a niños desplazados o que no asisten a la escuela, incluidas dos hermanas gemelas, a recuperar sus conocimientos y volver a la escuela oficial en Burkina Faso

KAYA, Burkina Faso, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Puede que sean vacaciones escolares en Burkina Faso, pero las gemelas Fadilatou y Neimata, de 14 años, no se toman un descanso. En cambio, se sientan en pupitres de madera dentro de un aula bulliciosa en Kaya, con cuadernos abiertos y bolígrafos en mano.

Estas sesiones de vacaciones forman parte de un programa vital conocido como clases de transición, financiado por Education Cannot Wait (ECW) e impartido en colaboración con UNICEF y el Gobierno de Burkina Faso. Estos cursos acelerados dotan a los niños desplazados y sin escolarizar de habilidades para reintegrarse a la educación formal, y están financiados por ECW, la Unión Europea, Japón y otros donantes estratégicos.

En aulas como esta, la educación se utiliza para iluminar el camino para salir de la crisis y hacia un futuro lleno de oportunidades.

La determinación de una madre

Para Assèta Sawadogo, madre de siete hijos, ver a sus gemelas salir para la escuela es un momento de silencioso triunfo. No hace mucho, la familia vivía en la aldea de Damesma, situada en la región centro-norte de Burkina Faso. Pero cuando la violencia llegó a su puerta, no tuvieron más remedio que huir. Llegaron a Kaya exhaustas, inquietas e inseguras ante el futuro.

"Cuando huimos para venir [a Kaya], no pudimos matricular a los niños aquí porque las aulas estaban llenas", afirmó Assèta. El año escolar ya había comenzado en todo el país y Assèta no encontraba plaza para sus hijos, un obstáculo para la educación que enfrentan muchas familias desplazadas.

Aunque su nuevo hogar a las afueras de Kaya no tenía electricidad, Assèta se negó a permitir que la oscuridad impidiera que sus hijas aprendieran. Todas las noches, enciende linternas para que las gemelas puedan repasar sus lecciones.

Cuando se enteró de las clases de transición, parte del Programa Plurianual de Resiliencia de ECW en el país e implementado por UNICEF, matriculó a sus hijas de inmediato. "No nos gustaba que las niñas ya no fueran a la escuela. Ahora que han vuelto, estamos felices. Estas clases de refuerzo son una buena noticia porque gracias a ello las niñas no olvidan lo aprendido".

Los cursos de cuatro meses sirven para proporcionar a los niños más marginados del país las herramientas y el apoyo necesarios para recuperar lo perdido y prepararlos para reintegrarse al currículo escolar regular. Con el apoyo de UNICEF y sus aliados, se han construido espacios de aprendizaje temporales en escuelas de todo el país, lo que permite acoger a más estudiantes desplazados en las aulas.

Un país en crisis

Burkina Faso se encuentra en medio de una devastadora crisis humanitaria. La creciente violencia e inseguridad han desplazado a más de dos millones de personas, siendo más de la mitad niños. El hambre, el conflicto armado y el desplazamiento forzado ponen a los niños, especialmente a las niñas y a los niños con discapacidad, en riesgo extremo.

Incluso antes de esta crisis, uno de cada dos niños en Burkina Faso no asistía a la escuela. En la actualidad, la situación es aún más grave. En respuesta a esta crisis, los socios nacionales e internacionales han intensificado sus esfuerzos para proporcionar educación y servicios de apoyo.

ECW en Burkina Faso

Desde el año 2019, ECW y socios como UNICEF han estado al frente de los esfuerzos para garantizar que los niños afectados por la crisis en Burkina Faso puedan seguir aprendiendo.

La reciente ampliación del Programa Plurianual de Resiliencia del fondo apoya la creación de espacios de aprendizaje seguros, servicios de salud mental y psicosociales, materiales didácticos y el desarrollo profesional del profesorado. Los niños ahora aprenden en aulas temporales seguras, reciben material escolar y, donde la inseguridad impide el acceso a la educación formal, sintonizan sus clases mediante radios solares o de manivela.

Estos esfuerzos coordinados no solo permiten que los niños regresen a las aulas, sino que también reconstruyen la esperanza, la resiliencia y una sensación de normalidad en medio de la inestabilidad. El programa también fortalece los sistemas educativos nacionales y locales, garantizando la continuidad del aprendizaje a pesar de las crisis en curso.

Un futuro más brillante a nuestro alcance

De vuelta en Kaya, Assèta observa cómo sus hijas se van a clase, con sus cuadernos en la mano y sueños en el corazón. Las linternas que mantiene cargadas en casa ya no son solo una herramienta de supervivencia: son un símbolo del futuro que sus hijas están recuperando, lección tras lección.

Para las gemelas, ir a la escuela es más que una rutina.

Gracias a estos cursos de transición, Fadilatou y Neimata no solo están retomando sus estudios, sino también redescubriendo sus ambiciones. Rodeadas de una familia que las apoya y de profesores dedicados que las empoderan e inspiran, sueñan con convertirse en educadoras. "Queremos ser maestras para ayudar a nuestros hermanos pequeños y a otros niños", comentó Fadilatou.

